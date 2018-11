Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db38aec2-acdd-449f-8980-c78cda8c94cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rémisztő pillanatot kapott el valaki egy autóban, amikor egy angliai autópályán lévő dugóhoz sorra érkeznek az autósok. ","shortLead":"Rémisztő pillanatot kapott el valaki egy autóban, amikor egy angliai autópályán lévő dugóhoz sorra érkeznek az autósok. ","id":"20181106_Video_baleset_autos_video_M8as_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db38aec2-acdd-449f-8980-c78cda8c94cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a82d4-9569-4b0c-9bb3-f610ab6debe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_Video_baleset_autos_video_M8as_autopalya","timestamp":"2018. november. 07. 04:04","title":"Videó: Húsz autónak sikerül megállni, a huszonegyediknek nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a79205-e41a-47fa-819c-e934b2322d7b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hazánkban is bemutatkozott a dél-koreai márka nagy divatterepjárója, melynek van néhány igen hasznos funkciója. És egyelőre csak dízelmotorral kapható.","shortLead":"Hazánkban is bemutatkozott a dél-koreai márka nagy divatterepjárója, melynek van néhány igen hasznos funkciója. És...","id":"20181108_magyarorszagon_a_skoda_kodiaq_uj_kihivoja_a_7_uleses_hyundai_santa_fe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13a79205-e41a-47fa-819c-e934b2322d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af3152-3400-4eda-9918-191eac7f0338","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_magyarorszagon_a_skoda_kodiaq_uj_kihivoja_a_7_uleses_hyundai_santa_fe","timestamp":"2018. november. 08. 13:21","title":"Magyarországon a Skoda Kodiaq új kihívója, a 7 üléses Hyundai Santa Fe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Spanyolországban ragadt egy repülőgép, az ott dolgozók közül hat embert is kirúgtak, mert a légitársaság szerint azt hazudták, hogy rosszul szállásolták el őket.","shortLead":"Spanyolországban ragadt egy repülőgép, az ott dolgozók közül hat embert is kirúgtak, mert a légitársaság szerint azt...","id":"20181107_Kirugtak_hat_Ryanairdolgozot_mert_a_repuloter_padlojan_aludtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4216625a-14b7-4318-a206-6ddd022df164","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Kirugtak_hat_Ryanairdolgozot_mert_a_repuloter_padlojan_aludtak","timestamp":"2018. november. 07. 08:49","title":"Kirúgtak hat Ryanair-dolgozót, mert a repülőtér padlóján aludtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d0f904-3fbb-4bfc-8c22-66c47a5ba463","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ezt sem hagyta ki. ","shortLead":"Orbán ezt sem hagyta ki. ","id":"20181108_Foto_Orban_most_is_Csanyival_nezi_a_Vidimeccset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d0f904-3fbb-4bfc-8c22-66c47a5ba463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1351506-ca83-4af0-83ff-32ea39d63448","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Foto_Orban_most_is_Csanyival_nezi_a_Vidimeccset","timestamp":"2018. november. 08. 20:08","title":"Fotó: Orbán most is Csányival nézi a Vidi-meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem (csak) a zene hódít a YouTube-on, a videómegosztó a mindennapok egyik leghasznosabb segítőtársává vált – derül ki egy friss amerikai kutatásból.","shortLead":"Nem (csak) a zene hódít a YouTube-on, a videómegosztó a mindennapok egyik leghasznosabb segítőtársává vált – derül ki...","id":"20181108_youtube_felmeres_pew_research_oktatas_tanulas_onfejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506191dd-9255-40e1-9c7b-03042015fe04","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_youtube_felmeres_pew_research_oktatas_tanulas_onfejlesztes","timestamp":"2018. november. 08. 09:33","title":"Megkérdezték a felhasználókat, milyen videókat néznek a YouTube-on – meglepő eredmény jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs bővebb tájékoztatás, csak annyi, hogy bűncselekmény hiányában megszűnt a nyomozás.","shortLead":"Nincs bővebb tájékoztatás, csak annyi, hogy bűncselekmény hiányában megszűnt a nyomozás.","id":"20181107_Titkolja_a_rendorseg_kihallgattake_barkit_is_Eliosugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdd84c-aa0a-4a21-a92f-e9eb1205d815","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Titkolja_a_rendorseg_kihallgattake_barkit_is_Eliosugyben","timestamp":"2018. november. 07. 13:22","title":"Titkolja a rendőrség, kihallgattak-e bárkit is Elios-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e446fb8f-c9d6-4dda-869f-68e7c7319979","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A letartóztatás határideje hamarosan lejár, az ügyészség nemsokára vádat emelhet.","shortLead":"A letartóztatás határideje hamarosan lejár, az ügyészség nemsokára vádat emelhet.","id":"20181107_Nehany_napon_belul_vadat_emelhetnek_Czegledy_Csaba_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e446fb8f-c9d6-4dda-869f-68e7c7319979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d02b3d-5728-46b0-a15d-dfbfcdce4723","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Nehany_napon_belul_vadat_emelhetnek_Czegledy_Csaba_ellen","timestamp":"2018. november. 07. 06:50","title":"Néhány napon belül vádat emelhetnek Czeglédy Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Eddig 3230 menedékkérelmet nyújtottak be a főként Hondurasból, Guatemalából és El Salvadorból érkező emberek.","shortLead":" Eddig 3230 menedékkérelmet nyújtottak be a főként Hondurasból, Guatemalából és El Salvadorból érkező emberek.","id":"20181107_Migranskaravan_tobb_ezren_Mexikot_valasztottak_az_USA_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af1ae9c-72ed-4584-8e79-805b001876cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Migranskaravan_tobb_ezren_Mexikot_valasztottak_az_USA_helyett","timestamp":"2018. november. 07. 07:40","title":"Közép-amerikai menekültek: több ezren Mexikót választották az USA helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]