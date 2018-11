Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a551c149-b3a6-4be1-8963-8a7ceb5d1d2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Távoli galaxisok felkutatására fejlesztettek ki mesterséges intelligenciát ausztrál tudósok: a Facebook közösségi oldalon használt arcfelismerő programot fejlesztették tovább arra, hogy a távoli űrben felismerjen galaxisokat, így segítve az univerzum felkutatását. ","shortLead":"Távoli galaxisok felkutatására fejlesztettek ki mesterséges intelligenciát ausztrál tudósok: a Facebook közösségi...","id":"20181102_mesterseges_intelligencia_csillagaszat_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a551c149-b3a6-4be1-8963-8a7ceb5d1d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6bb0fa-2d17-4667-8731-728d14641985","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_mesterseges_intelligencia_csillagaszat_urkutatas","timestamp":"2018. november. 02. 16:03","title":"Megcsinálták a mesterséges intelligenciát, ami a Facebook arcfelismerőjével figyeli majd az űrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Kövér szerint még mindig marxista vagy posztmarxista a történelemtanítás, akkor ez igazából a Fidesznek köszönhető - mutatott rá a Történelemtanárok Egylete. ","shortLead":"Ha Kövér szerint még mindig marxista vagy posztmarxista a történelemtanítás, akkor ez igazából a Fidesznek köszönhető...","id":"20181102_Szatirikus_uzenettel_valaszoltak_Kovernek_a_tortenelemtanarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65d79021-7e2e-42e4-9c1b-362ff914840d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6297e285-0a10-4b2d-bbcd-2df389f8816f","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Szatirikus_uzenettel_valaszoltak_Kovernek_a_tortenelemtanarok","timestamp":"2018. november. 02. 12:38","title":"Szatirikus üzenettel válaszoltak Kövérnek a történelemtanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ccd724-c454-4c12-ac21-4997baa46b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két vadászbaleset is történt pénteken, eltévedt lövések miatt kellett kórházba vinni két vadászt.","shortLead":"Két vadászbaleset is történt pénteken, eltévedt lövések miatt kellett kórházba vinni két vadászt.","id":"20181103_Nincs_szerencsejuk_a_vadaszoknak_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ccd724-c454-4c12-ac21-4997baa46b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96674fa9-a037-44ad-91dc-34b079ca89df","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Nincs_szerencsejuk_a_vadaszoknak_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. november. 03. 13:39","title":"Nincs szerencséjük a vadászoknak ezen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342514c4-b558-447e-828d-ac1d08b473ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tom Steyer gyakran kampányol az elnök hivatali elmozdításáért.","shortLead":"Tom Steyer gyakran kampányol az elnök hivatali elmozdításáért.","id":"20181103_Ujabb_gyanus_csomagot_kapott_egy_demokrata_parti_amerikai_milliardos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=342514c4-b558-447e-828d-ac1d08b473ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582e8d8b-d7b7-4aa5-958c-425329082766","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Ujabb_gyanus_csomagot_kapott_egy_demokrata_parti_amerikai_milliardos","timestamp":"2018. november. 03. 08:20","title":"Újabb gyanús csomagot kapott egy demokrata párti amerikai milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új sorozata indul a legendás tévésnek. David Attenborough-nak megvan a véleménye a klímaváltozásról.","shortLead":"Új sorozata indul a legendás tévésnek. David Attenborough-nak megvan a véleménye a klímaváltozásról.","id":"20181104_Attenborough_Unalmas_ha_mindig_a_vilagvegevel_riogatunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c38d341-32ee-430f-9076-129e11344248","keywords":null,"link":"/kultura/20181104_Attenborough_Unalmas_ha_mindig_a_vilagvegevel_riogatunk","timestamp":"2018. november. 04. 10:12","title":"Attenborough: Unalmas, ha mindig a világvégével riogatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az úszónő 100 méter mellen is felállt a rajtkőre, ott nyolcadikként ért célba.","shortLead":"Az úszónő 100 méter mellen is felállt a rajtkőre, ott nyolcadikként ért célba.","id":"20181103_Egy_arannyal_es_egy_ezusttel_folytatta_Hosszu_Katinka_Pekingben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbbc9ff-88f4-425f-b7e5-066c1c3bab9d","keywords":null,"link":"/sport/20181103_Egy_arannyal_es_egy_ezusttel_folytatta_Hosszu_Katinka_Pekingben","timestamp":"2018. november. 03. 14:26","title":"Egy arannyal és egy ezüsttel folytatta Hosszú Katinka Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két embert megölt, ötöt megsebesített, majd magával is végzett a 40 éves Scott Beierle, akiről kiderült, incel volt.","shortLead":"Két embert megölt, ötöt megsebesített, majd magával is végzett a 40 éves Scott Beierle, akiről kiderült, incel volt.","id":"20181104_Nogyulolo_ferfi_lovoldozott_a_floridia_jogastudioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5d83ad-ddd3-4b42-992d-ca990dbb09b3","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Nogyulolo_ferfi_lovoldozott_a_floridia_jogastudioban","timestamp":"2018. november. 04. 11:52","title":"Nőgyűlölő férfi lövöldözött a floridia jógastúdióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövetők azért darabolták fel az isztambuli szaúdi főkonzulátuson meggyilkolt szaúdi ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi holttestét, hogy maró anyagban feloldva könnyebben meg tudjanak szabadulni tőle – írta a Hürriyet tekintélyes török napilap. Közben Netanjahu izraeli kormányfő úgy fogalmazott, hogy a Hasogdzsi-ügy nem áshatja alá a szaúdi királyság stabilitását.","shortLead":"Az elkövetők azért darabolták fel az isztambuli szaúdi főkonzulátuson meggyilkolt szaúdi ellenzéki újságíró, Dzsamál...","id":"20181102_Hasogdzsiugy_a_holttestet_feldaraboltak_es_feloldottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d05dbdf-7c08-45db-a978-60a3acd3256b","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Hasogdzsiugy_a_holttestet_feldaraboltak_es_feloldottak","timestamp":"2018. november. 02. 16:33","title":"Hasogdzsi-ügy: a holttestét feldarabolták és feloldották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]