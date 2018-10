Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d307d7-a253-4ebc-98c2-0fa60df7f485","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormány egy nagy közös adatbázisban tárolná a térfigyelő kamera felvételeket, ráadásul arcfelismerő szoftvert is alkalmaznának. A jogvédők szerint azonban ehhez nincs meg a megfelelő indok. ","shortLead":"A kormány egy nagy közös adatbázisban tárolná a térfigyelő kamera felvételeket, ráadásul arcfelismerő szoftvert is...","id":"20181030_Alaptorvenyellenes_a_kozteruleti_kamerak_felveteleinek_kozponti_tarolasa_a_TASZ_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d307d7-a253-4ebc-98c2-0fa60df7f485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283ff5f0-4f14-4772-8b19-0304e2ecdbe5","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Alaptorvenyellenes_a_kozteruleti_kamerak_felveteleinek_kozponti_tarolasa_a_TASZ_szerint","timestamp":"2018. október. 31. 12:30","title":"Alkotmányellenes lehet a kormány nagy közös térfigyelőkamera-szervere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés ma tárgyalja a Miniszterelnökség vezetőjének azon javaslatát, amely az uniós lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgároknak is aktív választójogot adna a jövő évi európai parlamenti választáson.","shortLead":"Az Országgyűlés ma tárgyalja a Miniszterelnökség vezetőjének azon javaslatát, amely az uniós lakóhellyel nem rendelkező...","id":"20181031_EPvalasztas_ma_targyaljak_hogy_a_Fidesz_szerezne_80_ezer_voksot_a_hataron_tulrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442c80ce-2711-4e7b-ba91-7ff1279eb8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c4b856-eb00-46a3-a29d-6b563bf3c669","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_EPvalasztas_ma_targyaljak_hogy_a_Fidesz_szerezne_80_ezer_voksot_a_hataron_tulrol","timestamp":"2018. október. 31. 08:36","title":"EP-választás: ma tárgyalják, hogy a Fidesz szerezne 80 ezer voksot a határon túlról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független politikus szerint nem az Emminél, sem a külügynél nem vizsgálják szakértők, hogy az egyetem végez-e oktatási tevékenységet az Egyesült Államban is.","shortLead":"A független politikus szerint nem az Emminél, sem a külügynél nem vizsgálják szakértők, hogy az egyetem végez-e...","id":"20181030_Szel_Bernadett_szerint_hazudott_a_kulugy_egyetlen_oktatasi_szakember_sem_vizsgalja_a_CEU_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8bc149-966f-49d3-b372-86a0cb976bfb","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szel_Bernadett_szerint_hazudott_a_kulugy_egyetlen_oktatasi_szakember_sem_vizsgalja_a_CEU_ugyet","timestamp":"2018. október. 30. 14:22","title":"Szél Bernadett szerint hazudott a külügy, egyetlen oktatási szakember sem vizsgálja a CEU ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Durva vihar tombolt hétfőn Olaszországban, a tornádó, és a következtében kidőlt fák összesen 6 ember halálát okozták.","shortLead":"Durva vihar tombolt hétfőn Olaszországban, a tornádó, és a következtében kidőlt fák összesen 6 ember halálát okozták.","id":"20181030_Mar_hatan_meghaltak_Olaszorszagban_a_heves_viharok_aradasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd76c9e8-a822-4602-b18a-3ecbdcaf4de6","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Mar_hatan_meghaltak_Olaszorszagban_a_heves_viharok_aradasok_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 05:34","title":"Már hatan meghaltak Olaszországban a heves viharok, áradások miatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint Jean-Claude Juncker alkalmatlan az Európai Bizottság vezetésére, és eddig nem volt képes Európa egységét megtestesíteni. A tárcavezető szerint Európa akkor lesz egységes és erős, ha elfogadjuk, hogy egyes ünnepek valakiknek örömet jelentenek, másoknak fájdalmas pillanatot.","shortLead":"Szijjártó Péter szerint Jean-Claude Juncker alkalmatlan az Európai Bizottság vezetésére, és eddig nem volt képes Európa...","id":"20181030_Szijjarto_szerint_Europa_akkor_lesz_egyseges_ha_elfogadjuk_hogy_nem_az","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5ee318-28c1-446c-b8c9-ef72f9814c64","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szijjarto_szerint_Europa_akkor_lesz_egyseges_ha_elfogadjuk_hogy_nem_az","timestamp":"2018. október. 30. 10:13","title":"Szijjártó szerint Európa akkor lesz egységes, ha elfogadjuk, hogy nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólította a Fidesz Gödöllő polgármesterét, aki az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke is, hogy „vállalja a felelősséget a hulladékügyben előállított helyzetért”.","shortLead":"Felszólította a Fidesz Gödöllő polgármesterét, aki az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási...","id":"20181030_gemesi_gyorgy_szemetszallitas_zold_hid_vecsey_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b13edd7-7559-4971-9a09-ee3cd5d85a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_gemesi_gyorgy_szemetszallitas_zold_hid_vecsey_laszlo","timestamp":"2018. október. 30. 16:19","title":"Gémesit tartja felelősnek a Fidesz a szemétkáoszért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre elterjedtebb a távmunka Magyarországon is, de a bedolgozói munkaviszonyra is szép számban találunk példát. A két atipikus foglalkoztatási forma fő tudnivalóit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Egyre elterjedtebb a távmunka Magyarországon is, de a bedolgozói munkaviszonyra is szép számban találunk példát. A két...","id":"20181031_Hazaengedi_a_fonoke_Figyeljen_az_otthoni_munka_szabalyaira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4f59c0-95cc-4b87-aff7-353c20461ccb","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Hazaengedi_a_fonoke_Figyeljen_az_otthoni_munka_szabalyaira","timestamp":"2018. október. 31. 13:48","title":"Hazaengedi a főnöke? Figyeljen az otthoni munka szabályaira!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az az ügy, amelyben ismert sportolókat hoztak hírbe, gyanúsított egyelőre nincs.","shortLead":"Ez az az ügy, amelyben ismert sportolókat hoztak hírbe, gyanúsított egyelőre nincs.","id":"20181030_szexualis_eroszak_kislany_sportolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5f0fb6-a986-4d20-a38a-05e89f6b900f","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_szexualis_eroszak_kislany_sportolo","timestamp":"2018. október. 30. 14:23","title":"Meghallgatta a rendőrség a szexuális erőszak miatt feljelentést tevő kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]