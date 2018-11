Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6735dfd-dc0f-4e43-a1fd-44d494cfca27","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A huszonkét ellenőrzött terméket élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelőnek ítélték, de találtak jelölési hiányosságokat és határérték-túllépést is.","shortLead":"A huszonkét ellenőrzött terméket élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelőnek ítélték, de találtak jelölési...","id":"20181108_majonez_vizsgalat_nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6735dfd-dc0f-4e43-a1fd-44d494cfca27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c31a124-dcb5-4835-88f7-c8d9146ae00c","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_majonez_vizsgalat_nebih","timestamp":"2018. november. 08. 14:15","title":"Majonézeket vizsgált a Nébih, megvan az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azokat büntették így, akik nem érték el a kitűzött értékesítési célokat.","shortLead":"Azokat büntették így, akik nem érték el a kitűzött értékesítési célokat.","id":"20181107_Csotanyt_etettek_es_vizeletet_itattak_az_alkalmazottakkal_egy_kinai_cegnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baed2d4-a9a7-4de4-9288-a20a1683ecbf","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Csotanyt_etettek_es_vizeletet_itattak_az_alkalmazottakkal_egy_kinai_cegnel","timestamp":"2018. november. 07. 09:41","title":"Csótányt etettek és vizeletet itattak az alkalmazottakkal egy kínai cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénz nincs, megszorítások vannak. 