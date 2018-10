Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés minden idők egyik legnagyobb frontembere előtt – Rami Malek kétségtelenül nagyszerű, szimbolikusan is magányos alakításával. Kritika.","shortLead":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés...","id":"20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f9ef4-d45a-4bfa-9490-eefbbce04459","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","timestamp":"2018. október. 29. 20:00","title":"Freddie Mercury halhatatlan, de a róla szóló mozi nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A személyiségünk egyes veleszületett jellegzetességeinek betegségekre hajlamosító hatását vizsgálják a Semmelweis Egyetem kutatói.","shortLead":"A személyiségünk egyes veleszületett jellegzetességeinek betegségekre hajlamosító hatását vizsgálják a Semmelweis...","id":"20181030_sziv_es_errendszeri_betegsegek_semmelweis_egyetem_kutatas_temperamentum_szemelyiseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09145657-10cd-47e8-a979-c406da950fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df92080d-d40d-4e16-b828-7e1b415f9d29","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_sziv_es_errendszeri_betegsegek_semmelweis_egyetem_kutatas_temperamentum_szemelyiseg","timestamp":"2018. október. 30. 14:55","title":"Szívbetegséget okozhat a személyiségünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda délelőtt az éjszaka képződő ködfoltok mindenhol feloszlanak, és napos idő várható csapadék nélkül. ","shortLead":"Szerda délelőtt az éjszaka képződő ködfoltok mindenhol feloszlanak, és napos idő várható csapadék nélkül. ","id":"20181031_szokatlan_meleg_hosszu_hetvege_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffb71ec-7292-4077-9a61-1a740975faa5","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szokatlan_meleg_hosszu_hetvege_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2018. október. 31. 05:09","title":"Szokatlanul meleg lesz még a hosszú hétvégén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24b4e14-0cee-459a-9865-edabdf0aeb22","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az amfetamin tartalmú drogot autóban csempészte be a férfi Magyarországra.","shortLead":"Az amfetamin tartalmú drogot autóban csempészte be a férfi Magyarországra.","id":"20181031_Egy_kilo_holland_drog__nyolc_ev_fegyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24b4e14-0cee-459a-9865-edabdf0aeb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1e0364-7ba0-49e8-b462-568022635d44","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Egy_kilo_holland_drog__nyolc_ev_fegyhaz","timestamp":"2018. október. 31. 13:55","title":"Egy kiló holland drog = nyolc év fegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4f907-0814-465e-9845-d0fed11de9e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők szerint Palkovics László tárgyalóasztalhoz ül a jogszabály visszaállításáért lobbizó Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével.","shortLead":"A Magyar Idők szerint Palkovics László tárgyalóasztalhoz ül a jogszabály visszaállításáért lobbizó Kereskedelmi...","id":"20181030_Ujra_napirenden_a_vasarnapi_boltzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a4f907-0814-465e-9845-d0fed11de9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b96c2f7-76cb-4062-9daf-26bc764d3039","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Ujra_napirenden_a_vasarnapi_boltzar","timestamp":"2018. október. 30. 07:31","title":"Újra napirenden a vasárnapi boltzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali visszaélés és személyes adatokkal való visszaélés miatt adták be a feljelentést az LMP társelnöke ellen. ","shortLead":"Hivatali visszaélés és személyes adatokkal való visszaélés miatt adták be a feljelentést az LMP társelnöke ellen. ","id":"20181031_fejlelentette_demeter_martat_a_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f44a5ee-043f-40d4-ad08-91848f0a172b","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_fejlelentette_demeter_martat_a_fidesz","timestamp":"2018. október. 31. 13:05","title":"Feljelentette Demeter Mártát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég bejelentette, hogy szükségellátás keretében minden, a szemétkáosszal érintett településről elviszi a hulladékot. Több mint egy óra múlva aztán jelezte, hogy új közleményt ad majd ki. ","shortLead":"A cég bejelentette, hogy szükségellátás keretében minden, a szemétkáosszal érintett településről elviszi a hulladékot...","id":"20181031_szemetszallitas_kommunalis_hulladek_zold_hid_katasztrofavedelem_szuksegellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b586e12f-7d7a-4d9b-b925-889b2c6c1479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371df28b-bd6e-4d50-be63-f39a64ccf5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szemetszallitas_kommunalis_hulladek_zold_hid_katasztrofavedelem_szuksegellatas","timestamp":"2018. október. 31. 08:34","title":"Teljes a zavar a szemétszállításban: visszavonta közleményét a Zöld Híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a2ab3-c35d-4e6d-8d3a-ade71968870d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Air több olyan újítással is rendelkezik, amelyek eddig a cég MacBook Próira voltak jellemzőek. Cserébe az olcsóbb gép árát is közelítette a drágábbakéhoz a vállalat.","shortLead":"Az idei Air több olyan újítással is rendelkezik, amelyek eddig a cég MacBook Próira voltak jellemzőek. Cserébe...","id":"20181030_apple_uj_macbook_air_ipad_pro_retina_kijelzo_touch_id","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a2ab3-c35d-4e6d-8d3a-ade71968870d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4917bf89-0cdc-47c0-a013-aaa129776d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_uj_macbook_air_ipad_pro_retina_kijelzo_touch_id","timestamp":"2018. október. 30. 17:48","title":"Szebb, vékonyabb és nem túl olcsó: itt az Apple új laptopja, az új MacBook Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]