[{"available":true,"c_guid":"2655e988-b23f-4a43-82e1-ba6292133637","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen csak túlvagyunk a modell ráncfelvarrásán, de a gyáriak már javában tesztelik az új generációs C-t.","shortLead":"Éppen csak túlvagyunk a modell ráncfelvarrásán, de a gyáriak már javában tesztelik az új generációs C-t.","id":"20181109_elso_kemfotok_ime_a_teljesen_uj_mercedes_cosztaly_bmw3_audi_a4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2655e988-b23f-4a43-82e1-ba6292133637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee412f08-f061-42fd-82e7-95d330a99639","keywords":null,"link":"/cegauto/20181109_elso_kemfotok_ime_a_teljesen_uj_mercedes_cosztaly_bmw3_audi_a4","timestamp":"2018. november. 09. 13:21","title":"Első kémfotók: íme a teljesen új Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ő akarta így, hanem az orvosai.","shortLead":"Nem ő akarta így, hanem az orvosai.","id":"20181109_Toth_Vera_lemondta_minden_koncertjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6104ff-cc04-4320-99cd-631956aa68d9","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Toth_Vera_lemondta_minden_koncertjet","timestamp":"2018. november. 09. 14:14","title":"Tóth Vera lemondta minden koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. 