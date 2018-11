Gémesi György szerint útban van, ezért omlott össze a szemétszállítás

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dávid azzal kereste meg a TASZ-t, hogy édesanyja tavaly halt meg egy megyei jogú város kórházában. A férfi kórházi fertőzésre gyanakodott, de az ÁNTSZ a GDPR-ra hivatkozva elküldte őt, nem kapott meg minden szükséges papírt.","shortLead":"Dávid azzal kereste meg a TASZ-t, hogy édesanyja tavaly halt meg egy megyei jogú város kórházában. A férfi kórházi...","id":"20181104_Az_adatvedelmi_szabalyok_miatt_nem_mondta_el_az_ANTSZ_miert_halt_meg_az_anya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998ef6bb-fe51-49de-9d42-ef2c80e73ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Az_adatvedelmi_szabalyok_miatt_nem_mondta_el_az_ANTSZ_miert_halt_meg_az_anya","timestamp":"2018. november. 04. 09:07","title":"Az adatvédelmi szabályok miatt nem mondta el az ÁNTSZ, miért halt meg az anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a3060d-3752-46e6-863a-8d9e3a5ad709","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181104_wwf_elo_bolygo_index_rogan_miniszterelnoki_kabinetiroda_kucsszavas_netfigyeles_facebook_2018_q3_gyerekek_motorikus_kepessegek_huawei_apple_samsung","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a3060d-3752-46e6-863a-8d9e3a5ad709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30dd65c-939e-49ad-b952-08ff871a88f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_wwf_elo_bolygo_index_rogan_miniszterelnoki_kabinetiroda_kucsszavas_netfigyeles_facebook_2018_q3_gyerekek_motorikus_kepessegek_huawei_apple_samsung","timestamp":"2018. november. 04. 12:00","title":"Ez történt: bajban a Föld, lényegében segélykiáltást tett közzé a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a237d3ee-609e-4fa1-bd89-da7fb9a9eafb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolcvannégy éves korában meghalt Mario Segale, akiről elnevezték a népszerű videojáték, a Super Mario hősét.","shortLead":"Nyolcvannégy éves korában meghalt Mario Segale, akiről elnevezték a népszerű videojáték, a Super Mario hősét.","id":"20181102_Meghalt_a_valodi_Super_Mario_aki_hiaba_varta_a_csekkeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a237d3ee-609e-4fa1-bd89-da7fb9a9eafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a9941a-38ee-4d75-89c0-8cf7f09e32d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Meghalt_a_valodi_Super_Mario_aki_hiaba_varta_a_csekkeket","timestamp":"2018. november. 02. 16:57","title":"Meghalt a \"valódi\" Super Mario, aki hiába várta a csekkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Májusban még 10 százalékponttal vezetett az elnök pártja a radikálisok előtt.","shortLead":"Májusban még 10 százalékponttal vezetett az elnök pártja a radikálisok előtt.","id":"20181104_Akkorat_zuhant_Macron_nepszerusege_hogy_mar_Le_Pen_is_elozi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a7e9da-49f9-4992-b54f-a6925bd38a21","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Akkorat_zuhant_Macron_nepszerusege_hogy_mar_Le_Pen_is_elozi","timestamp":"2018. november. 04. 09:19","title":"Akkorát zuhant Macron népszerűsége, hogy már Le Pen is előzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db28ad4-e0e4-476f-b01f-9b862aa334b5","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Húsfestmények – a Londoni Iskola a Magyar Nemzeti Galériában / Elkésett jószándék – a Museu Nacional pusztulása Rióban / Szigorúan ellenőrzött nyomatok – az ötvenes évek grafikái Miskolcon / Kortárs sztárok és sztárjelöltek – trendelemzés az Artprice-jelentés alapján / Részvétel + hálózat = múzeum? – társadalomkutatás és aktivista művészet / Volksfronten – a Stájer Ősz témája idén: a fasizmus / Teremt, alkot, rohan és közvetít – beszélgetés Maurer Dórával

","shortLead":"Húsfestmények – a Londoni Iskola a Magyar Nemzeti Galériában / Elkésett jószándék – a Museu Nacional pusztulása Rióban...","id":"20181102_Megjelent_a_Muerto_2018_novemberi_lapszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8db28ad4-e0e4-476f-b01f-9b862aa334b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec31151-0e15-4554-bcbe-f4d8257094d9","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181102_Megjelent_a_Muerto_2018_novemberi_lapszama","timestamp":"2018. november. 02. 16:27","title":"Megjelent a Műértő 2018 novemberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9487ab-cb1a-47c6-a0b8-a6e39aff7a37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kelet-ukrajnai szakadárok, vagy az őket segítő orosz erők lelőtték az EBESZ nagyméretű drónját, miután az észrevett egy orosz rakétakilövőállást. A drón még azt is látta, hogy Oroszország felől több konvoj is belépett a szakadárok ellenőrzése alatt lévő területre","shortLead":"A kelet-ukrajnai szakadárok, vagy az őket segítő orosz erők lelőtték az EBESZ nagyméretű drónját, miután az észrevett...","id":"20181102_Eszrevett_egy_raketaallast_a_dron__lelottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf9487ab-cb1a-47c6-a0b8-a6e39aff7a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dac5b1-a011-4f55-92e7-5a93a22f9661","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Eszrevett_egy_raketaallast_a_dron__lelottek","timestamp":"2018. november. 02. 16:48","title":"Észrevett egy rakétaállást a drón – lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A görög parti őrség pénteken őrizetbe vette egy nemzetközi migránscsempész-hálózat több tagját, akiket azzal gyanúsítanak, hogy illegális bevándorlókat akartak észrevétlenül Olaszországba juttatni.","shortLead":"A görög parti őrség pénteken őrizetbe vette egy nemzetközi migránscsempész-hálózat több tagját, akiket azzal...","id":"20181102_A_gorog_parti_orseg_felszamolt_egy_migranscsempeszhalozatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2280ccb-a32a-44cb-9f1a-c6eb6d2b2182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f5aff4-c71a-4660-994c-49b3a29fec8c","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_A_gorog_parti_orseg_felszamolt_egy_migranscsempeszhalozatot","timestamp":"2018. november. 02. 21:06","title":"A görög parti őrség felszámolt egy migránscsempész-hálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4253e20-5af1-4305-b808-9cec58ed7db3","c_author":"MABISZ","category":"brandcontent","description":"Valamilyen hosszú távú megtakarítás hiányában jobb, ha elfelejtjük a kényelmes nyugdíjas éveket.","shortLead":"Valamilyen hosszú távú megtakarítás hiányában jobb, ha elfelejtjük a kényelmes nyugdíjas éveket.","id":"20181004_Egyre_inkabb_csak_magunkra_szamithatunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4253e20-5af1-4305-b808-9cec58ed7db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adc1ad7-7998-492d-a183-54d84aebae7f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181004_Egyre_inkabb_csak_magunkra_szamithatunk","timestamp":"2018. november. 04. 12:30","title":"És ön mihez fog kezdeni, ha nem lesz rendes nyugdíja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]