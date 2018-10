Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52654ffb-d9c4-4128-88ad-4e1b96ce4fe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogsértő tartalmakra mutató webhelyeket jelenleg nem tiltják a japán törvények, de van már ötlet, mivel zárnák be a sokak által kihasznált kiskaput. ","shortLead":"A jogsértő tartalmakra mutató webhelyeket jelenleg nem tiltják a japán törvények, de van már ötlet, mivel zárnák be...","id":"20181015_japan_kalozoldal_leech_oldal_kalozkodas_szerzoi_jog_bortonbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52654ffb-d9c4-4128-88ad-4e1b96ce4fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e519ec22-5b81-45d2-9d64-0a84e1d14adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_japan_kalozoldal_leech_oldal_kalozkodas_szerzoi_jog_bortonbuntetes","timestamp":"2018. október. 15. 18:41","title":"Japánban 5 év börtönnel \"jutalmaznák\" azt, aki kalózoldalakkal seftel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f747fce3-57c4-406a-9006-b9056c8d01e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Noha elismeri, csökkeni fog az értéke.","shortLead":"Noha elismeri, csökkeni fog az értéke.","id":"20181017_Keves_de_biztos_a_magyarok_tobbsege_tovabbra_is_az_allami_nyugdijban_bizik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f747fce3-57c4-406a-9006-b9056c8d01e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7c0a98-866e-48ed-a8c8-6ac4add5040a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Keves_de_biztos_a_magyarok_tobbsege_tovabbra_is_az_allami_nyugdijban_bizik","timestamp":"2018. október. 17. 07:45","title":"Kevés, de biztos: a magyarok többsége továbbra is az állami nyugdíjban bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2d4591-c776-48fe-8b40-3a56ec54bc4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Baptista Szeretetszolgálat meghívására érkezik, a Budapest Arénában megszervezett Cipősdoboz adománygyűjtő akció sztárvendége lesz.","shortLead":"A Baptista Szeretetszolgálat meghívására érkezik, a Budapest Arénában megszervezett Cipősdoboz adománygyűjtő akció...","id":"20181016_Magyarorszagra_jon_Chuck_Norris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2d4591-c776-48fe-8b40-3a56ec54bc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8b0e1f-649b-4bc9-be89-911ef1bb677c","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Magyarorszagra_jon_Chuck_Norris","timestamp":"2018. október. 16. 17:13","title":"Magyarországra jön Chuck Norris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad09e10-608e-4366-810b-77fb0f2cfa3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt, amikor még nem is létezett, volt, amikor igazi művészeti kialakítást kapott, mára pedig a modern technológia megtestesítője lett az autók műszerfala. Hogy jelenleg az evolúció mely lépcsőfokán állunk, nehéz lenne megmondani, az viszont már látszik, milyen lesz a jövőben.","shortLead":"Volt, amikor még nem is létezett, volt, amikor igazi művészeti kialakítást kapott, mára pedig a modern technológia...","id":"20180117_auto_muszerfal_evolucio_tortenelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09e10-608e-4366-810b-77fb0f2cfa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200e059c-bda7-4fa6-a1e1-bd0e810728dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180117_auto_muszerfal_evolucio_tortenelem","timestamp":"2018. október. 17. 11:20","title":"Úgy megváltozik az autók műszerfala, hogy rá sem fog ismerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár szíve szerint több időt szánna a családra és alvásra, az átlagmagyar mindennap majdnem egy órát pazarol ügyintézésre, mely alig kevesebb, mint amennyit a gyerekeivel tud tölteni – derül ki a Nagy Időbevallás című kutatásból.","shortLead":"Bár szíve szerint több időt szánna a családra és alvásra, az átlagmagyar mindennap majdnem egy órát pazarol...","id":"20181015_Annyit_foglalkozik_az_ugyintezessel_mint_a_gyerekeivel_es_csak_7_orat_alszik_Nem_normalis_de_atlagos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09911846-a278-46ef-805a-90a56f07ed3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Annyit_foglalkozik_az_ugyintezessel_mint_a_gyerekeivel_es_csak_7_orat_alszik_Nem_normalis_de_atlagos","timestamp":"2018. október. 15. 14:14","title":"Annyit foglalkozik az ügyintézéssel, mint a gyerekeivel, és csak 7 órát alszik? Nem normális, de átlagos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ungár Péter a felsőoktatás fizetőssé tétele ellen szólalt fel, párttársai pedig Orbán-idézetekkel tiltakoztak.","shortLead":"Ungár Péter a felsőoktatás fizetőssé tétele ellen szólalt fel, párttársai pedig Orbán-idézetekkel tiltakoztak.","id":"20181015_Kover_Laszlo_kizarta_a_parlamenti_ulesrol_az_LMP_kepviseloit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2206305-480f-4c99-b6b6-0feaef94c596","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Kover_Laszlo_kizarta_a_parlamenti_ulesrol_az_LMP_kepviseloit","timestamp":"2018. október. 15. 13:54","title":"Kövér László kizárta a parlamenti ülésről az LMP képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint szerda hajnalban a világ minden részén leállt a YouTube, a fejlesztőknek közel két órán át tartott a szolgáltatás helyreállítása.","shortLead":"Magyar idő szerint szerda hajnalban a világ minden részén leállt a YouTube, a fejlesztőknek közel két órán át tartott...","id":"20181017_youtube_leallas_mi_tortent_miert_nincs_youtube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b779706c-91f9-437f-85bc-3ba7aafe90dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_youtube_leallas_mi_tortent_miert_nincs_youtube","timestamp":"2018. október. 17. 09:33","title":"Történetének legnagyobb leállását szenvedte el a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Károsnak és a tanszabadság, egyetemi autonómia megsértésének tartja a CEU a genderszak most már hivatalos megszüntetését. A kapsolódó kurzusokat az egyetem folytatja más keretek közt. ","shortLead":"Károsnak és a tanszabadság, egyetemi autonómia megsértésének tartja a CEU a genderszak most már hivatalos...","id":"20181016_CEU_a_genderszak_torlese_a_tanszabadsag_megsertese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f892c20d-0a93-4b4f-bdb7-e8df6f63fa04","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_CEU_a_genderszak_torlese_a_tanszabadsag_megsertese","timestamp":"2018. október. 16. 14:35","title":"CEU: a genderszak törlése a tanszabadság megsértése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]