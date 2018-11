Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e729c60-4b76-4afc-8b3a-c0ddd580cfb1","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A demográfiai konzultációt indító, az „asszonyoknak” szövetséget ígérő Orbánnak is tudomásul kell vennie, hogy a gyerekek majdnem fele élettársi kapcsolatból születik. ","shortLead":"A demográfiai konzultációt indító, az „asszonyoknak” szövetséget ígérő Orbánnak is tudomásul kell vennie...","id":"201840__demografia__konzultacio__parkapcsolatok__nasztancok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e729c60-4b76-4afc-8b3a-c0ddd580cfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342ed37f-42e9-47a2-b308-f42f82ae1f7c","keywords":null,"link":"/itthon/201840__demografia__konzultacio__parkapcsolatok__nasztancok","timestamp":"2018. november. 03. 08:30","title":"Ha jobban megnézzük, nem a kormány családpolitikája miatt tört ki házasodási láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalódottságát fejezte ki az általa feltalált internet állapotát illetően Tim Berners-Lee számítástechnikus, aki szerint túlságosan is nagyra nőttek az olyan technológiai vállalatok, mint például a Facebook vagy a Google.","shortLead":"Csalódottságát fejezte ki az általa feltalált internet állapotát illetően Tim Berners-Lee számítástechnikus, aki...","id":"20181102_Az_internet_feltalaloja_feldarabolna_a_technologiai_oriascegeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d4204-e376-44c5-a9f2-fa0a36e8579d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Az_internet_feltalaloja_feldarabolna_a_technologiai_oriascegeket","timestamp":"2018. november. 02. 19:44","title":"Az internet feltalálója feldarabolná a technológiai óriáscégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba4ebe1-063a-4f23-bf73-a0ea3a7eba2a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A napóleoni háborúk döntő ütközetének számító 1813-as lipcsei csatát követően haltak meg a katonák.","shortLead":"A napóleoni háborúk döntő ütközetének számító 1813-as lipcsei csatát követően haltak meg a katonák.","id":"20181101_Tomegsirban_talaltak_meg_Napoleon_tifuszos_katonait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cba4ebe1-063a-4f23-bf73-a0ea3a7eba2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510795fa-3bc9-4d09-bbcd-1803e2863d1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_Tomegsirban_talaltak_meg_Napoleon_tifuszos_katonait","timestamp":"2018. november. 01. 15:01","title":"Tömegsírban találták meg Napóleon tífuszos katonáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c54f30d-ba30-4c72-b076-c9194543e546","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy galéria tett közzé egy videót arról, ahogy a művész a helyére teszi legújabb miniszobrát. ","shortLead":"Egy galéria tett közzé egy videót arról, ahogy a művész a helyére teszi legújabb miniszobrát. ","id":"20181102_Videon_a_budapesti_gerillaszobrasz_akcio_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c54f30d-ba30-4c72-b076-c9194543e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b662c5-71b6-43d6-8226-8b46e4593d98","keywords":null,"link":"/kultura/20181102_Videon_a_budapesti_gerillaszobrasz_akcio_kozben","timestamp":"2018. november. 02. 14:21","title":"Videón a budapesti gerillaszobrász akció közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A végső összeszereléskor sérülhetett meg a kényszerleszállást végrehajtó Szojuz egy alkatrésze - erre jutottak a balesetet vizsgáló szakértők.","shortLead":"A végső összeszereléskor sérülhetett meg a kényszerleszállást végrehajtó Szojuz egy alkatrésze - erre jutottak...","id":"20181101_Ket_raketanal_lehet_meg_olyan_hiba_ami_a_Szojuzbalesetet_okozta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46614c7-dd08-44e7-9a6f-f1edaa5063f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_Ket_raketanal_lehet_meg_olyan_hiba_ami_a_Szojuzbalesetet_okozta","timestamp":"2018. november. 01. 12:50","title":"Két rakétánál lehet még olyan hiba, ami a Szojuz-balesetet okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi becsléshez képest nagyot emelt a magyar GDP-növekedési előrejelzését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank","shortLead":"A korábbi becsléshez képest nagyot emelt a magyar GDP-növekedési előrejelzését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési...","id":"20181101_EBRD_jol_teljesit_a_magyar_gazdasag_de_meg_sok_bajt_okozhat_a_munkaerohiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b22c4a54-7ecb-455b-a246-06b9ebe9a5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039d66bd-750c-4744-87b8-4045aee3ec36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_EBRD_jol_teljesit_a_magyar_gazdasag_de_meg_sok_bajt_okozhat_a_munkaerohiany","timestamp":"2018. november. 01. 14:21","title":"EBRD: jól teljesít a magyar gazdaság, de még sok bajt okozhat a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739980a5-fab6-4600-a0c7-a9f7889638dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hagyományosan erős a Verzió Fesztivál az emberi jogokkal kapcsolatos filmfelhozatalban, nincs ez másként idén sem. Hogy működik egy fehérorosz női börtönszínház vagy egy sajátos nevelési igényű gyerekeket befogadó zseniális svájci iskola? Hogyan lehet feldolgozni az értelmetlen háború borzalmait?\r

\r

","shortLead":"Hagyományosan erős a Verzió Fesztivál az emberi jogokkal kapcsolatos filmfelhozatalban, nincs ez másként idén sem...","id":"20181101_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Emberi_jogi_versenyprogram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=739980a5-fab6-4600-a0c7-a9f7889638dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a81b749-c568-4b8c-a63e-23205b202e00","keywords":null,"link":"/kultura/20181101_Verzio_Dokumentumfilm_fesztival_Emberi_jogi_versenyprogram","timestamp":"2018. november. 01. 15:30","title":"Itt mindent elvesztünk, amitől nők vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a4d5d4-8404-47a1-9f3a-855a82ee547a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nyugodtan mérget vehetünk arra, hogy egy ilyen autó egész biztosan nem fog szembejönni velünk a forgalomban. Mutatjuk a benzingőz rajongók egyik hamisítatlan Szent Grálját. ","shortLead":"Nyugodtan mérget vehetünk arra, hogy egy ilyen autó egész biztosan nem fog szembejönni velünk a forgalomban. Mutatjuk...","id":"20181102_korbefotoztunk_es_videoztunk_egy_autot_ami_olyan_ritka_hogy_szinte_nem_is_letezik_nissan_r390_gt1_petersen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2a4d5d4-8404-47a1-9f3a-855a82ee547a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0497271c-ae1d-475a-bb1f-cf343ff4b96e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181102_korbefotoztunk_es_videoztunk_egy_autot_ami_olyan_ritka_hogy_szinte_nem_is_letezik_nissan_r390_gt1_petersen","timestamp":"2018. november. 02. 06:41","title":"Körbefotóztunk és videóztunk egy autót, ami olyan ritka, hogy szinte nem is létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]