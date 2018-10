Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Karbantartást végez a MÁV-HÉV Zrt., emiatt most szombaton és vasárnap pótlóbusz jár Szigetcsép és Ráckeve között, november 19-éig pedig egy vágányon közlekednek a járatok Szigetszentmiklós-Gyártelep és Tököl között, és emiatt ismét megváltozik a menetrend.","shortLead":"Karbantartást végez a MÁV-HÉV Zrt., emiatt most szombaton és vasárnap pótlóbusz jár Szigetcsép és Ráckeve között...","id":"20181030_Pentektol_ket_hetig_megvaltozik_a_rackevei_HEV_kozlekedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0a5381-23dd-4ca2-a2ce-75250deb3344","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181030_Pentektol_ket_hetig_megvaltozik_a_rackevei_HEV_kozlekedese","timestamp":"2018. október. 30. 13:08","title":"Péntektől két hétig megváltozik a ráckevei HÉV közlekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b17541e-f15e-468f-ac1e-1bb0d5c788c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamivel több, mint egy hónappal a szeptemberi iPhone-bemutató után újabb, hardverekre fókuszáló rendezvényt tart az Apple. A vállalat ezúttal is streameli az eseményeket, így élőben lehet követni a bejelentéseket.","shortLead":"Valamivel több, mint egy hónappal a szeptemberi iPhone-bemutató után újabb, hardverekre fókuszáló rendezvényt tart...","id":"20181029_apple_2018_oktober30_esemeny_ipad_macbook_elo_stream","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b17541e-f15e-468f-ac1e-1bb0d5c788c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1742ec38-e44a-48b2-80cc-a6155d5287a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_apple_2018_oktober30_esemeny_ipad_macbook_elo_stream","timestamp":"2018. október. 29. 13:03","title":"Jönnek az Apple új eszközei – így nézheti élőben a holnapi rendezvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d36a5a9-90a8-4125-ae1a-698de80abd4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szerdán véglegesítik a kérdéssort.","shortLead":"Szerdán véglegesítik a kérdéssort.","id":"20181030_Orszagos_mediakampannyal_indul_jovo_heten_a_nyolcadik_nemzeti_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d36a5a9-90a8-4125-ae1a-698de80abd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621a6c53-480c-456e-b738-733bee86ee28","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Orszagos_mediakampannyal_indul_jovo_heten_a_nyolcadik_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2018. október. 30. 07:48","title":"Országos médiakampánnyal indul jövő héten a nyolcadik nemzeti konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, hogy nem csak a Centrál Kávéház, hanem a fölötte lévő irodaház is török kézbe került.","shortLead":"Kiderült, hogy nem csak a Centrál Kávéház, hanem a fölötte lévő irodaház is török kézbe került.","id":"20181029_Ujabb_Budapesti_palotat_szerzett_meg_Erdogan_parttarsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7a78a38-a956-4d2b-b304-4c710fe87395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c747ce95-eb26-456b-9c35-432289c91dd1","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Ujabb_Budapesti_palotat_szerzett_meg_Erdogan_parttarsa","timestamp":"2018. október. 29. 10:28","title":"Újabb budapesti palotát szerzett meg Erdogan párttársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hivatalosan sosem jelentették be, de megbízható források azt állították, a Disney külön filmet készítene a Star Wars fejvadászáról. A Lucasfilm vezetője viszont most azt mondta: biztosan nem készül el a produkció, helyette minden energiájukat a The Mandalorian című sorozatra fordítják.","shortLead":"Hivatalosan sosem jelentették be, de megbízható források azt állították, a Disney külön filmet készítene a Star Wars...","id":"20181029_Most_mar_biztos_nem_kap_onallo_filmet_Boba_Fett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eebcfea-41cb-4511-bb90-f63887845083","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Most_mar_biztos_nem_kap_onallo_filmet_Boba_Fett","timestamp":"2018. október. 29. 11:27","title":"Most már biztos: nem kap önálló filmet Boba Fett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A macska Amerikába repült gazdájával együtt, hogy ott is megnézze egy orvos. Az egyébként állatorvos Hadházy nem tudja elképzelni, hogy ez a macska Amerikában olyan kezelést kaphatott volna, amit a magyar kollégák ne tudtak volna neki megadni.","shortLead":"A macska Amerikába repült gazdájával együtt, hogy ott is megnézze egy orvos. Az egyébként állatorvos Hadházy nem tudja...","id":"20181029_Hadhazy_diagnosztizalta_Vajna_Timea_maganrepulon_utazo_macskajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35997d99-4802-45d9-b3a9-bc6df6cb758c","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Hadhazy_diagnosztizalta_Vajna_Timea_maganrepulon_utazo_macskajat","timestamp":"2018. október. 29. 06:50","title":"Hadházy távdiagnózist adott Vajna Tímea magánrepülőn utazó macskájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai aktivista erősen kételkedik abban, hogy választáson le lehet győzni a Fideszt. Abban pedig még erősebben kételkedik, hogy a mostani pártok jelenlegi formájukban erre képesek lehetnek. Gulyás Márton visszatért, új néven indít videócsatornát, és azt mondja: politikai hatalmat kell szerezniük.","shortLead":"A politikai aktivista erősen kételkedik abban, hogy választáson le lehet győzni a Fideszt. Abban pedig még erősebben...","id":"20181029_Gulyas_Marton_Fasisztoid_rendszer_epult_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d850cd-7e7f-4795-ab3d-a8559bb7d809","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Gulyas_Marton_Fasisztoid_rendszer_epult_ki","timestamp":"2018. október. 29. 06:00","title":"Gulyás Márton: Fasisztoid rendszer épült ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A szakértő szerint az elmúlt időszakban csaknem háromezer közmunkást tereltek át a termelő szektorba, de rengeteg munkaadó nem egy nyelvet beszél a dolgozókkal.","shortLead":"A szakértő szerint az elmúlt időszakban csaknem háromezer közmunkást tereltek át a termelő szektorba, de rengeteg...","id":"20181030_Ezert_nem_talalnak_munkaerot_a_hazai_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07c91bc-6610-4246-b668-9ae9d1ae35cf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Ezert_nem_talalnak_munkaerot_a_hazai_cegek","timestamp":"2018. október. 30. 09:18","title":"Ezért nem találnak munkaerőt a hazai cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]