[{"available":true,"c_guid":"25661e18-e197-4013-9840-c3ec50225af5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az aratás után végrehajtott, átlagosan 8-9 százalékos lisztáremelés után most ismét arra készülnek a malmok, hogy még magasabb árat kérjenek a termékeikért.","shortLead":"Az aratás után végrehajtott, átlagosan 8-9 százalékos lisztáremelés után most ismét arra készülnek a malmok, hogy még...","id":"20181025_liszt_dragulas_aremeles_malomipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25661e18-e197-4013-9840-c3ec50225af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7b8ee9-72fe-43ab-826e-6aa1a6967f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_liszt_dragulas_aremeles_malomipar","timestamp":"2018. október. 25. 05:09","title":"Három hónapon belül kétszer drágulhat a liszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c16908-3d29-433e-8825-1830c228a994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a koncert csak jövő nyáron lesz, érdemes előre betárazni a jegyeket.","shortLead":"Bár a koncert csak jövő nyáron lesz, érdemes előre betárazni a jegyeket.","id":"20181024_Csutortoktol_mar_lehet_Ed_Sheeranjegyet_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08c16908-3d29-433e-8825-1830c228a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a6eca0-5289-4cf4-842b-f6c43ae2b2de","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Csutortoktol_mar_lehet_Ed_Sheeranjegyet_venni","timestamp":"2018. október. 24. 13:26","title":"Csütörtöktől már lehet Ed Sheeran-jegyet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A walesi fiatalok a Stationary Bike című alkotást vinnék vászonra, abban reménykedve, hogy ha jól sikerül a munka, filmes fesztiválokra is meghívást kapnak. ","shortLead":"A walesi fiatalok a Stationary Bike című alkotást vinnék vászonra, abban reménykedve, hogy ha jól sikerül a munka...","id":"20181024_1_dollar__ennyit_kert_Stephen_King_par_lelkes_tinitol_akik_megfilmesitenek_egy_novellajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eb04cd-0db0-4eae-960e-134d40ae1f17","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_1_dollar__ennyit_kert_Stephen_King_par_lelkes_tinitol_akik_megfilmesitenek_egy_novellajat","timestamp":"2018. október. 24. 20:22","title":"1 dollár - ennyit kért Stephen King pár lelkes tinitől, akik megfilmesítenék egy novelláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26eefae5-ee3d-4d92-8e48-481bd0062366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jóbarátok sztárja zseniális videóval reagált arra, hogy a hasonmása egy angliai élelmiszerboltból lenyúlt egy tálca sört. ","shortLead":"A Jóbarátok sztárja zseniális videóval reagált arra, hogy a hasonmása egy angliai élelmiszerboltból lenyúlt egy tálca...","id":"20181025_David_Schwimmer_bolti_lopas_korozes_rendorseg_hasonmas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26eefae5-ee3d-4d92-8e48-481bd0062366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d936a6-3e4b-434c-b07d-6bafe7be0c48","keywords":null,"link":"/elet/20181025_David_Schwimmer_bolti_lopas_korozes_rendorseg_hasonmas","timestamp":"2018. október. 25. 09:39","title":"Most már arról is van felvétel, ahogy David Schwimmer sört lop egy boltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd65230f-dfb2-40d4-ad5e-bffab21b92ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott nyolc góllal legyőzte Szlovákia csapatát a 2020-as Európa-bajnokság selejtezősorozatának első fordulójában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott nyolc góllal legyőzte Szlovákia csapatát a 2020-as Európa-bajnokság...","id":"20181024_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo_szovetsegi_kapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd65230f-dfb2-40d4-ad5e-bffab21b92ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7581345-54cd-4dff-ad1a-b81f53653ce7","keywords":null,"link":"/sport/20181024_magyar_ferfi_kezilabda_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. október. 24. 22:17","title":"Jól sült el a kapitánycsere, nyertek a férfi kézilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6048d6-b306-4bf0-be6f-33f0752ec5a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg szerint több alkalmazás – köztük például a Spotify – is képes arra, hogy jelentse a fejlesztőknek, ha egy felhasználó törölte a mobiljáról az alkalmazást. Ezek után pedig jönnek személyre szabott reklámok formájában jöhet a győzködés.","shortLead":"A Bloomberg szerint több alkalmazás – köztük például a Spotify – is képes arra, hogy jelentse a fejlesztőknek, ha...","id":"20181025_alkalmazas_adatgyujtes_android_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6048d6-b306-4bf0-be6f-33f0752ec5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361ce6d-737a-47ab-a29c-5448d17e743f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_alkalmazas_adatgyujtes_android_ios","timestamp":"2018. október. 25. 08:03","title":"Nincs ez így rendben: ha letöröl egy appot a telefonjáról, még akkor is ön után nyúlhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az SFR nevű óriáscég nem éppen tiszta eszközökkel próbálta megakadályozni ügyfelei elvándorlását. A témát felkapta a mainstream francia sajtó, így az ügynek valószínűleg lesz folytatása.","shortLead":"Az SFR nevű óriáscég nem éppen tiszta eszközökkel próbálta megakadályozni ügyfelei elvándorlását. A témát felkapta...","id":"20181024_Kicsiny_hirportal_leplezte_le_a_telekommunikacios_orias_sotet_ugyleteit_a_franciaknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01beccb-d703-43cf-b4fb-94b1d4f6f5c5","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Kicsiny_hirportal_leplezte_le_a_telekommunikacios_orias_sotet_ugyleteit_a_franciaknal","timestamp":"2018. október. 24. 08:33","title":"Kicsiny hírportál leplezte le a telekommunikációs óriás sötét ügyleteit a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b36af2a-a985-41f6-9732-7078a45b46da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a menthetetlenül ciki jelenetet most le is videózták.","shortLead":"Ezt a menthetetlenül ciki jelenetet most le is videózták.","id":"20181023_autos_video_ugyan_olyan_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b36af2a-a985-41f6-9732-7078a45b46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a40b0f8-c2f4-43ca-85ff-25291021ceff","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_autos_video_ugyan_olyan_auto","timestamp":"2018. október. 24. 04:06","title":"Videó: Önnel nem fordult elő, hogy egy ugyanolyan autót próbált kinyitni, mint a sajátja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]