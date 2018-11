Erről a létesítményről Mészáros azt írta: „bővíti akadémiánk eszköztárát, a társadalmi felelősségvállalás példájául is szolgál. A sportközpont ugyanis nem egy egyszerű sportcsarnok, hanem kötelezettségvállalás. Akadémiánk hitvallása szerint ugyanis mi nemcsak labdarúgókat képzünk, hanem embereket nevelünk,

nemcsak a testet, de a szellemet is építeni akarjuk – erre szolgálnak majd az új funkciók.

Akadémistáink immár nemcsak iskolai műveltséget és labdarúgótudást kapnak, hanem lehetőséget arra, hogy felkészüljenek a testnevelő tanári pályára. A nálunk megszerzett ismereteiket, tapasztalataikat így nemcsak a pályán kamatoztathatják, hanem a nemzet szolgálatába állíthatják azáltal, hogy részesei lehetnek a mentálisan és fizikálisan egészséges, tettre, alkotásra kész generációk nevelésének.”

Mészáros szerint a konferenciaközpont helyet és lehetőséget ad az évek során megszerzett sporttudományos és szakmai tudás megosztására.

Szól Takács Mihály is, az akadémia igazgatója, ő a kettős életpályamodellről beszélt.

„Az alapítónk, Orbán Viktor által megfogalmazott filozófia szerint nemcsak kiváló futballistákat, hanem sikeres embereket is nevelünk, így minden korosztály azon játékosainak is adnunk kell egy alternatívát, akik labdarúgóként nem jutnak el a legmagasabb szintre. Mindennapi életünket e filozófia mentén rendeztük be, éljük és alakítjuk – ez adta az ötletet ahhoz, hogy belefogjunk ebbe a nagy ívű projektbe, egy többfunkciós csarnok megépítésébe, és ezért gondoltuk ki első pillérként a kettős életpályamodellt, melynek lényege, hogy az arra fogékony gyerekeket a testnevelő tanári pálya felé igyekszünk irányítani. Innen jött egy olyan csarnok megépítésének gondolata, amely amellett, hogy bővíti a labdarúgóképzés eszközeinek tárházát, lehetőséget teremt arra, hogy a nálunk tanuló gyermekeknek a labdarúgó-karrier mellett egy másik jövőképet is fel tudjunk mutatni. Ebben a törekvésünkben támogat minket a Testnevelési Egyetem, amely ugyan más intézményekkel is ápol hasonló jellegű kapcsolatot, de a labdarúgó-akadémiák közül a miénk lesz az első, ahol a növendékek ilyen jellegű képzést kapnak. A tervek szerint a TE tanárai, illetve az ottani, szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók is segíthetik a Puskás Akadémia növendékeit abban, hogy felkészüljenek a tanári pályára, s mindez az egyetem PhD-képzésébe is illeszkedni fog.”

