Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"341334c5-aa98-443e-ad27-fae2ed2d46fd","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Finta József megtervezte a Müpa és a Nemzeti Színház közé a kongresszusi központot, most a kormány rendelt oda egy rendezvénycentrumot. A szakma kiakadt, a költség újabb 150 millióval nő, a háttérben pedig Orbán Ráhel kapcsolati hálója sejlik fel. A kormány budapesti építkezéseiről, terveiről részletes összeálltást olvashat a HVG csütörtökön megjelent számában.","shortLead":"Finta József megtervezte a Müpa és a Nemzeti Színház közé a kongresszusi központot, most a kormány rendelt oda...","id":"201846_kukaba_atervekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=341334c5-aa98-443e-ad27-fae2ed2d46fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb803775-46ec-483c-9c51-f6d15b19599a","keywords":null,"link":"/itthon/201846_kukaba_atervekkel","timestamp":"2018. november. 15. 06:00","title":"Finta mehet, jön más - egymilliárd forintot fizetett az állam, most kidobja a terveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e71424-8c00-4920-88ca-395c5be76bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éve körözget a Jupiter körül a NASA egyik űrszondája, amely most újabb elképesztő felvételt lőtt a gázóriásról. És ez talán az eddigi legjobb. ","shortLead":"Két éve körözget a Jupiter körül a NASA egyik űrszondája, amely most újabb elképesztő felvételt lőtt a gázóriásról. És...","id":"20181115_nasa_kepek_juno_urszonda_jupiter_foto_viharfelho_hideg_hely_oriasbolygo_urfoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18e71424-8c00-4920-88ca-395c5be76bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628dcab2-018d-4a4e-9291-ba0572625eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_nasa_kepek_juno_urszonda_jupiter_foto_viharfelho_hideg_hely_oriasbolygo_urfoto","timestamp":"2018. november. 15. 09:03","title":"Olyan fotó jött a Jupiterről, hogy leesik tőle az állunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gulácsi Péter, Lovrencsics Gergő és Gazdag Dániel sem léphet pályára a magyar labdarúgó-válogatottban csütörtök este az észtek elleni Nemzeti Ligája-mérkőzésen.\r

","shortLead":"Gulácsi Péter, Lovrencsics Gergő és Gazdag Dániel sem léphet pályára a magyar labdarúgó-válogatottban csütörtök este...","id":"20181115_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_serules_gulacsi_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd784ad1-df8a-42a3-af93-62c5cd2ae3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a18dc10-219c-4989-a349-3f50c3b2888e","keywords":null,"link":"/sport/20181115_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_serules_gulacsi_peter","timestamp":"2018. november. 15. 05:21","title":"Még hárman kidőltek a fociválogatottból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostantól forgalomba kerülő Teslák tulajdonosainak már rögtön az első töltésért is fizetniük kell, energia-, vagy időalapon.","shortLead":"A mostantól forgalomba kerülő Teslák tulajdonosainak már rögtön az első töltésért is fizetniük kell, energia-, vagy...","id":"20181114_vege_a_teslak_ingyen_toltesenek_villanyauto_supercharger_model_s_model_x_aram_parkolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c596ace-bd64-4904-ac23-b8b6edcaef28","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_vege_a_teslak_ingyen_toltesenek_villanyauto_supercharger_model_s_model_x_aram_parkolas","timestamp":"2018. november. 14. 15:21","title":"Vége a Teslák ingyenes töltésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b40aee-7f1e-4c0b-adc9-9fc800cafbaa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Elismerték, hogy a volt macedón miniszterelnök menedékjog iránti kérelmet nyújtott be az illetékes magyar hatósághoz. ","shortLead":"Elismerték, hogy a volt macedón miniszterelnök menedékjog iránti kérelmet nyújtott be az illetékes magyar hatósághoz. ","id":"20181114_miniszterelnkseg_nikola_gruevszki_volt_macedon_miniszterelnok_politikai_menedekjog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b40aee-7f1e-4c0b-adc9-9fc800cafbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310284ba-3352-4ebf-85bd-70ab18f731d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_miniszterelnkseg_nikola_gruevszki_volt_macedon_miniszterelnok_politikai_menedekjog","timestamp":"2018. november. 14. 16:23","title":"Megszólalt a Miniszterelnökség Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Közlekedő Tömeg a trolihálózat fejlesztését sürgeti, de szerintük egészen másképp és máshová kellene beforgatni az új önjáró járműveket, mint ahogyan és ahová a BKK elképzeli.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg a trolihálózat fejlesztését sürgeti, de szerintük egészen másképp és máshová kellene beforgatni az új...","id":"20181115_Uj_onjaro_trolikat_kapott_Budapest_egy_kozlekedesi_szervezet_viszont_mas_refromokat_surget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f77882-7bf8-495e-8283-f0066964f324","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Uj_onjaro_trolikat_kapott_Budapest_egy_kozlekedesi_szervezet_viszont_mas_refromokat_surget","timestamp":"2018. november. 15. 12:53","title":"Új önjáró trolikat kapott Budapest, egy közlekedési szervezet viszont más reformokat sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467348b-645e-4364-928d-1f8d67e1d514","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181115_Marabu_FekNyuz_Niki_Gruevszki_a_NERpaholyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3467348b-645e-4364-928d-1f8d67e1d514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc062155-5b56-42e3-be35-b4e815321914","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Marabu_FekNyuz_Niki_Gruevszki_a_NERpaholyban","timestamp":"2018. november. 15. 14:20","title":"Marabu FékNyúz: Niki Gruevszki a NER-páholyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Bloomberg egyik forrása szerint nem lehet használni a mobiltelefonokat az ülésteremben, mert Brüsszel nem akarja, hogy bárki részleteket szivárogtasson ki a sajtónak.","shortLead":"A Bloomberg egyik forrása szerint nem lehet használni a mobiltelefonokat az ülésteremben, mert Brüsszel nem akarja...","id":"20181114_Brexitmegallapodas_rendkivuli_biztonsagi_intezkedesek_mellett_tajekoztatjak_az_EUtagallamok_kepviseloit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2c1ac1-c6a9-4d03-a5aa-b98673fbfe4e","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Brexitmegallapodas_rendkivuli_biztonsagi_intezkedesek_mellett_tajekoztatjak_az_EUtagallamok_kepviseloit","timestamp":"2018. november. 14. 16:57","title":"Brexit-megállapodás: rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tájékoztatják az EU-tagállamok képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]