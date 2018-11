Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar csapat mutatója a legutóbbi öt tétmeccsén egy győzelem és négy vereség.","shortLead":"A magyar csapat mutatója a legutóbbi öt tétmeccsén egy győzelem és négy vereség.","id":"20181110_kristianstad_veszprem_vereseg_kezilabda_bl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43eb7cf-628a-494f-84bb-696c68f7a39b","keywords":null,"link":"/sport/20181110_kristianstad_veszprem_vereseg_kezilabda_bl","timestamp":"2018. november. 10. 20:57","title":"A Kristianstadtól is kikapott a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egyetlen hónap alatt visszaszerezte az összes, korábban elbizonytalanodott szavazóját a Fidesz, miközben az ellenzéket még megbénítja a fél éve bekapott ütés. Hogy állnak most a pártok és mi a magyarázata a harmadik kétharmadnak? Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Egyetlen hónap alatt visszaszerezte az összes, korábban elbizonytalanodott szavazóját a Fidesz, miközben az ellenzéket...","id":"20181111_Massziv_tombbe_allt_ossze_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6718ca9-c8fc-47ec-a3ec-326ebbd1a230","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Massziv_tombbe_allt_ossze_a_Fidesz","timestamp":"2018. november. 11. 17:30","title":"Masszív tömbbé állt össze a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két friss tanulmány szerint nem csak egészségügyi problémák vezethetnek szívrohamhoz, a légszennyezettség, a magas zajszint, valamint a borús, hideg idő sem tesz jót a szívnek. ","shortLead":"Két friss tanulmány szerint nem csak egészségügyi problémák vezethetnek szívrohamhoz, a légszennyezettség, a magas...","id":"20181111_szivroham_szininfarktus_kockazat_hideg_ido_magas_zajszint_legszennyezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e893570d-9004-453e-b31d-42eb0d9e03c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_szivroham_szininfarktus_kockazat_hideg_ido_magas_zajszint_legszennyezettseg","timestamp":"2018. november. 11. 23:23","title":"Kevesen tudják, de ez a 3+1 dolog is növeli a szívroham kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181110_4es_6os_7es_nincs_a_szamjegyek_kozott_Akkor_lehet_hogy_nyert_a_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee067e4-662c-49a3-85c6-4633f29fcbee","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_4es_6os_7es_nincs_a_szamjegyek_kozott_Akkor_lehet_hogy_nyert_a_lotton","timestamp":"2018. november. 10. 19:47","title":"4-es, 6-os 7-es nincs a számjegyei között? Akkor lehet, hogy nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6e107e-5f25-438f-ac4c-699b572372e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Központi adatbázis épülne a szállodák, szálláshelyek vendégeiről, a kormányzat szerint ezzel akarják visszaszorítani a szürkegazdaságot. Az adatokhoz azonban a NAV és a KSH mellett például a rendőrség és az idegenrendészet is hozzáférhet.","shortLead":"Központi adatbázis épülne a szállodák, szálláshelyek vendégeiről, a kormányzat szerint ezzel akarják visszaszorítani...","id":"20181112_A_kormanyzat_elmagyarazta_ezert_akarja_tudni_hogy_on_kivel_mikor_es_hol_wellnessezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6e107e-5f25-438f-ac4c-699b572372e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4133c566-9d7a-4ca8-a34b-cf9a034125e0","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_A_kormanyzat_elmagyarazta_ezert_akarja_tudni_hogy_on_kivel_mikor_es_hol_wellnessezik","timestamp":"2018. november. 12. 14:52","title":"A kormányzat elmagyarázta: ezért akarja tudni, hogy ön kivel, mikor és hol wellnessezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95c4e6a-1db8-490f-94b1-1fd61339fe41","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Kereken száz éve, 1918. november 12-én alakult meg az első osztrák köztársaság, amelyet Bécsben ennek megfelelő pompával ünnepelnek meg. A megemlékezések állami fővédnöke Heinz Fischer korábbi köztársasági elnök a HVG-nek arról beszélt, mit jelent számára az osztrák identitás, hova tűnt Sigmund Freud fantomfájdalma a birodalom iránt, és mit köti össze a monarchia széthullása óta Magyarországot és Ausztriát. A 80 éves, szociáldemokrata Fischer szerint az 1918-as sebek nyomtalanul eltűntek, és politikai pályájának egyik legérzelmesebb pillanatát a budapesti Operaházban élte át.","shortLead":"Kereken száz éve, 1918. november 12-én alakult meg az első osztrák köztársaság, amelyet Bécsben ennek megfelelő...","id":"20181112_Heinz_Fischer_Ausztria_reg_tultette_magat_a_sajat_Trianonjan_koztarsasag_centenarium_jublieum_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95c4e6a-1db8-490f-94b1-1fd61339fe41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a58dcd-2bcd-4641-9a6c-2d81d51238cd","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Heinz_Fischer_Ausztria_reg_tultette_magat_a_sajat_Trianonjan_koztarsasag_centenarium_jublieum_interju","timestamp":"2018. november. 12. 06:30","title":"Heinz Fischer: Ausztria rég túltette magát a saját Trianonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4308b9fb-8329-4961-9cf7-acafc18d0ec4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO nem ismeri el a kelet-ukrajnai szakadár donyecki és luhanszki „népköztársaságokban” vasárnap tartott „elnök- és parlamenti” választások eredményeit - közölte az észak-atlanti katonai szövetség.","shortLead":"A NATO nem ismeri el a kelet-ukrajnai szakadár donyecki és luhanszki „népköztársaságokban” vasárnap tartott „elnök- és...","id":"20181111_A_Nyugat_nem_ismeri_el_a_keletukrajnai_szakadarok_valasztasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4308b9fb-8329-4961-9cf7-acafc18d0ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8008c6-bf69-42d4-a55b-b1bbc1bf0fb2","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_A_Nyugat_nem_ismeri_el_a_keletukrajnai_szakadarok_valasztasat","timestamp":"2018. november. 11. 20:55","title":"A Nyugat nem ismeri el a kelet-ukrajnai szakadárok választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nemcsak a testet, de a szellemet is építeni akarjuk” – írta a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia oldalán Mészáros Lőrinc, amikor bejelentette, átadják a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontot.","shortLead":"„Nemcsak a testet, de a szellemet is építeni akarjuk” – írta a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia oldalán Mészáros...","id":"20181110_Meszaros_Lorinc_Mi_nemcsak_labdarugokat_kepzunk_hanem_embereket_nevelunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac07a50-8be2-4ce7-a1cf-3c74d1717137","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Meszaros_Lorinc_Mi_nemcsak_labdarugokat_kepzunk_hanem_embereket_nevelunk","timestamp":"2018. november. 10. 15:23","title":"Mészáros Lőrinc: Mi nemcsak labdarúgókat képzünk, hanem embereket nevelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]