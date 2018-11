Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agydaganat biztonságos műtéti eltávolítását segítheti a gyorsan növekedő tumorsejteket fluoreszkálóra színező anyag egy új kutatás alapján.","shortLead":"Az agydaganat biztonságos műtéti eltávolítását segítheti a gyorsan növekedő tumorsejteket fluoreszkálóra színező anyag...","id":"20181108_daganatos_sejteket_ragyogora_szinezes_mutet_fluoreszkalo_tumorsejtek_5_ala_glioma_mutet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055c4377-2b14-4a58-9e06-2cbe4f4e4f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8fd343-b7d1-45cd-b198-43b33838f5f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_daganatos_sejteket_ragyogora_szinezes_mutet_fluoreszkalo_tumorsejtek_5_ala_glioma_mutet","timestamp":"2018. november. 08. 10:03","title":"Van egy anyag, ami a rákos sejteket ragyogóra színezi, ez segítheti a sebészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9e486d-6c7f-4617-af66-3c8f5a00bc08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újabb nemzeti konzultáció eredményeképp az Alaptörvénybe kerülhet, hogy a gyereknek joga van apához és anyához, de a kormány ennek következményeit nézve nem segít a tisztán látásban. ","shortLead":"Az újabb nemzeti konzultáció eredményeképp az Alaptörvénybe kerülhet, hogy a gyereknek joga van apához és anyához, de...","id":"20181108_nemzeti_konzultacio_demografia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b9e486d-6c7f-4617-af66-3c8f5a00bc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db67c6e5-33c9-4c39-8251-f8b5d95dca16","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_nemzeti_konzultacio_demografia","timestamp":"2018. november. 08. 11:22","title":"A kormány nem konzultál: a legérthetetlenebb kérdésre nincs válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3a57dc-d275-46eb-a3aa-309c9a4c5544","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth János helyi képviselő elhunyt, ezért vasárnap időközi választást tartanak a kerületben a testületi hely betöltéséért. Átadás is történt, iskolában.","shortLead":"Horváth János helyi képviselő elhunyt, ezért vasárnap időközi választást tartanak a kerületben a testületi hely...","id":"20181109_Idokozi_valasztast_tartanak_a_XVI_keruletben_egy_rakas_fideszes_tarsasagaban_at_is_adtak_egy_iskolai_kezilabda_palyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc3a57dc-d275-46eb-a3aa-309c9a4c5544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f94cc66-0da2-4d29-a14c-299a71bda302","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Idokozi_valasztast_tartanak_a_XVI_keruletben_egy_rakas_fideszes_tarsasagaban_at_is_adtak_egy_iskolai_kezilabda_palyat","timestamp":"2018. november. 09. 14:46","title":"Időközi választást tartanak a XVI. kerületben, egy rakás fideszes társaságában át is adtak egy iskolai kézilabdapályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beérte a DK az MSZP-t, nem jutna parlamentbe az LMP.","shortLead":"Beérte a DK az MSZP-t, nem jutna parlamentbe az LMP.","id":"20181108_Kutatas_a_Kutyapart_megelozte_az_LMPt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1325be43-b8ee-4e12-8e20-1844a69df3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Kutatas_a_Kutyapart_megelozte_az_LMPt","timestamp":"2018. november. 08. 11:17","title":"Kutatás: a Kutyapárt megelőzte az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi szülei szerint ironikus, hogy túlélte az 58 halálos áldozattal járó lövöldözést, de nem sokkal később saját szülővárosában kellett meghalnia egy hasonló tragédiában. ","shortLead":"A férfi szülei szerint ironikus, hogy túlélte az 58 halálos áldozattal járó lövöldözést, de nem sokkal később saját...","id":"20181109_Tulelte_a_Las_Vegasi_meszarlast_a_kaliforniaia_lovoldozes_egyik_halalos_aldozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19bcc45-4d13-47c7-95df-7b729d6c4c01","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Tulelte_a_Las_Vegasi_meszarlast_a_kaliforniaia_lovoldozes_egyik_halalos_aldozata","timestamp":"2018. november. 09. 15:48","title":"Túlélte a Las Vegas-i mészárlást a kaliforniai lövöldözés egyik halálos áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Azok kapják meg előbb a nyugdíjprémiumot, akiknek a bankszámlájára érkezik a pénz, a többieknek még várniuk kell","shortLead":"Azok kapják meg előbb a nyugdíjprémiumot, akiknek a bankszámlájára érkezik a pénz, a többieknek még várniuk kell","id":"20181109_Hetfon_erkezik_a_bankszamlakra_a_nyugdijpremium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01d37872-7ab2-4074-8671-d82af20d51f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70d61de-7cbc-446b-9338-5291201b9a20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Hetfon_erkezik_a_bankszamlakra_a_nyugdijpremium","timestamp":"2018. november. 09. 17:03","title":"Hétfőn érkezik a bankszámlákra a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97202db-a9a7-45d5-9fbf-9cb9170cadf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A decemberben érkező Chrome 71 mobilokra és asztali gépekre kiadott változatában is benne lesz az a funkció, ami megóvhatja a gyanútlan felhasználókat attól, hogy anyagi kár érje őket.","shortLead":"A decemberben érkező Chrome 71 mobilokra és asztali gépekre kiadott változatában is benne lesz az a funkció, ami...","id":"20181109_google_chrome_71_telefonszamla_sms_elofizetes_weboldalak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f97202db-a9a7-45d5-9fbf-9cb9170cadf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c2995f-5374-4847-9931-16d32775d1f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_google_chrome_71_telefonszamla_sms_elofizetes_weboldalak","timestamp":"2018. november. 09. 09:33","title":"A telefonszámlával is segít spórolni a Google Chrome új verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af7bae2-8f2f-49ee-99da-a8d3a99a9ea4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatalmas adatbázist épít a kormány a 2019-től induló Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal. A szálláshelyeket arra kötelezik, hogy minden vendég adatait rögzítsék benne.","shortLead":"Hatalmas adatbázist épít a kormány a 2019-től induló Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal. A szálláshelyeket...","id":"20181109_A_NAV_es_a_rendorseg_is_tudni_fogja_hol_wellnessezik_eppen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6af7bae2-8f2f-49ee-99da-a8d3a99a9ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e1fb9d-5496-4374-8e61-a1b1e28532fc","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_A_NAV_es_a_rendorseg_is_tudni_fogja_hol_wellnessezik_eppen","timestamp":"2018. november. 09. 09:25","title":"A NAV és a rendőrség is tudni fogja, hol wellnessezik éppen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]