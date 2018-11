Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szokásosnál enyhébb és szárazabb idő várható.","shortLead":"A szokásosnál enyhébb és szárazabb idő várható.","id":"20181103_Egyaltalan_nem_novemberi_idovel_folytatodik_a_november","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eb1d45-4173-4b7a-aa42-d8f9e2e410ad","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Egyaltalan_nem_novemberi_idovel_folytatodik_a_november","timestamp":"2018. november. 03. 08:08","title":"Egyáltalán nem novemberi idővel folytatódik a november","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be5c8fb-afdc-4a67-b7ef-f378fb81137c","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Több mint negyedszázaddal a rendszer-, majd az azt követő, immár hivatalos kánonváltás, illetve a neoavantgárd művészek „rehabilitálása” után igencsak meglepő, ha egy már-már elfeledett, vagy a maga teljességében nem ismert életmű kerül elő. Az acb Galéria három kiállítótermében bemutatott anyag ilyen – még ha szó szerint nem is a semmiből bukkant fel. Talán a szakma számára nem teljesen ismeretlen fenyvesi Tóth Árpád (1950–2014) neve, de azt biztosan kevesen tudták, hogy milyen erős műveket készített – valójában a kortárs művészeti szcénától szinte teljesen elszigetelve.","shortLead":"Több mint negyedszázaddal a rendszer-, majd az azt követő, immár hivatalos kánonváltás, illetve a neoavantgárd művészek...","id":"20181102_A_feledes_homalyabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be5c8fb-afdc-4a67-b7ef-f378fb81137c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dd40ea-91f0-484f-a27e-a0104d745a4a","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181102_A_feledes_homalyabol","timestamp":"2018. november. 02. 17:05","title":"A feledés homályából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42fcfff2-aaaa-490a-a378-c9d7259fe2e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt vitték fel grafikusan, melyik országban, mely márka a leginkább keresett az interneten.","shortLead":"Azt vitték fel grafikusan, melyik országban, mely márka a leginkább keresett az interneten.","id":"20181103_markarangsor_autok_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42fcfff2-aaaa-490a-a378-c9d7259fe2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b005b549-0825-4835-973f-ffb9accf9bb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181103_markarangsor_autok_internet","timestamp":"2018. november. 03. 10:51","title":"Ez egy fontos autós világtérkép – legalább is az autógyártók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af9592-2e97-4a0f-a39b-507a87440d8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elérte az ENSZ és a Szíriai Arab Vörös Félhold (SARC) segélyszervezet 78 teherautóból álló segélykonvoja a szíriai-jordániai határnál található rukbáni menekülttábort, ahol mintegy 45 ezer szíriai menekült az elmúlt hónapokban alig jutott hozzá alapvető szolgáltatásokhoz.","shortLead":"Elérte az ENSZ és a Szíriai Arab Vörös Félhold (SARC) segélyszervezet 78 teherautóból álló segélykonvoja...","id":"20181103_Kilenc_honapig_a_madar_se_jart_arra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46af9592-2e97-4a0f-a39b-507a87440d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7e83ba-f3fd-415a-99ff-639774e236ed","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Kilenc_honapig_a_madar_se_jart_arra","timestamp":"2018. november. 03. 18:26","title":"Kilenc hónapig a madár se járt a sivatag közepén álló menekülttáborban, most érkezett meg az ENSZ konvoja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ac9763-99fa-49f6-bd6b-39039763eeb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 48 éves férfit eszméletlenül találták a vízben, már nem tudták megmenteni.","shortLead":"A 48 éves férfit eszméletlenül találták a vízben, már nem tudták megmenteni.","id":"20181103_Meghalt_az_egyik_buvar_aki_az_indonez_legikatasztrofa_aldozatai_utan_kutatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56ac9763-99fa-49f6-bd6b-39039763eeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f57b122-0991-4361-9544-c93ea6acff9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Meghalt_az_egyik_buvar_aki_az_indonez_legikatasztrofa_aldozatai_utan_kutatott","timestamp":"2018. november. 03. 09:25","title":"Meghalt az egyik búvár, aki az indonéz légikatasztrófa áldozatai után kutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b44e11-14d9-4f23-aee0-f9b4310dfc84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ez így is marad.","shortLead":"És ez így is marad.","id":"20181104_Tavaszi_az_ido_hiaba_van_november","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88b44e11-14d9-4f23-aee0-f9b4310dfc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f7dc81-33ee-4a36-9143-57c7bfe70369","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Tavaszi_az_ido_hiaba_van_november","timestamp":"2018. november. 04. 07:46","title":"Tavaszi az idő, hiába van november","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a legjobb eszköznek is szüksége van népszerű appokra a sikerhez, és ez alól az Apple Watch sem kivétel. Állítólag a bétatesztelők már megkapták az egyik legnépszerűbb alkalmazás „Apple-okosórásított” változatát.","shortLead":"Még a legjobb eszköznek is szüksége van népszerű appokra a sikerhez, és ez alól az Apple Watch sem kivétel. Állítólag...","id":"20181104_spotify_apple_watch_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9594cb-6900-4809-a676-6f1c7bbcf461","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_spotify_apple_watch_alkalmazas","timestamp":"2018. november. 04. 10:03","title":"Lehet, hogy végre megkapja az Apple Watch a nagyon áhított zeneappot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe13121e-ea4e-4636-afac-98a6d9dc1c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még azt is vállalná, hogy a neje morog emiatt. Utána pedig a baráti köre átvenné.","shortLead":"Még azt is vállalná, hogy a neje morog emiatt. Utána pedig a baráti köre átvenné.","id":"20181104_Nogradi_Gyorgy_befogadna_egy_menekultet_ha_az_eleg_jol_nez_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe13121e-ea4e-4636-afac-98a6d9dc1c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1e9fc8-465a-4d8d-be55-8cbb471a08a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nogradi_Gyorgy_befogadna_egy_menekultet_ha_az_eleg_jol_nez_ki","timestamp":"2018. november. 04. 09:36","title":"Nógrádi György befogadna egy menekültet, ha az elég jól néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]