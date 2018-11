Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a7e8451-9b36-4ce9-8843-fe30a228f325","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Történészek és forgatókönyvírók választották ki azokat a filmterveket, amelyeket egy-egy millió forinttal díjaznak. ","shortLead":"Történészek és forgatókönyvírók választották ki azokat a filmterveket, amelyeket egy-egy millió forinttal díjaznak. ","id":"20181105_Tizennegy_magyar_tortenelmi_filmen_kezdhetnek_dolgozni_az_alkotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a7e8451-9b36-4ce9-8843-fe30a228f325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb7db41-fb9a-47e2-b226-0de8b421566f","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Tizennegy_magyar_tortenelmi_filmen_kezdhetnek_dolgozni_az_alkotok","timestamp":"2018. november. 05. 14:13","title":"Tizennégy magyar történelmi filmen kezdhetnek dolgozni az alkotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ea6ba6-204a-4ea3-8e90-abf73ee02d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Itt_egy_egyszeru_matekpelda_amivel_lehet_hogy_ellesz_egy_darabig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ea6ba6-204a-4ea3-8e90-abf73ee02d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30f9a2b-2b4a-482c-90d8-ac5caf5adc13","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Itt_egy_egyszeru_matekpelda_amivel_lehet_hogy_ellesz_egy_darabig","timestamp":"2018. november. 05. 14:12","title":"Itt egy egyszerű matekpélda, amivel lehet, hogy ellesz egy darabig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémia elnöksége október 30-i ülésén elfogadott egy határozatot, amelyben hangsúlyozza: az intézmény jelentős átalakítása szükségtelen, a kutatóhálózatnak pedig nincs szüksége túlzott centralizációra.","shortLead":"Az akadémia elnöksége október 30-i ülésén elfogadott egy határozatot, amelyben hangsúlyozza: az intézmény jelentős...","id":"20181105_MTAelnokseg_Az_alapfinanszirozas_keruljon_vissza_az_ITMtol_az_akademiahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016ae0df-e957-41c1-9b98-963d20c40d65","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_MTAelnokseg_Az_alapfinanszirozas_keruljon_vissza_az_ITMtol_az_akademiahoz","timestamp":"2018. november. 05. 09:55","title":"MTA-elnökség: Az alapfinanszírozás kerüljön vissza az ITM-től az akadémiához!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0032ba2d-1010-4998-8a02-3d3a5ca74673","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Drávaszabolcsi Dózsának ebben a szezonban nagyon nem megy, a hétvégén 25-0-ra kapott ki hazai pályán.","shortLead":"A Drávaszabolcsi Dózsának ebben a szezonban nagyon nem megy, a hétvégén 25-0-ra kapott ki hazai pályán.","id":"20181105_165os_golkulonbseggel_dravaszabolcsi_dozsa_palotabozsok_labdarugas_megye_ii","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0032ba2d-1010-4998-8a02-3d3a5ca74673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd848cf-6afe-4fdf-8b32-1e7e1317aa54","keywords":null,"link":"/sport/20181105_165os_golkulonbseggel_dravaszabolcsi_dozsa_palotabozsok_labdarugas_megye_ii","timestamp":"2018. november. 05. 13:51","title":"Pofozógép: -165-ös gólkülönbséggel áll az ország leginkább formán kívüli focicsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9c6118-4ee0-438f-833a-29d41d68f246","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gémesi György volt a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. tulajdonosának, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak az elnöke.","shortLead":"Gémesi György volt a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. tulajdonosának, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális...","id":"20181105_gemesi_gyorgy_elnok_lemondas_zold_hid_szemetszallitas_szemetkaosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a9c6118-4ee0-438f-833a-29d41d68f246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aad5441-7e5a-4831-aa02-760ba7a18a5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_gemesi_gyorgy_elnok_lemondas_zold_hid_szemetszallitas_szemetkaosz","timestamp":"2018. november. 05. 19:03","title":"Fordulat a szemétbotrányban: lemondott Gémesi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8c31c1-2054-4de0-9f50-6668a1831528","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Dékány Gyula több mint 10 éve kutatja az anyatejben lévő cukrokat, azt, hogy hogyan lehetne őket mesterségesen előállítani. Ezek azért fontosak, mert segítik a csecsemők védekezését a betegségekkel szemben, idősek esetében pedig lassítanák a szellemi képességek romlását. A világ számos országában dolgozó professzor azt szeretné, ha magyar cégek és kutatóintézetek is bekapcsolódnának a termelésbe és a kutatásba. ","shortLead":"Dékány Gyula több mint 10 éve kutatja az anyatejben lévő cukrokat, azt, hogy hogyan lehetne őket mesterségesen...","id":"20181106_Magyar_tudos_keszitheti_el_a_Parkinson_es_az_Alzheimerkor_elleni_gyogyszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c8c31c1-2054-4de0-9f50-6668a1831528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71607b78-10c8-482c-9afb-fdd7dc06b679","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Magyar_tudos_keszitheti_el_a_Parkinson_es_az_Alzheimerkor_elleni_gyogyszert","timestamp":"2018. november. 06. 14:05","title":"Ha agyonverik is, jövőre elkészíti a magyar tudós a Parkinson- és az Alzheimer-kór ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f17d8c-3652-4307-925a-91d0b2e7e4d8","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Részvételi rekordot ígér a mai félidős kongresszusi választás, ahol két, egymással szót érteni már képtelen Amerika áll szemben, s meg van győződve róla, hogy ha a másik nyer, az romlásba viszi az országot.","shortLead":"Részvételi rekordot ígér a mai félidős kongresszusi választás, ahol két, egymással szót érteni már képtelen Amerika áll...","id":"20181106_Ket_Amerika_most_egymasnak_feszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45f17d8c-3652-4307-925a-91d0b2e7e4d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30dac25-b526-4494-a486-86ee9deb58ad","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Ket_Amerika_most_egymasnak_feszul","timestamp":"2018. november. 06. 11:11","title":"Két Amerika most egymásnak feszül és borzalmas kudarctól retteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett nagydolog van elvégezve a meleg vizes medencében Hódmezővásárhelyen heti rendszerességgel. Márki-Zay Péter polgármester szándékosságot vél felfedezni.","shortLead":"Úgynevezett nagydolog van elvégezve a meleg vizes medencében Hódmezővásárhelyen heti rendszerességgel. Márki-Zay Péter...","id":"20181105_MarkiZay_szerint_valaki_direkt_es_rendszeresen_belerondit_a_vasarhelyi_medencebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1a41d5-0f61-4bfd-9261-16ac6bba56df","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_MarkiZay_szerint_valaki_direkt_es_rendszeresen_belerondit_a_vasarhelyi_medencebe","timestamp":"2018. november. 05. 09:33","title":"Márki-Zay szerint valaki direkt és rendszeresen belerondít a vásárhelyi medencébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]