[{"available":true,"c_guid":"8a14836a-8da3-4673-900b-185bd09d85ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A pártot a Jobbikból, a Magyar Gárdából és a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületből kilépők alkotják, céljuk a mostani ellenzék kiszorítása, merthogy szerintük ők hazaárulók.","shortLead":"A pártot a Jobbikból, a Magyar Gárdából és a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületből kilépők alkotják, céljuk a mostani...","id":"20181110_Kiabrandult_radikalis_jobbikosok_uj_partot_jegyeztek_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a14836a-8da3-4673-900b-185bd09d85ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434d80cf-24cd-4181-b63b-a8ae5d3c91e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kiabrandult_radikalis_jobbikosok_uj_partot_jegyeztek_be","timestamp":"2018. november. 10. 18:51","title":"Kiábrándult jobbikosok és volt gárdisták új pártot jegyeztek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fb2df3-39b4-4e29-80ab-9d1ef7930909","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A valaha talált legapróbb emberszabású majomfaj fosszíliájára bukkantak Kenyában amerikai kutatók. ","shortLead":"A valaha talált legapróbb emberszabású majomfaj fosszíliájára bukkantak Kenyában amerikai kutatók. ","id":"20181111_kenya_rugen_hegy_apro_emberszabasu_majom_simiolus_minutus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35fb2df3-39b4-4e29-80ab-9d1ef7930909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8be10d-cb2a-4360-94ec-654bb59e7f08","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_kenya_rugen_hegy_apro_emberszabasu_majom_simiolus_minutus","timestamp":"2018. november. 11. 13:03","title":"Megtalálták a világ talán legapróbb majmának maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e77380-f43a-44fe-8531-b0d93b5d433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 12-től a Kossuth tér–Batthyány tér–Várbazár–Petőfi tér útvonalon, és ugyanígy vissza közlekedő járat indul D2-es jelzéssel.","shortLead":"November 12-től a Kossuth tér–Batthyány tér–Várbazár–Petőfi tér útvonalon, és ugyanígy vissza közlekedő járat indul...","id":"20181110_Uj_helyen_hajozhat_BKKberlettel_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e77380-f43a-44fe-8531-b0d93b5d433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09f784-e0de-40e7-a172-b5eda0f2dea2","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Uj_helyen_hajozhat_BKKberlettel_Budapesten","timestamp":"2018. november. 10. 15:49","title":"Új helyen hajózhat BKK-bérlettel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem volt ez egy jó húzás.","shortLead":"Nem volt ez egy jó húzás.","id":"20181111_Van_egy_rossz_hirunk_on_ma_nem_lett_milliomos_a_hatos_lotton_tuti_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcf8b2c-5c46-4e46-a4a3-7c0c2edd2dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Van_egy_rossz_hirunk_on_ma_nem_lett_milliomos_a_hatos_lotton_tuti_nem","timestamp":"2018. november. 11. 17:02","title":"Van egy rossz hírünk: ön ma nem lett milliomos (a hatos lottón tuti nem)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5379e27-2d9d-438f-9ae8-3e05736d5efe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legnagyobb elektromos kerékpárflottájával már érdemben lehet harcolni a légszennyezettség ellen.","shortLead":"A világ legnagyobb elektromos kerékpárflottájával már érdemben lehet harcolni a légszennyezettség ellen.","id":"20181111_elektromos_kerekpar_megosztas_bubi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5379e27-2d9d-438f-9ae8-3e05736d5efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96728f3-eec2-45ab-b3ef-bf2a3951bf48","keywords":null,"link":"/cegauto/20181111_elektromos_kerekpar_megosztas_bubi","timestamp":"2018. november. 11. 09:36","title":"20 ezer elektromos kerékpár lesz a párizsi e-Bubiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében. Az elektronikus megfigyelés eddig ismeretlen lehetőségei nyíltak meg az új arcfelismerő szoftverek és adatbázis-kezelők jóvoltából. Csak a kormányokon múlik, hogy mire fordítják ezeket a képességeket. Miközben Nyugat-Európa is ebbe az irányba mozdul el, kérdés, hogy mi mennyire bízhatunk meg illiberális kormányunkban.","shortLead":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében...","id":"20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501a79cc-1b52-4368-9e40-5ba22faef81f","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","timestamp":"2018. november. 11. 12:30","title":"Csak rajtuk múlik, kit kukkolnak: jön a való világ powered by Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64fec75-291e-46d2-8f90-d3eb0368bb82","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"itthon","description":"Az átmeneti szállókon élő hajléktalanok nem esnek a rendőrség látóterébe, mégsem tolonganak a közterületekről kitiltott emberek bebocsátásra.","shortLead":"Az átmeneti szállókon élő hajléktalanok nem esnek a rendőrség látóterébe, mégsem tolonganak a közterületekről kitiltott...","id":"201845__hajlektalanellatas__atmeneti_szallo__utcai_szolgalat__fedelkereso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d64fec75-291e-46d2-8f90-d3eb0368bb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaa643b-be1c-418f-b75c-368c6344bfa0","keywords":null,"link":"/itthon/201845__hajlektalanellatas__atmeneti_szallo__utcai_szolgalat__fedelkereso","timestamp":"2018. november. 11. 10:30","title":"Amit most tesznek a hajléktalanokkal, az még mélyebbre lökheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457fd9d-3e35-489b-b280-40d6c9305f5d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"A hatékonyság jelszavával végrehajtott kapkodó létszámcsökkentés sok helyen okozhat fennakadást a központi közigazgatásban. A szakszervezeteket kész tények elé állítva építi le a kormány az állami apparátust. ","shortLead":"A hatékonyság jelszavával végrehajtott kapkodó létszámcsökkentés sok helyen okozhat fennakadást a központi...","id":"201845__leepitesek__kozszolgalat__funyiroelv__kozszolgak_lapaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f457fd9d-3e35-489b-b280-40d6c9305f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efe14d2-a5e8-4bcf-9216-b6b618a19806","keywords":null,"link":"/itthon/201845__leepitesek__kozszolgalat__funyiroelv__kozszolgak_lapaton","timestamp":"2018. november. 10. 12:30","title":"Súlyos következményei lehetnek a statáriális módon végrehajtott leépítésnek a közszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]