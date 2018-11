Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály szerint így sem sikerült elég gyorsan megszüntetni a lakástakarékok állami támogatását. ","shortLead":"Varga Mihály szerint így sem sikerült elég gyorsan megszüntetni a lakástakarékok állami támogatását. ","id":"20181108_140_ezer_lakastakarekszerzodest_hoztak_ossze_az_utolso_ket_napban_Varga_szerint_nem_volt_eleg_gyors_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c50d4c-51fd-409a-967f-5ffb610e1beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66703655-05ff-4769-be25-33739944a6cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_140_ezer_lakastakarekszerzodest_hoztak_ossze_az_utolso_ket_napban_Varga_szerint_nem_volt_eleg_gyors_a_kormany","timestamp":"2018. november. 08. 19:27","title":"140 ezer lakástakarék-szerződést hoztak össze az utolsó két napban, Varga szerint nem volt elég gyors a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7d80e9-be76-42ce-863f-d61a897a6a51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az 500 legnagyobb árbevételű magyar cég közül 279 budapesti vagy Pest megyei.","shortLead":"Az 500 legnagyobb árbevételű magyar cég közül 279 budapesti vagy Pest megyei.","id":"20181108_Egyetlen_abra_amelyrol_kiderul_mennyire_vizfeju_a_magyar_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af7d80e9-be76-42ce-863f-d61a897a6a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfb6fac-2d7a-4b7a-963c-17671aeb1a56","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Egyetlen_abra_amelyrol_kiderul_mennyire_vizfeju_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2018. november. 08. 13:21","title":"Egyetlen ábra, amelyről kiderül, mennyire vízfejű a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Idetartozunk Egyesület indított egy kezdeményezést azután, hogy a Gozsdu Udvarba egy biztonsági őr nem engedett be egy roma társaságot. ","shortLead":"Az Idetartozunk Egyesület indított egy kezdeményezést azután, hogy a Gozsdu Udvarba egy biztonsági őr nem engedett be...","id":"20181109_Osszegyujtik_a_helyeket_ahova_nem_engednek_be_romakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1d43f0-21d9-42cf-8544-ff6ece30ce6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Osszegyujtik_a_helyeket_ahova_nem_engednek_be_romakat","timestamp":"2018. november. 09. 16:52","title":"Összegyűjtik a helyeket, ahova nem engednek be romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df903df-f33e-4317-b251-d340a70c3b90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar játékvezető a Manchester City és a Sahtar Donyeck szerda esti Bajnokok Ligája-meccsén tévedett hatalmasat: tizenegyest adott egy, a saját lábában eleső játékosnak.","shortLead":"A magyar játékvezető a Manchester City és a Sahtar Donyeck szerda esti Bajnokok Ligája-meccsén tévedett hatalmasat...","id":"20181108_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_raheem_sterling_manchester_city_bunteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8df903df-f33e-4317-b251-d340a70c3b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b8c825-91c7-4094-abc4-dd84984114d8","keywords":null,"link":"/sport/20181108_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_raheem_sterling_manchester_city_bunteto","timestamp":"2018. november. 08. 12:22","title":"Akkorát hibázott Kassai Viktor, hogy még tőle kértek bocsánatot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c9635-11f3-444d-9734-e5f67caf19be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legyőzött ellenfél, a PAOK edzője szerint mindkét találkozón csak ők próbáltak futballozni, a fehérváriak csak \"találták\" a góljaikat.","shortLead":"A legyőzött ellenfél, a PAOK edzője szerint mindkét találkozón csak ők próbáltak futballozni, a fehérváriak csak...","id":"20181109_vidi_paok_europa_liga_golok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c54c9635-11f3-444d-9734-e5f67caf19be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257e4216-f0ab-45c8-9b27-f9ecc6431b8d","keywords":null,"link":"/sport/20181109_vidi_paok_europa_liga_golok","timestamp":"2018. november. 09. 12:07","title":"Tényleg nem focizott a Vidi? Nézze meg a góljait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5c51bc-16bf-47c3-ae54-b1585b4261c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A 13 éves, győztes címétől megfosztott kisfiú szülei visszautasítják, hogy doppingolták volna a Kishuszár Vágtán győztes lovat. Arra hivatkoznak, hogy \"az istállóban történhetett valami\", szándékosan ártani akart valaki a csapatuknak. Sepsiszentgyörgy önkormányzata is elhatárolódott a tisztességtelen eszközöktől.","shortLead":" A 13 éves, győztes címétől megfosztott kisfiú szülei visszautasítják, hogy doppingolták volna a Kishuszár Vágtán...","id":"20181109_Megszolalt_a_doppinggal_lebukott_csalad_szandekos_szabotazs_tortent_a_Nemzeti_Vagtan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5c51bc-16bf-47c3-ae54-b1585b4261c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801497f1-e9b0-4b0b-b90a-1c125aa6e950","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Megszolalt_a_doppinggal_lebukott_csalad_szandekos_szabotazs_tortent_a_Nemzeti_Vagtan","timestamp":"2018. november. 09. 15:34","title":"Megszólalt a Nemzeti Vágtán doppinggal lebukott csapat: szabotázs történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1ab791-a803-48e4-acef-01c87ecd29ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Hatalmas változás jön mindannyiunk életébe, és megrémít, hogy ez rajtam kívül senkit nem aggaszt\" – mondja, nagyon kiakadt a Facebook közösségi oldalra, miközben kitalált valamit.","shortLead":"\"Hatalmas változás jön mindannyiunk életébe, és megrémít, hogy ez rajtam kívül senkit nem aggaszt\" – mondja, nagyon...","id":"20181109_Kasza_Tibi_magyar_kozossegi_oldalon_dolgozik_amitol_olcsobb_lesz_a_kenyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c1ab791-a803-48e4-acef-01c87ecd29ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0008d8fd-196a-4d04-8d6e-c5de6b4decdb","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Kasza_Tibi_magyar_kozossegi_oldalon_dolgozik_amitol_olcsobb_lesz_a_kenyer","timestamp":"2018. november. 09. 15:34","title":"Kasza Tibi magyar közösségi oldalon dolgozik, amitől olcsóbb lesz a kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási siker volt a többek között Hawking személyes tárgyait is elárverező online aukció. ","shortLead":"Óriási siker volt a többek között Hawking személyes tárgyait is elárverező online aukció. ","id":"20181108_Tobb_mint_100_milio_forintot_adtak_Hawking_kerekesszekeert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a710630-9669-4fdb-8cdc-021a656c38fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_Tobb_mint_100_milio_forintot_adtak_Hawking_kerekesszekeert","timestamp":"2018. november. 08. 21:00","title":"Több mint 100 millió forintot adtak Hawking kerekesszékéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]