Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c8ba614-9f69-4088-9590-e5e5b8b35b7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám a könnyed hétvégi kiruccanás!","shortLead":"Ez ám a könnyed hétvégi kiruccanás!","id":"20181105_Vaddiszno_Romai_part_forgalommal_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c8ba614-9f69-4088-9590-e5e5b8b35b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508171d2-8c01-4c9b-ac25-1faec8fef4ef","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Vaddiszno_Romai_part_forgalommal_szemben","timestamp":"2018. november. 05. 13:57","title":"A forgalommal szemben rohangált egy vaddisznó a Római-parton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b545e30-7ddc-41bc-9d70-1bd3a8062d38","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt egy évben 23 százalékkal nőtt a prémium kategória forgalma, 2018 első felében pedig 27 százalék volt a növekedés – közölte az MTI-vel a Dreher Sörgyárak Zrt.\r

","shortLead":"Az elmúlt egy évben 23 százalékkal nőtt a prémium kategória forgalma, 2018 első felében pedig 27 százalék volt...","id":"20181106_Olasz_sorrel_elegitene_ki_a_japan_ceg_a_magyar_premiumkeresletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b545e30-7ddc-41bc-9d70-1bd3a8062d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c056addf-94ae-4118-9824-507d3553aedb","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Olasz_sorrel_elegitene_ki_a_japan_ceg_a_magyar_premiumkeresletet","timestamp":"2018. november. 06. 11:25","title":"Olasz sörrel elégítené ki a japán cég a magyar prémiumkeresletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e27cfc-9260-4c07-a482-e8e60e8b753c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két évtizeddel a lánycsapat felbomlása után, a britek koronázatlan popkirálynői reuniont ünnepelnek. Egy valakit kivéve: Victoria Beckham már nem Spice Girl. ","shortLead":"Két évtizeddel a lánycsapat felbomlása után, a britek koronázatlan popkirálynői reuniont ünnepelnek. Egy valakit...","id":"20181105_Jovore_turnezik_a_Spice_Girls_de_egy_valaki_hianyzik_a_csapatbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e27cfc-9260-4c07-a482-e8e60e8b753c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee25e8d1-9f60-46b6-826c-fc284f391dc1","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Jovore_turnezik_a_Spice_Girls_de_egy_valaki_hianyzik_a_csapatbol","timestamp":"2018. november. 05. 16:31","title":"Jövőre turnézik a Spice Girls, de egyvalaki hiányzik a csapatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt vezetője szerint egyelőre nem időszerű a Fidesz kizárása a frakcióból. ","shortLead":"Az Európai Néppárt vezetője szerint egyelőre nem időszerű a Fidesz kizárása a frakcióból. ","id":"20181106_Weber_Nem_zarjuk_ki_a_Fideszt_de_nyomast_fogunk_gyakorolni_Orbanra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb7c8d0-ac9d-46a9-8c87-3645552736a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Weber_Nem_zarjuk_ki_a_Fideszt_de_nyomast_fogunk_gyakorolni_Orbanra","timestamp":"2018. november. 06. 13:29","title":"Weber: Nem zárjuk ki a Fideszt, de nyomást fogunk gyakorolni Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762c6d15-e11f-4be8-b5e3-fd0547ac41c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érdekképviseletek Budapest belvárosában tiltakoznak a béren kívüli juttatások megadóztatása ellen.","shortLead":"Az érdekképviseletek Budapest belvárosában tiltakoznak a béren kívüli juttatások megadóztatása ellen.","id":"20181106_tuntetnek_a_cafeteriaert_a_szakszervezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=762c6d15-e11f-4be8-b5e3-fd0547ac41c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ac11de-d219-4f45-9a63-432a4c809e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_tuntetnek_a_cafeteriaert_a_szakszervezetek","timestamp":"2018. november. 06. 15:03","title":"Most tüntetnek a cafetériáért a szakszervezetek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550d3d0a-809f-4e10-af7f-1faa1e523bfa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alex Jones műsorait letiltották a nagy internetes megosztó oldalakról, de saját portálja és mintegy száz amerikai rádióállomás tovább sugározza.","shortLead":"Alex Jones műsorait letiltották a nagy internetes megosztó oldalakról, de saját portálja és mintegy száz amerikai...","id":"201841_alex_jones_azinfowars_okle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=550d3d0a-809f-4e10-af7f-1faa1e523bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b758be-6f79-4130-871d-4dcf43510259","keywords":null,"link":"/vilag/201841_alex_jones_azinfowars_okle","timestamp":"2018. november. 04. 18:30","title":"Összeesküvés-elméleteket terjeszt, de igazából csak étrend-kiegészítőket akar eladni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7152f9-a713-4502-b001-f7d480f04ced","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közép-európai szinten is jelentős cégcsoport alakulhat ki Balogh Levente vezetésével. Az ásványvízkirálynak sosem okozott gondot eladni valamit, és most még azzal sem kell bíbelődnie, hogy felépítsen egy márkát.","shortLead":"Közép-európai szinten is jelentős cégcsoport alakulhat ki Balogh Levente vezetésével. Az ásványvízkirálynak sosem...","id":"20181105_balogh_levente_szentkirlyi_kmv_pepsico","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb7152f9-a713-4502-b001-f7d480f04ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c713c9-4eae-48a4-98b8-29089f11c7de","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_balogh_levente_szentkirlyi_kmv_pepsico","timestamp":"2018. november. 05. 16:10","title":"Narancsléárusból vízkirály: Balogh Levente útja az Olympostól a Pepsiig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég még egy pártban, az LMP-ben voltak mindketten. Most az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért gyűjtenek aláírásokat.","shortLead":"Nemrég még egy pártban, az LMP-ben voltak mindketten. Most az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért gyűjtenek...","id":"20181105_Szel_Bernadett_csatlakozott_Hadhazy_alairasgyujto_akciojahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9a15b1-4b35-436f-b2d2-714214abb72b","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Szel_Bernadett_csatlakozott_Hadhazy_alairasgyujto_akciojahoz","timestamp":"2018. november. 05. 13:48","title":"Szél Bernadett csatlakozott Hadházy aláírásgyűjtő akciójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]