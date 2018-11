Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d41df89e-233b-4606-8fde-d9171c00050e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van az a kifejezés, miszerint valami annyira rossz, hogy az már jó. Használhatjuk filmekre, könyvekre vagy épp számítógépes játékokra, szinte bármire, amit ezzel a fogalommal meg lehet határozni. De, hogy térképekre is, arra valószínűleg kevesen gondoltak volna.","shortLead":"Van az a kifejezés, miszerint valami annyira rossz, hogy az már jó. Használhatjuk filmekre, könyvekre vagy épp...","id":"20181108_terkep_terrible_maps_vilagterkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d41df89e-233b-4606-8fde-d9171c00050e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76910f18-9184-4c6c-8bf3-26383e414faa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_terkep_terrible_maps_vilagterkep","timestamp":"2018. november. 08. 18:03","title":"5+1 tökéletes térkép, amit nem fog kibírni nevetés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Chuck Berry azt mondta róla, hogy ő legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallott, sokan a magyar blueskirálynak tartják. 1948. november 8-án született, a 70-es évektől énekel számos formációban. Kőbánya blues, Rossz vér, Hosszú lábú asszony – mutatunk tíz slágert, be tudja fejezni a dalszövegeket?\r

\r

","shortLead":"Chuck Berry azt mondta róla, hogy ő legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallott, sokan a magyar blueskirálynak...","id":"20181108_Deak_Bill_70__mennyire_ismeri_a_dalait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7c190a-bc27-43cd-947d-88d378efbf05","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Deak_Bill_70__mennyire_ismeri_a_dalait","timestamp":"2018. november. 08. 17:35","title":"Deák Bill 70 – mennyire ismeri a dalait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beérte a DK az MSZP-t, nem jutna parlamentbe az LMP.","shortLead":"Beérte a DK az MSZP-t, nem jutna parlamentbe az LMP.","id":"20181108_Kutatas_a_Kutyapart_megelozte_az_LMPt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1325be43-b8ee-4e12-8e20-1844a69df3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Kutatas_a_Kutyapart_megelozte_az_LMPt","timestamp":"2018. november. 08. 11:17","title":"Kutatás: a Kutyapárt megelőzte az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok az újabb világkupa-forduló nyitónapján két aranyérmet nyert.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok az újabb világkupa-forduló nyitónapján két aranyérmet nyert.","id":"20181109_hosszu_katinka_aranyerem_uszo_vilagkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a204951-7e61-42b3-b1be-5be6907d54bb","keywords":null,"link":"/sport/20181109_hosszu_katinka_aranyerem_uszo_vilagkupa","timestamp":"2018. november. 09. 12:32","title":"Tokióban is halmozza az érmeket Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f71aa9-a828-4580-9012-d55a1f18cfb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított az Alza.hu Kft.-vel szemben, a cég közleményben védi magát.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított az Alza.hu Kft.-vel szemben, a cég közleményben védi...","id":"20181107_alzahu_learazas_black_friday_gazdasagi_versenyhivatal_versenyfelugyeleti_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f71aa9-a828-4580-9012-d55a1f18cfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1ff424-f51e-4bec-941d-9e4eb8dc6cb6","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_alzahu_learazas_black_friday_gazdasagi_versenyhivatal_versenyfelugyeleti_eljaras","timestamp":"2018. november. 07. 20:34","title":"Reagált a gyanús leárazást hirdető webshop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe2e592-f646-4f98-87b9-c22dfa530a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogvédő szervezet elmagyarázza: egy hajléktalan börtönbe küldése kétszer annyiba kerül, mint egy garzonlakás bérleti díja.","shortLead":"Az emberi jogvédő szervezet elmagyarázza: egy hajléktalan börtönbe küldése kétszer annyiba kerül, mint egy garzonlakás...","id":"20181108_Helsinki_Bizottsag_A_hajlektalanok_bebortonzese_nem_csak_embertelen_draga_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abe2e592-f646-4f98-87b9-c22dfa530a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37a0694-962f-4710-9dba-c378ef7c11a3","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Helsinki_Bizottsag_A_hajlektalanok_bebortonzese_nem_csak_embertelen_draga_is","timestamp":"2018. november. 08. 19:45","title":"Helsinki Bizottság: A hajléktalanok bebörtönzése nem csak embertelen, drága is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérjen mindig kártérítést és fotózza le bőröndje belsejét indulás előtt! Jó tanácsok váratlan helyről.","shortLead":"Kérjen mindig kártérítést és fotózza le bőröndje belsejét indulás előtt! Jó tanácsok váratlan helyről.","id":"20181109_Nem_szeretne_hogy_atvagja_a_legitarsasag_Erre_ugyeljen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07878db-d691-4a4a-b3e7-3966dbfb9b81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Nem_szeretne_hogy_atvagja_a_legitarsasag_Erre_ugyeljen","timestamp":"2018. november. 09. 05:44","title":"Nem szeretné, hogy átvágja a légitársaság? Erre ügyeljen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b9327c-557f-42f8-ad6b-021949f9b78d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár korábban bejelentette, hogy mandátuma lejárta után – vagyis 2021-ben – nem indul újra a pozícióért, de egy közvélemény-kutatás szerint sok választó szerint már korábban vissza kellene vonulnia.","shortLead":"A német kancellár korábban bejelentette, hogy mandátuma lejárta után – vagyis 2021-ben – nem indul újra a pozícióért...","id":"20181108_A_nemetek_ketharmada_szerint_Merkelnek_mar_jovore_le_kellene_mondania_a_kancellari_posztrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72b9327c-557f-42f8-ad6b-021949f9b78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fe3e6f-1035-46fb-9c45-6224f86d7937","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_A_nemetek_ketharmada_szerint_Merkelnek_mar_jovore_le_kellene_mondania_a_kancellari_posztrol","timestamp":"2018. november. 08. 10:01","title":"A németek kétharmada szerint Merkelnek már jövőre le kellene mondania a kancellári posztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]