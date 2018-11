Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0614aa50-b7d1-4145-8e69-5a9b205a67c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nancy Pelosi szerint \"új nap köszönt Amerikára\".","shortLead":"Nancy Pelosi szerint \"új nap köszönt Amerikára\".","id":"20181107_Ketparti_egyuttmukodest_surgetnek_az_amerikai_demokratak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0614aa50-b7d1-4145-8e69-5a9b205a67c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfcf1126-4d6e-422d-b55e-3a85c4c687ce","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Ketparti_egyuttmukodest_surgetnek_az_amerikai_demokratak","timestamp":"2018. november. 07. 07:31","title":"Kétpárti együttműködést sürgetnek az amerikai demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448df07d-a3bc-4cbb-9c66-d0a3fe3afb12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ilyen, amikor egy Szu-27 ráförmed valakire.","shortLead":"Ilyen, amikor egy Szu-27 ráförmed valakire.","id":"20181106_Megporkolte_egy_orosz_vadaszgep_az_amerikaiak_felderitojet__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=448df07d-a3bc-4cbb-9c66-d0a3fe3afb12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d951c9-aba0-4241-996d-bafb7068e0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_Megporkolte_egy_orosz_vadaszgep_az_amerikaiak_felderitojet__video","timestamp":"2018. november. 06. 10:30","title":"Megpörkölte egy orosz vadászgép az amerikaiak felderítőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három kerületben tartanak a közeljövőben lomtalanítást, az FKF Zrt. azt ígéri, mindent megtesznek, hogy ne legyen baj a létszámhiány miatt.","shortLead":"Három kerületben tartanak a közeljövőben lomtalanítást, az FKF Zrt. azt ígéri, mindent megtesznek, hogy ne legyen baj...","id":"20181106_Harom_keruletben_fut_neki_a_lomtalanitasnak_a_letszamhiannyal_kuzdo_FKF","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951c567c-2481-46da-9a36-2a12f7ffdb5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Harom_keruletben_fut_neki_a_lomtalanitasnak_a_letszamhiannyal_kuzdo_FKF","timestamp":"2018. november. 06. 18:14","title":"Három kerületben fut neki a lomtalanításnak a létszámhiánnyal küzdő FKF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Mennyire készítjük fel a magyar tanulókat a boldog jövőre? – erre a kérdésre kereste a választ Lannert Judit a Tárki Társadalmi Riport 2018 című kiadványában. 