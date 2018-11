Nincs szakállviselési engedélye, mégis borostát növesztett, és a párnája is rossz helyen volt, miközben a zárkájában olvasott – ilyen vétségekért vette elő a büntetés-végrehajtás a továbbra is előzetes letartóztatásban lévő Czeglédy Csabát. Ráadásul az emiatt őt vegzáló bv-tiszt szavába vágott "tiszteletlenül," így első- majd másodfokú fegyelmi eljárásban vizsgálták ki a gigantikus kihágást. A borosta-gate szürreális módon még folytatódni fog, mert végül jogerősen úgy döntöttek, hogy meg kell ismételni az egész procedúrát.

Október végén számoltunk be arról, hogy fegyelmi eljárás indult a több mint egy éve előzetesben lévő baloldali politikus-jogász ellen, amiért többnapos borostát növesztett. A szürreálisnak tűnő – rosszabb esetben szándékos szívatásnak is felfogható – esetből valóban fegyelmi eljárás lett, aminek dokumentumai a hvg.hu birtokába kerültek. Ezeket egyrészt azért adjuk közre, mert a büntetés-végrehajtás akut/aktuális helyzetét ismerve, a közvélemény számára is tanulságos lehet, ahogy a Szegedi Fegyház és Börtön időt és energiát nem kímélve kivizsgálta a szerintük házirendsértő arcszőrzet-növekedést. Másrészt Czeglédy ügyének már eddig is több minimum furcsának nevezhető epizódja is volt – akár az egyetlen szabadon töltött napja utáni visszakerülése, vagy a cellájában talált könyvek miatt kapott büntetés.

Az ügyben született iratoknak köszönhetően azért is érdekes belelátni a büntetés-végrehajtás napi működésébe, mert így csak világosabb képet kapunk ezen intézmények magyarországi működéséről. (Utoljára most hétvégén számoltunk be arról, hogy a börtönből telefonálgatva elítéltek csaltak ki több mint félmillió forintot egy mobilszolgáltató munkatársának kiadva magukat.)

Halmazat: Borosta plusz más szavába vágás

A szegedi fegyház Czeglédy borostavétségét első-, majd másodfokú eljárásban göngyölítette fel, jogerős döntés is született, de még mindig nincs vége: a másodfokú fegyelmi határozatban ugyanis a korábbi határozatot hatályon kívül helyezték, és új eljárás lefolytatását rendelték el. Vagyis újra, elölről fogják kezdeni arra hivatkozva, hogy az elsőfokú eljárásban nem hallgatták meg „a fegyelmi cselekményt észlelő bv-tisztet”, csak annak jelentését vették figyelembe. Így tényszerűen nem állapítható meg a fegyelemsértés súlya, kiemelt figyelemmel a „fogvatartott magatartására és hangnemére”.

© Máté Péter

Pedig az esetről egy úgynevezett fegyelmi lap készült, ebből kiderül maga a tényállás: Czeglédy a bekerülésekor róla készített „nyilvántartási fotójához képest többnapos borostával-szakállal” lépett be a bv-tiszt irodájába, ezzel pedig engedély nélkül megváltoztatta külsejét. A fogvatartottakról ugyanis bv-intézetbe kerülésükkor fotók készülnek, és valóban van olyan szabály, hogy ehhez képest nem változhat meg jelentősen a külsejük, mert szökés esetén így nem tudnának megfelelő képet közreadni róluk.

„Az ágyrendje sem volt megfelelően kialakítva”

Czeglédy ügyvédei ugyanakkor a hvg.hu-nak azt állították, szó sem volt őt felismerhetetlenné tevő szakállról, pár napos borostába kötöttek bele. A több mint egy éve előzetesben tartott jogász-expolitikus ráadásul a bv-tiszt állítása szerint kijelentette, hogy nem fog megborotválkozni, majd „tiszteletlenül a szavába vágott”. „Tiszteletlenül, hamisan vádaskodva kijelentette, hogy csak kötözködöm vele, és kicsinyes bosszút állok rajta” – így rekonstruálta a tiszt a történteket. Nem sokkal később Czeglédy cellájában is folytatódott a vitájuk, ahol ismét „tiszteletlenül és gúnyosan”, annak szavába vágva beszélt a tiszttel. Ráadásul „az ágyrendje sem volt megfelelően kialakítva, azt is csak utasításra rendezte el” – vagyis a borosta mellett ekkor már a cellabeli ágy rendjét sem találta szabályszerűnek.

A fegyelmi lapra felvezetett skandalum miatt a bv-tiszt fegyelmi eljárás elrendelését kérte Czeglédy ellen, amit az ezt aláíró illetékes el is rendelt. Az ennek alapján elinduló elsőfokú eljárásról készült dokumentumból a hihetetlen horderejű vizsgálat sarokköveit emeljük ki:

Czeglédy nem kérte védő kirendelését, és „együttműködő magatartást tanúsított”.

Elismerte, hogy „egy idő után éles hangnemre váltott”, amit azzal magyarázott, hogy feldúlt volt, amiért a tiszt több mindenbe belekötött. Például a bv-tiszt „mi ez itt? felkiáltással megjegyzést tett a cellájában tartott nyomozati iratokat tartalmazó dobozaira”, illetve azzal jött, hogy „rossz helyen van a párnája”.

Tagadta, hogy engedély nélkül változtatott volna a külsején, mert „6 napos borostával került be”, így is szerepel a róla készült fotókon.

Czeglédy állította, hogy az utasításokat mindig végrehajtja, de ebben az esetben nem kapott kifejezett utasítást a megborotválkozásra, mint ahogy korábban már előfordult ilyen.

Az eljárásban egyéb bizonyítékokat is beszereztek, így többek közt kameraképeket.

Végül a „rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelését követően” megállapították, hogy a házirendet több ponton megsértette. A házirend ugyanis kimondja, hogy

a személyi állománnyal való együttműködése során köteles kulturált magatartást tanúsítani,

„az utasításokat nyilvánosan nem bírálhatja, a személyi állományú tagokról sértő nyilatkozatot nem tehet”.

Ráadásul a házirendben az szerepel, hogy a fogvatartott az ébresztőt követően köteles tisztálkodni, és „amennyiben nem szakállas vagy nem rendelkezik orvosi felmentéssel, megborotválkozni”. Ezért Czeglédy gyanúsítható fegyelmi vétség elkövetésével, de enyhítő körülményként figyelembe vették együttműködő magatartását. Súlyosító körülményként viszont azt, hogy már két esetben volt fenyítve – ezek egyike az elhíresült olvasásbűnözés, amikor túl sok könyvet tartott egyszerre a zárkájában.

A borotválkozás része az önrendelkezési jognak?

A Czeglédy meghallgatásáról készült jegyzőkönyv is több mint tanulságos, másfél oldalon keresztül foglalták össze, ahogy a borotválkozási szokásairól vall. Az egész ügy tragikomikussága benne van abban, ahogy a jogász-expolitikus levezeti érvelésében: a „borotválkozás az önrendelkezési jog része, ami alapjog, és bár ez fogvatartottként nála ugyan korlátozható, de csak nyomós közérdekből”.

Nem vitatta, hogy fogvatartottként nem változtathatja meg a külsejét, de állította, ilyen szándéka nem is volt. A tiszt aznapi viselkedését provokálónak érezte, az irodában már azzal fogadta, hogy van-e „szakállviselési engedélye”. Ez után lett vita abból, hogy ilyen engedélye ugyan nincs, de mivel szakálla sincs, csak a bekerüléskori külsejének megfelelő borostája, ez szükségtelen.

Czeglédy szerint ráadásul a házirend higiéniai szabályai közt nem is szerepel a napi borotválkozás, csak hogy rendszeresen kell tisztálkodni és ápoltnak kell lenni, aminek meg is felel. A párnája pedig azért volt oldalt, mert a tiszt zárkába lépése előtt „a szokásos testhelyzetben olvasott, így került a párnája az ellentétes oldalra, de miután a parancsnokhelyettes kérte, a helyére tette”.

Szerinte az is hozzájárult a szóváltáshoz, hogy aznap órákon át váratták azzal, hogy telefonálhasson, ezt követően vitázott a bv-tiszttel azon, hogy „nem létező szakáll” miatt és a párnájának az elhelyezkedéséért kötözködik. „Ha valaki a legminimálisabb tiszteletet sem mutatja felém, és ha nem bánik velem emberségesen, akkor én sem tudok kellő tiszteletet tanúsítani” – mondta Czeglédy vallomásában.

Czeglédy ellen bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás. Az ügyészség szerint a szombathelyi önkormányzat volt szocialista képviselője olyan diákmunka-közvetítéssel foglalkozó céghálózatot alakított ki 2011 és 2017 között, amelynek tagjai nem vallották be az áfát és a személyi jövedelemadót, vagy ha mégis, nem fizették be – az ügyről szóló összes cikkünket megtalálja itt!