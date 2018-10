Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem volt beoltva, előtte egy hétig ápolták otthon. ","shortLead":"Nem volt beoltva, előtte egy hétig ápolták otthon. ","id":"20181029_Kanyaro_gyerek_oltas_Munkacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3eebce-a6f8-4291-be63-140db2c67f93","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Kanyaro_gyerek_oltas_Munkacs","timestamp":"2018. október. 29. 14:05","title":"Meghalt egy kanyarós gyerek Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00728fce-8487-4e2b-9b6c-51271ba8f2ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy utat tett meg a Google reCaptcha rendszere, de végre eljutott odáig, hogy a felhasználókat semmilyen tevékenység elvégzésére sem kéri ahhoz, hogy megállapítsa, nem (ro)botok vagyunk.","shortLead":"Nagy utat tett meg a Google reCaptcha rendszere, de végre eljutott odáig, hogy a felhasználókat semmilyen tevékenység...","id":"20181031_google_recaptcha_v3_felhasznalo_azonositasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00728fce-8487-4e2b-9b6c-51271ba8f2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0148ee2c-b00b-4b0a-b7aa-807bcd36a478","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_google_recaptcha_v3_felhasznalo_azonositasa","timestamp":"2018. október. 31. 09:03","title":"Végre tényleg eltűnnek a mindenki által utált, olvashatatlan krikszkrakszok a weboldalakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54625d2f-65d6-4c51-89e0-c7be0800b6dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa egyes magasabb pontjain már télies az időjárás, de nemcsak az Alpokban, hanem Franciaországban és Spanyolországban is havazott 600-700 méter tengerszint feletti magasságban.","shortLead":"Európa egyes magasabb pontjain már télies az időjárás, de nemcsak az Alpokban, hanem Franciaországban és...","id":"20181029_Nalunk_dolnek_a_melegrekordok_a_spanyolokat_megveszi_az_isten_hidege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54625d2f-65d6-4c51-89e0-c7be0800b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816c51d9-ea8c-46f0-915d-b1179c2ab81c","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Nalunk_dolnek_a_melegrekordok_a_spanyolokat_megveszi_az_isten_hidege","timestamp":"2018. október. 29. 12:35","title":"Nálunk dőlnek a melegrekordok, a spanyolokat megveszi az isten hidege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee29e303-493a-4c44-af31-f400d6c909bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a hazai lakástakarékokat két nap alatt kivégezték. ","shortLead":"Miközben a hazai lakástakarékokat két nap alatt kivégezték. ","id":"20181030_Ingyen_lakaspenzt_osztogatnak_a_Vajdasagban_Orbanek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee29e303-493a-4c44-af31-f400d6c909bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8427fac-8128-489f-aa30-58eca8fc1b92","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Ingyen_lakaspenzt_osztogatnak_a_Vajdasagban_Orbanek","timestamp":"2018. október. 30. 21:09","title":"Ingyen lakáspénzt osztogatnak a Vajdaságban Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe12fdb-7a96-4fe5-afad-ac90ca1e4810","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kár 64 milliós.","shortLead":"A kár 64 milliós.","id":"20181030_2500_vedett_madar_tetemevel_bukott_le_egy_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fe12fdb-7a96-4fe5-afad-ac90ca1e4810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68185be7-edf2-4dd3-8554-d7a30ebfef96","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_2500_vedett_madar_tetemevel_bukott_le_egy_sofor","timestamp":"2018. október. 30. 13:30","title":"2500 védett madár tetemével bukott le egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a2ab3-c35d-4e6d-8d3a-ade71968870d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Air több olyan újítással is rendelkezik, amelyek eddig a cég MacBook Próira voltak jellemzőek. Cserébe az olcsóbb gép árát is közelítette a drágábbakéhoz a vállalat.","shortLead":"Az idei Air több olyan újítással is rendelkezik, amelyek eddig a cég MacBook Próira voltak jellemzőek. Cserébe...","id":"20181030_apple_uj_macbook_air_ipad_pro_retina_kijelzo_touch_id","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a2ab3-c35d-4e6d-8d3a-ade71968870d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4917bf89-0cdc-47c0-a013-aaa129776d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_uj_macbook_air_ipad_pro_retina_kijelzo_touch_id","timestamp":"2018. október. 30. 17:48","title":"Szebb, vékonyabb és nem túl olcsó: itt az Apple új laptopja, az új MacBook Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament hétfői plenáris ülésén felszólalt a DK-s Gréczy Zsolt. A téma a kulturális élet támogatása volt, aminek a végén a politikus eljutott oda, hogy a Fidesz-kormány bolsevik.","shortLead":"A parlament hétfői plenáris ülésén felszólalt a DK-s Gréczy Zsolt. A téma a kulturális élet támogatása volt, aminek...","id":"20181029_DK_A_Magyar_Idok_egy_naci_szellemisegu_organum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb06ed4-86d2-4cac-a996-75c6b80c1133","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_DK_A_Magyar_Idok_egy_naci_szellemisegu_organum","timestamp":"2018. október. 29. 16:12","title":"DK: A Magyar Idők egy náci szellemiségű orgánum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ország lazít a veszélyeztetett állatok csontjából készült termékekre vonatkozó tilalmon.","shortLead":"Az ország lazít a veszélyeztetett állatok csontjából készült termékekre vonatkozó tilalmon.","id":"20181030_Ujra_lehet_kereskedni_Kinaban_tigris_vagy_orrszarvucsontokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d73d8c7-a8fa-432c-a9d8-eec6dadee4b0","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Ujra_lehet_kereskedni_Kinaban_tigris_vagy_orrszarvucsontokkal","timestamp":"2018. október. 30. 10:03","title":"Újra lehet kereskedni Kínában tigris- vagy orrszarvúcsontokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]