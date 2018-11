Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28f82878-3c9f-4b39-8af8-9ea57d659b22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármi megtörténhet: nemcsak a Samsung, hanem – váratlanul – az LG is elhozhatja a jövő januári CES-re összehajtható telefonját.","shortLead":"Bármi megtörténhet: nemcsak a Samsung, hanem – váratlanul – az LG is elhozhatja a jövő januári CES-re összehajtható...","id":"20181101_evan_blass_twitter_osszehajthato_telefon_lg_ces_flexibilis_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28f82878-3c9f-4b39-8af8-9ea57d659b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e402f4d-b315-4522-8c55-47feaede7d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_evan_blass_twitter_osszehajthato_telefon_lg_ces_flexibilis_mobil","timestamp":"2018. november. 01. 10:03","title":"Közvetlenül a Samsung után: hajlítható telefonnal rukkol ki az LG (is)?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0535f74f-40ef-4d01-b138-4ca7abc6448c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olaszországban járt a buszsofőr és az egyik áldozat apja szerint olasz ügyvédet fogadott, az ügy halasztását kérte.","shortLead":"Olaszországban járt a buszsofőr és az egyik áldozat apja szerint olasz ügyvédet fogadott, az ügy halasztását kérte.","id":"20181031_Olasz_ugyvedet_fogadott_a_veronai_balesetet_okozo_buszsofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0535f74f-40ef-4d01-b138-4ca7abc6448c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2664b8-9e18-42aa-851b-9181cabdd391","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Olasz_ugyvedet_fogadott_a_veronai_balesetet_okozo_buszsofor","timestamp":"2018. október. 31. 21:30","title":"Olasz ügyvédet fogadhatott a veronai balesetet okozó buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két másik teniszsztár, Novak Djokovic és Rafael Nadal viszont úgy tűnik, elmennek. ","shortLead":"Két másik teniszsztár, Novak Djokovic és Rafael Nadal viszont úgy tűnik, elmennek. ","id":"20181030_Federer_lemondta_egy_szaudarabiai_meccset_a_meggyilkolt_ujsagiro_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c086a79-6759-4b01-86ec-b6080386df9d","keywords":null,"link":"/sport/20181030_Federer_lemondta_egy_szaudarabiai_meccset_a_meggyilkolt_ujsagiro_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 21:37","title":"Federer lemondta egy szaúd-arábiai meccsét a meggyilkolt újságíró miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37fe99-943f-4aa3-baf4-9ea05ab66ffe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Mi az igazi Jobbikot keressük” – mondta kedd délelőtti, Szebb jövőt! címmel megtartott sajtótájékoztatóján a Jobbik frakciójából nemrég kizárt, majd a pártból kilépett Volner János, aki mellett a tömörülést ugyancsak elhagyó Apáti István és Fülöp Erik állt. Lehetséges, hogy Toroczkaiéknál találják meg.","shortLead":"„Mi az igazi Jobbikot keressük” – mondta kedd délelőtti, Szebb jövőt! címmel megtartott sajtótájékoztatóján a Jobbik...","id":"20181030_mi_hazank_mozgalom_volner_janos_apati_istvan_fulop_erik_jobbik_targyalasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b37fe99-943f-4aa3-baf4-9ea05ab66ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d798ce-4a2f-4edb-b7bb-2eddc1f3744b","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_mi_hazank_mozgalom_volner_janos_apati_istvan_fulop_erik_jobbik_targyalasok","timestamp":"2018. október. 30. 12:12","title":"A Mi Hazánk Mozgalommal tárgyalnak a belépésről Volnerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45362bb5-8c83-4417-b9b3-918fb1be0fe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"M. Mónika baltával végzett az idős asszonnyal, majd annak arany ékszereivel és laptopjával el akart menekülni, de tetten érték.","shortLead":"M. Mónika baltával végzett az idős asszonnyal, majd annak arany ékszereivel és laptopjával el akart menekülni, de...","id":"20181031_Baltaval_megolte_majd_kifosztotta_nagymamajat_egy_no_Sarkadkereszturon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45362bb5-8c83-4417-b9b3-918fb1be0fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b883d3-db8e-456e-93d0-8daaf71e40cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Baltaval_megolte_majd_kifosztotta_nagymamajat_egy_no_Sarkadkereszturon","timestamp":"2018. október. 31. 17:07","title":"Baltával megölte, majd kifosztotta nagyanyját egy nő Sarkadkeresztúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831282ad-7bd6-4485-a42d-1d494ec94f5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A gusztustalan ételek múzeumában az egérbortól kezdve a száz napos kacsatojásig minden van, ami egyes kultúrákban igazi ínyencségnek számít, a gyengébb gyomrúaknak viszont napokra elmegy tőle az étvágya.","shortLead":"A gusztustalan ételek múzeumában az egérbortól kezdve a száz napos kacsatojásig minden van, ami egyes kultúrákban igazi...","id":"20181031_Van_egy_muzeum_Svedorszagban_ahova_jobb_ha_ures_gyomorral_megy_de_nem_azert_mert_finom_falatokra_szamithat__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=831282ad-7bd6-4485-a42d-1d494ec94f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5256b935-c7ed-49d8-b07e-464ed9568c67","keywords":null,"link":"/elet/20181031_Van_egy_muzeum_Svedorszagban_ahova_jobb_ha_ures_gyomorral_megy_de_nem_azert_mert_finom_falatokra_szamithat__fotok","timestamp":"2018. október. 31. 20:44","title":"Van egy múzeum Svédországban, ahová jobb, ha üres gyomorral megy – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f5a73-8d26-4a0e-910f-3e2aaa2ec781","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indiai házaspár egy sziklaperem szélén akart lőni egy izgalmas fotót.","shortLead":"Az indiai házaspár egy sziklaperem szélén akart lőni egy izgalmas fotót.","id":"20181031_Adrenalinfuggo_turistak_zuhantak_szakadekba_szelfizes_kozben_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=065f5a73-8d26-4a0e-910f-3e2aaa2ec781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355bd26a-39d6-4a77-a204-528c15bd43fe","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Adrenalinfuggo_turistak_zuhantak_szakadekba_szelfizes_kozben_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. október. 31. 18:18","title":"Adrenalinfüggő turisták zuhantak szakadékba szelfizés közben az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f1c433-597c-4a15-9afb-b88306443d88","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az állam 325 milliárd forintot ad Sopronnak. Útépítésre, belvárosi épületek felújítására, ipari, gazdasági övezet kialakítására lehet költeni. És jut belőle a Fertő tóra is, ahol már látszik is, ki fog jól járni. ","shortLead":"Az állam 325 milliárd forintot ad Sopronnak. Útépítésre, belvárosi épületek felújítására, ipari, gazdasági övezet...","id":"20181031_Mindenkinek_jo_lesz_higgyetek_el__az_allam_kinezte_maganak_a_Fertotavat_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f1c433-597c-4a15-9afb-b88306443d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b42478-3961-42a3-b1d2-84a2d8f392f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_Mindenkinek_jo_lesz_higgyetek_el__az_allam_kinezte_maganak_a_Fertotavat_is","timestamp":"2018. október. 31. 06:30","title":"A Balatont már elvitte a NER, most a Fertő tó következhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]