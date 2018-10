Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A parlament előtt lévő adótörvénycsomag az szja-törvény több pontját is átírná, például az önkéntes kölcsönös pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, adomány vagy célzott szolgáltatás címén adójogi kezelését is szigoríthatja. Ennek a tudnivalóit foglalta össze az Adózóna.","shortLead":"A parlament előtt lévő adótörvénycsomag az szja-törvény több pontját is átírná, például az önkéntes kölcsönös pénztárba...","id":"20181030_Ujabb_megszoritas_johet_a_cafeteriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e55b0d-37e7-470c-ac93-ff058b7fe59c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Ujabb_megszoritas_johet_a_cafeteriaban","timestamp":"2018. október. 30. 08:58","title":"Újabb megszorítás jöhet a cafeteriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggelre elvonulnak az esőfelhők. ","shortLead":"Reggelre elvonulnak az esőfelhők. ","id":"20181029_Napsutes_es_27_fok_is_lehet_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1430e469-7929-4aa8-9dae-c0de3654b1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Napsutes_es_27_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. október. 29. 05:50","title":"Napsütés és 27 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6bc7b2-bb03-44a2-ac40-69eded8bf566","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A katalánok a sérült Messi nélkül álltak fel, a Madrid gólképtelenségét jelzi, hogy megint Marcelónak kellett betalálnia.","shortLead":"A katalánok a sérült Messi nélkül álltak fel, a Madrid gólképtelenségét jelzi, hogy megint Marcelónak kellett...","id":"20181028_A_Barcelona_51re_verte_a_Real_Madridot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b6bc7b2-bb03-44a2-ac40-69eded8bf566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce577bb-6f54-447e-a44c-438132245094","keywords":null,"link":"/sport/20181028_A_Barcelona_51re_verte_a_Real_Madridot","timestamp":"2018. október. 28. 18:18","title":"A Barcelona 5-1-re verte a Real Madridot - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai aktivista erősen kételkedik abban, hogy választáson le lehet győzni a Fideszt. Abban pedig még erősebben kételkedik, hogy a mostani pártok jelenlegi formájukban erre képesek lehetnek. Gulyás Márton visszatért, új néven indít videócsatornát, és azt mondja: politikai hatalmat kell szerezniük.","shortLead":"A politikai aktivista erősen kételkedik abban, hogy választáson le lehet győzni a Fideszt. Abban pedig még erősebben...","id":"20181029_Gulyas_Marton_Fasisztoid_rendszer_epult_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d850cd-7e7f-4795-ab3d-a8559bb7d809","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Gulyas_Marton_Fasisztoid_rendszer_epult_ki","timestamp":"2018. október. 29. 06:00","title":"Gulyás Márton: Fasisztoid rendszer épült ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9351ae-56fe-41d2-97fc-93ab0feac188","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filmügyi kormánybiztos felesége szerint a baloldal kreált botrányt abból, hogy magánrepülővel vitte Amerikába a macskáját.","shortLead":"A filmügyi kormánybiztos felesége szerint a baloldal kreált botrányt abból, hogy magánrepülővel vitte Amerikába...","id":"20181029_vajna_timea_hadhazy_akos_macska_allatorvos_maganrepulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da9351ae-56fe-41d2-97fc-93ab0feac188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9155b7dc-5bf7-4792-9587-5c09463a55e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_vajna_timea_hadhazy_akos_macska_allatorvos_maganrepulo","timestamp":"2018. október. 29. 19:50","title":"Vajna Tímea beolvasott Hadházy Ákoséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen is javítani kell a folyó hajózhatóságát. ","shortLead":"Több helyen is javítani kell a folyó hajózhatóságát. ","id":"20181029_13_milliardbol_kitisztitjak_a_Duna_medret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e8cf9b-783c-4b11-89ff-3b419099ac3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_13_milliardbol_kitisztitjak_a_Duna_medret","timestamp":"2018. október. 29. 08:18","title":"1,3 milliárdból kitisztítják a Duna medrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c68f23-7011-41ec-a910-ee8532a42783","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karl Lagerfeld üzletében 13. és 14. havi fizetésről is szó van.","shortLead":"Karl Lagerfeld üzletében 13. és 14. havi fizetésről is szó van.","id":"20181029_Tobb_mint_felmiliot_kereshet_eladokent_Parndorfban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3c68f23-7011-41ec-a910-ee8532a42783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3663ce5b-e815-4530-875f-26d176b97770","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Tobb_mint_felmiliot_kereshet_eladokent_Parndorfban","timestamp":"2018. október. 29. 10:02","title":"Több mint félmiliót kereshet eladóként Parndorfban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kabinet új, modern fegyvereket is beszerez.","shortLead":"A kabinet új, modern fegyvereket is beszerez.","id":"20181030_Hatalmasat_emelt_a_kormany_a_honvedseg_letszaman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6c812b-835a-4b4c-9066-cd724b8552f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Hatalmasat_emelt_a_kormany_a_honvedseg_letszaman","timestamp":"2018. október. 30. 11:49","title":"Hatalmasat emelt a kormány a honvédség létszámán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]