Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82b24427-a954-4fcb-b181-d9c6beedb281","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iRobot és a Google nemrég szövetséget kötött annak érdekében, hogy a keresőcég megkaphassa a robotporszívók adatait az általuk feltérképezett lakásról. A Google ígéri, nem használják fel a hirdetéshez a megszerzett adatokat.","shortLead":"Az iRobot és a Google nemrég szövetséget kötött annak érdekében, hogy a keresőcég megkaphassa a robotporszívók adatait...","id":"20181105_google_irobot_roomba_lakas_felterkepezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b24427-a954-4fcb-b181-d9c6beedb281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d56a602-3ac0-41bc-8deb-b8b181cf19d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_google_irobot_roomba_lakas_felterkepezese","timestamp":"2018. november. 05. 12:03","title":"Jönnek a Google új térképes funkciói – amik az ön lakásában működnek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"5 forinttal csökken a benzinár. ","shortLead":"5 forinttal csökken a benzinár. ","id":"20181105_Csokken_szerdan_a_benzin_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eaaf04b-27b0-40d6-ac2c-76e2d2cd601a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_Csokken_szerdan_a_benzin_ara","timestamp":"2018. november. 05. 13:16","title":"Csökken szerdán a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289773e5-5096-49b5-9d74-2ac86fb769ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"India nemzeti állatának elpusztítása védett területen bűncselekménynek számít, ezért a hatóságok feljelentést tettek az ügyben.","shortLead":"India nemzeti állatának elpusztítása védett területen bűncselekménynek számít, ezért a hatóságok feljelentést tettek...","id":"20181105_Tigris_traktor_India","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=289773e5-5096-49b5-9d74-2ac86fb769ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eeb42e4-9c35-4696-9588-d25b1a1d1962","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Tigris_traktor_India","timestamp":"2018. november. 05. 10:57","title":"Traktorral tapostak agyon egy tigrist, mert megölt egy férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81dc211-b0b0-4616-afda-b109c3f548e0","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Páratlan diadalmenet volt Faludy György hazatérése, amikor 32 évnyi emigráció után tapogatódzó látogatásra érkezett Budapestre. Legendás Villon-fordítása 100 ezer példányban jelent meg, alig győzte a dedikálásokat, sokan köszöntötték az MDF-től az SZDSZ elődszervezetén és a Fidesz-alapító szakkollégistákon át Csoóri Sándorig és Mészöly Miklósig.","shortLead":"Páratlan diadalmenet volt Faludy György hazatérése, amikor 32 évnyi emigráció után tapogatódzó látogatásra érkezett...","id":"201839__faludy_gyorgy__diadalut_1988ban__magyarnak_befogadva__az_oreg_tolgy_latogatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f81dc211-b0b0-4616-afda-b109c3f548e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13164879-69fb-48dd-b516-d4b9e90f5a87","keywords":null,"link":"/kultura/201839__faludy_gyorgy__diadalut_1988ban__magyarnak_befogadva__az_oreg_tolgy_latogatasa","timestamp":"2018. november. 04. 15:30","title":"Szokatlan nemzeti egységben szerették agyon 1988-ban, nálunk költővel ilyen azóta sem történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lakossági konzultációt indított a Bank of England annak eldöntésére, hogy kinek a portréja díszítse az új 50 fontost. Mark Carney, a brit jegybank kormányzója a londoni tudománytörténeti múzeumban hirdette meg a programot, tekintettel arra, hogy az újjászülető bankó a tervek szerint valamely tudományos híresség portréját viseli majd.","shortLead":"Lakossági konzultációt indított a Bank of England annak eldöntésére, hogy kinek a portréja díszítse az új 50 fontost...","id":"20181104_brit_50_fontos_bankjegy_banko_tudos_think_science","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6909f965-ed23-4e67-9237-b99e12dad822","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_brit_50_fontos_bankjegy_banko_tudos_think_science","timestamp":"2018. november. 04. 15:03","title":"Stephen Hawking is kerülhet az új 50 fontos bankjegyre, indul az igazi lakossági konzultáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f381c632-fa89-490c-aaaa-99e88ad4a086","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendes forradalom zajlik Japánban. A kormány a napokban hagyta jóvá a törvényjavaslatot, amelynek alapján a jövőben szerény képzettségű külföldiek is ötéves tartózkodási vízumot kaphatnak. ","shortLead":"Csendes forradalom zajlik Japánban. A kormány a napokban hagyta jóvá a törvényjavaslatot, amelynek alapján a jövőben...","id":"20181105_A_kenyszer_legyuri_a_hagyomanyt_Japan_is_megnyilik_a_kulfoldi_munkavallalok_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f381c632-fa89-490c-aaaa-99e88ad4a086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4263dfc2-359c-4275-a8e8-15a8f094509b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_A_kenyszer_legyuri_a_hagyomanyt_Japan_is_megnyilik_a_kulfoldi_munkavallalok_elott","timestamp":"2018. november. 05. 07:45","title":"A kényszer legyűri a hagyományt, Japán is megnyílik a külföldi munkavállalók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f56d04d-6fee-4bd9-b4aa-a5fbc594d9d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nicsak, itt van Kína!","shortLead":"Nicsak, itt van Kína!","id":"20181105_Latvanyos_abran_hogyan_gazdagodott_a_vilag_az_elmult_fel_evszazadban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f56d04d-6fee-4bd9-b4aa-a5fbc594d9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e860488b-3a73-402a-be0b-5ae960273133","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_Latvanyos_abran_hogyan_gazdagodott_a_vilag_az_elmult_fel_evszazadban","timestamp":"2018. november. 05. 11:15","title":"Látványos ábrán, hogyan gazdagodott a világ az elmúlt fél évszázadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65236f8c-290a-45ab-a989-845d1ffe9e26","c_author":"Dobozi István","category":"velemeny","description":"Kormányozható lesz-e Amerika a következő két évben vagy a politikai bénultság lesz úrrá Washingtonon? Vélemény.","shortLead":"Kormányozható lesz-e Amerika a következő két évben vagy a politikai bénultság lesz úrrá Washingtonon? Vélemény.","id":"20181104_Miert_nagy_a_tetje_Amerika_idokozi_valasztasanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65236f8c-290a-45ab-a989-845d1ffe9e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d36dda0-1b9c-4900-a3c5-80d29c59cd1b","keywords":null,"link":"/velemeny/20181104_Miert_nagy_a_tetje_Amerika_idokozi_valasztasanak","timestamp":"2018. november. 04. 11:26","title":"Miért nagy a tétje Amerika időközi választásának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]