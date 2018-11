Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az a hír már régóta kering a neten, hogy a jövő évi Galaxy S-ből, azaz a Galaxy S10-ből háromféle változat is lesz. Most a legolcsóbbikról szivárogtak ki információk.","shortLead":"Az a hír már régóta kering a neten, hogy a jövő évi Galaxy S-ből, azaz a Galaxy S10-ből háromféle változat is lesz...","id":"20181113_legolcsobb_samsung_galaxy_s10_ara_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f393bdcd-0620-42bf-95dd-685c8f875f58","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_legolcsobb_samsung_galaxy_s10_ara_specifikacio","timestamp":"2018. november. 13. 15:03","title":"Nem szállnak el az árával? Ennyibe kerülhet majd a legolcsóbb Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az agyonvert kiskutyákat fel is gyújtotta. ","shortLead":"Az agyonvert kiskutyákat fel is gyújtotta. ","id":"20181114_Het_kolyokkutyat_vert_agyon_baltaval_egy_no_Zala_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac8d564-8a33-4a67-bbef-0e1be77adb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Het_kolyokkutyat_vert_agyon_baltaval_egy_no_Zala_megyeben","timestamp":"2018. november. 14. 11:18","title":"Hét kölyökkutyát vert agyon baltával egy nő Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre csak hirdetések utalnak arra, hogy Budapesten is fellép a két sztár.","shortLead":"Egyelőre csak hirdetések utalnak arra, hogy Budapesten is fellép a két sztár.","id":"20181113_Ingyen_StingShaggykoncert_lehet_jovo_heten_a_Hosok_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b045bce3-fde3-4ea5-9d0f-19e68524b86c","keywords":null,"link":"/kultura/20181113_Ingyen_StingShaggykoncert_lehet_jovo_heten_a_Hosok_teren","timestamp":"2018. november. 13. 09:20","title":"Ingyenes Sting & Shaggy-koncertet hirdetnek jövő hétre a Hősök terére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6aaf0d2-b113-41be-aee0-44de2cecb884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma Magyarországon 17 ezer felnőttre jut egy állami intézményben dolgozó pszichiáter, a gyerekek esetében viszont még ennél is riasztóbb a helyzet.","shortLead":"Ma Magyarországon 17 ezer felnőttre jut egy állami intézményben dolgozó pszichiáter, a gyerekek esetében viszont még...","id":"20181113_Ot_megyeben_egyaltalan_nincs_gyermekpszichiater_az_allami_intezmenyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6aaf0d2-b113-41be-aee0-44de2cecb884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9603dfc-2b5e-4076-b055-a974f18ef10f","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Ot_megyeben_egyaltalan_nincs_gyermekpszichiater_az_allami_intezmenyekben","timestamp":"2018. november. 13. 10:20","title":"Öt megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter az állami intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Marvel-univerzum atyja 95 éves volt.","shortLead":"A Marvel-univerzum atyja 95 éves volt.","id":"20181112_Gyaszol_a_kepregenyvilag_Meghalt_Stan_Lee","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=853463da-4e46-4428-8a1e-2ae7659807c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67737dae-e84b-481c-84be-c21c409d0100","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Gyaszol_a_kepregenyvilag_Meghalt_Stan_Lee","timestamp":"2018. november. 12. 20:21","title":"Gyászol a képregényvilág, meghalt Stan Lee","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c44d4322-b4db-4830-a561-677666b99f8d","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Az üzleti világban orosz offshore-nak hívják, a valóságban azonban a hagyományos adókedvezmények csomagba szervezésével próbálja be-, illetve hazacsábítani a tőkét Moszkva. Könnyebb lesz tehát belépni a 146 milliós orosz piacra, ám a feltételek továbbra is szigorúak. ","shortLead":"Az üzleti világban orosz offshore-nak hívják, a valóságban azonban a hagyományos adókedvezmények csomagba szervezésével...","id":"crystalgroup_20181107_Orosz_offshore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c44d4322-b4db-4830-a561-677666b99f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca514960-e0f2-4de9-8ce3-71ddfdaeb8fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20181107_Orosz_offshore","timestamp":"2018. november. 13. 07:30","title":"Orosz offshore? Régi-új megoldással csábítaná haza a befektetőket Moszkva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"ebd187ed-7e3b-4050-ad3f-b84e368231ab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Andrej Babis cseh kormányfő felajánlotta Milan Kunderának, a Párizsban élő világhírű cseh származású írónak, hogy segít visszaszerezni cseh állampolgárságát, amelytől az 1970-es évek végén fosztotta meg őt a csehszlovák kommunista rendszer.","shortLead":"Andrej Babis cseh kormányfő felajánlotta Milan Kunderának, a Párizsban élő világhírű cseh származású írónak, hogy segít...","id":"20181112_Babis_kormanyfo_visszaadna_Milan_Kunderanak_a_cseh_allampolgarsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebd187ed-7e3b-4050-ad3f-b84e368231ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30285e03-478a-482d-b73d-23e2a0b079ad","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Babis_kormanyfo_visszaadna_Milan_Kunderanak_a_cseh_allampolgarsagot","timestamp":"2018. november. 12. 20:30","title":"Babis kormányfő visszaadná Milan Kunderának a cseh állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Háromféleképp voksoltak az ellenzéki pártok.","shortLead":"Háromféleképp voksoltak az ellenzéki pártok.","id":"20181113_Hataron_tuliak_az_EPvalasztason_elteroen_szavazott_az_MSZP_es_a_Parbeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb3ec3c-9119-49b7-8561-12bc7a27c37a","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Hataron_tuliak_az_EPvalasztason_elteroen_szavazott_az_MSZP_es_a_Parbeszed","timestamp":"2018. november. 13. 17:39","title":"Határon túliak az EP-választáson: eltérően szavazott az MSZP és a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]