[{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-oldalán reagált a vele kapcsolatos hírekre a mentelmi jogától hétfőn megfosztott kormánypárti képviselő. ","shortLead":"Facebook-oldalán reagált a vele kapcsolatos hírekre a mentelmi jogától hétfőn megfosztott kormánypárti képviselő. ","id":"20181029_simonka_gyorgy_fidesz_mentelmi_jog_felfuggesztese_parlament_orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad2af20-8b15-4229-b6b7-2817d14194fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_simonka_gyorgy_fidesz_mentelmi_jog_felfuggesztese_parlament_orszaggyules","timestamp":"2018. október. 29. 17:56","title":"Simonka: Jelentkeztem a hatóságoknál, készen állok megvédeni az igazamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff30b45a-adec-42a4-a6dd-f037a89b5211","c_author":"Daczi Dóra","category":"enesacegem","description":"Megkérdeztünk néhány Amerikában dolgozó magyar vállalkozót és a konzulátus gazdasági attaséját, érdemes-e kürtőskalácsos és lángosos food truckot vagy kis ételbárt üzemeltetni a tengerentúlon.","shortLead":"Megkérdeztünk néhány Amerikában dolgozó magyar vállalkozót és a konzulátus gazdasági attaséját, érdemes-e...","id":"20181030_Gyenge_a_termek_szegenyes_az_uzleti_otlet__langos_es_kurtoskalacs_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff30b45a-adec-42a4-a6dd-f037a89b5211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73789a5-fbe9-48c3-90c6-35cc78f7dae1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Gyenge_a_termek_szegenyes_az_uzleti_otlet__langos_es_kurtoskalacs_Amerikaban","timestamp":"2018. október. 30. 17:00","title":"Nutellás, tejszínhabos lángos? Amerikában ezt is el tudják adni a magyar büfések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeb6227-69bf-4ce1-a286-6ee7f1c3e2a9","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kötelező körök október 23-án: letudva. Volt minden: tüntetés, tojásdobálás, rendőrök. Aztán a CEU-ügybe kicsit belealudt az ellenzék. Lehet, hogy az MSZP kitalált egy szemét dolgot, miközben Németh Szilárd megnézett egy kevés drótot. Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Kötelező körök október 23-án: letudva. Volt minden: tüntetés, tojásdobálás, rendőrök. Aztán a CEU-ügybe kicsit...","id":"20181028_Hervadt_tuntetesek_kozott_a_szemet_lehet_a_legnagyobb_huzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbeb6227-69bf-4ce1-a286-6ee7f1c3e2a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a5363f-c9ec-4e82-bdc2-62f39ee319ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Hervadt_tuntetesek_kozott_a_szemet_lehet_a_legnagyobb_huzas","timestamp":"2018. október. 28. 17:30","title":"Hervadt tüntetések között a szemét lehet a legnagyobb húzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8042dd91-b45e-4f11-8638-d137b075b389","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"elet","description":"A sztereotip autizmusábrázolás kárt okoz, véli Stefanik Krisztina, a Rózsavölgyi Szalon Táncórák darabját szakértőként előkészítő pszichológus kutató, aki annak idején az Esőember szerepére készülő Kulka Jánossal is dolgozott együtt. Interjú.","shortLead":"A sztereotip autizmusábrázolás kárt okoz, véli Stefanik Krisztina, a Rózsavölgyi Szalon Táncórák darabját szakértőként...","id":"201843__stefanik_krisztina_pszichologus__rizikofaktorrol_zsenikrol__kerulo_utak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8042dd91-b45e-4f11-8638-d137b075b389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184c0d3c-d581-437d-83f6-b714a616117b","keywords":null,"link":"/elet/201843__stefanik_krisztina_pszichologus__rizikofaktorrol_zsenikrol__kerulo_utak","timestamp":"2018. október. 28. 20:00","title":"\"Ők többnyire nem akkor mosolyognak, amikor a vicces dolog elhangzik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ac4ea5-f393-4e22-bf3b-6b669c7d701c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181030_Pofatlan_luxusutak_az_olimpiara_az_Origo_jol_leleplezte_a_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ac4ea5-f393-4e22-bf3b-6b669c7d701c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed1ac90-4eee-4a49-948e-a3af0feed983","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Pofatlan_luxusutak_az_olimpiara_az_Origo_jol_leleplezte_a_kormanyt","timestamp":"2018. október. 30. 15:08","title":"Pofátlan luxusutak az olimpiára: az Origo jól leleplezte a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10816503-4c43-4735-aa19-fa0b5ebb1f24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövőre a Szigeten is fellépő dalszerző-énekes alsóneműkkel jótékonykodik. ","shortLead":"A jövőre a Szigeten is fellépő dalszerző-énekes alsóneműkkel jótékonykodik. ","id":"20181029_Ed_Sheeran_elarverezi_az_alsogatyait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10816503-4c43-4735-aa19-fa0b5ebb1f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c404519-fb99-4cce-b8de-38ecc1b95b08","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Ed_Sheeran_elarverezi_az_alsogatyait","timestamp":"2018. október. 29. 09:52","title":"Ed Sheeran elárverezi az alsógatyáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903332f5-7953-4f59-baa0-ab4872adc8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181029_Vajna_Timea_macskareptetes_szulinapra_mem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=903332f5-7953-4f59-baa0-ab4872adc8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908aa918-9e4a-4c1a-94ea-938e432ae270","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Vajna_Timea_macskareptetes_szulinapra_mem","timestamp":"2018. október. 29. 10:32","title":"És ön mivel viszi a cicát állatorvoshoz? – Itt a családanya verzió Vajna Tímea macskareptetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép Jakartából tartott Bangka szigetére, 188 ember volt a fedélzetén. ","shortLead":"A gép Jakartából tartott Bangka szigetére, 188 ember volt a fedélzetén. ","id":"20181029_A_tengerbe_zuhant_egy_utasszallito_Indoneziaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63fa020-00df-444f-97cc-27d321b3e1ec","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_A_tengerbe_zuhant_egy_utasszallito_Indoneziaban","timestamp":"2018. október. 29. 05:15","title":"A tengerbe zuhant egy utasszállító Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]