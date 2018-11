Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A legutóbbi kormányinfón lényegében legitimálta a kormány a korábban meghatározottakhoz képest majdnem 100 milliárdos többletköltséget. Ebből 80 milliárdot a központi költségvetés fog állni.","shortLead":"A legutóbbi kormányinfón lényegében legitimálta a kormány a korábban meghatározottakhoz képest majdnem 100 milliárdos...","id":"20181116_Tobb_mint_230_miilliardot_kolthet_Budapest_a_3as_metro_felujitasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcc24c57-b595-40ff-9a84-35c4073d490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81d4141-db05-4396-9741-ce8bb52cae33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Tobb_mint_230_miilliardot_kolthet_Budapest_a_3as_metro_felujitasara","timestamp":"2018. november. 16. 05:49","title":"Több mint 230 milliárdot költhet Budapest a 3-as metró felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostantól forgalomba kerülő Teslák tulajdonosainak már rögtön az első töltésért is fizetniük kell, energia-, vagy időalapon.","shortLead":"A mostantól forgalomba kerülő Teslák tulajdonosainak már rögtön az első töltésért is fizetniük kell, energia-, vagy...","id":"20181114_vege_a_teslak_ingyen_toltesenek_villanyauto_supercharger_model_s_model_x_aram_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc77343-369d-4442-b1a3-451970b6592a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c596ace-bd64-4904-ac23-b8b6edcaef28","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_vege_a_teslak_ingyen_toltesenek_villanyauto_supercharger_model_s_model_x_aram_parkolas","timestamp":"2018. november. 14. 15:21","title":"Vége a Teslák ingyenes töltésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A csapatépítésnél lassabb, de hatékonyabb módszer a csoporton belüli hatékonyság növelésére a csapattanácsadás (team coaching). A név többfajta módszert takar, amelyekben egy közös: mélyre ásva hozzák felszínre a hatékony működést gátló dolgokat.","shortLead":"A csapatépítésnél lassabb, de hatékonyabb módszer a csoporton belüli hatékonyság növelésére a csapattanácsadás (team...","id":"20181115_team_coaching_csapattanacsadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e2a82-e5e7-481a-8844-a0a7c32643f0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181115_team_coaching_csapattanacsadas","timestamp":"2018. november. 15. 13:15","title":"„Sokszor nem értjük, mi rakódott le a mélyben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György, ismertebb nevén a bükki füvesember, Gyuri bácsi családi vállalkozásának még a kínai egészségügyi miniszter is a csodájára járt. Cégportré.","shortLead":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György...","id":"20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0cb2d0-6bb8-4205-a6c8-4d413ee3bcba","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","timestamp":"2018. november. 14. 20:00","title":"Piacozó nyugdíjasként építette fel a több száz milliós bevételű családi céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nem logikus, hogy nem kortárs szerzők műveivel kezdődik az iskolákban az irodalmi nevelés – mondja az ELTE egyetemi tanára.","shortLead":"Nem logikus, hogy nem kortárs szerzők műveivel kezdődik az iskolákban az irodalmi nevelés – mondja az ELTE egyetemi...","id":"20181115_Mit_olvasnanak_szivesen_a_mai_gyerekek_Kortars_irodalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dda93d-a87f-4911-b9e9-4a6ffd9eeecd","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Mit_olvasnanak_szivesen_a_mai_gyerekek_Kortars_irodalmat","timestamp":"2018. november. 15. 14:40","title":"Mit olvasnának szívesen a mai gyerekek? Kortárs irodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Parkokat is terveztek köré, valamint egy új gyalogos-kerékpáros hidat. ","shortLead":"Parkokat is terveztek köré, valamint egy új gyalogos-kerékpáros hidat. ","id":"20181114_Modositottak_a_Dunapartok_epitesi_szabalyzatat_az_uj_atletikai_stadion_kedveert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb9f090-687a-4dff-aa9d-6011bf6006ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Modositottak_a_Dunapartok_epitesi_szabalyzatat_az_uj_atletikai_stadion_kedveert","timestamp":"2018. november. 14. 14:44","title":"Módosították a Duna-partok építési szabályzatát az új atlétikai stadion kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így reagált arra, hogy a Fidesz megváltoztatná a civilek által gyűjtött adományok után járó források elosztását.","shortLead":"Így reagált arra, hogy a Fidesz megváltoztatná a civilek által gyűjtött adományok után járó források elosztását.","id":"20181114_Tordai_a_Parlamentben_COFCOFCOFCOFCOF__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2496d3e8-9bb5-4130-a58c-786b6acb469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7223ae0-de44-4e59-acf4-47383f25ccb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Tordai_a_Parlamentben_COFCOFCOFCOFCOF__video","timestamp":"2018. november. 14. 15:46","title":"Tordai Bence a Parlamentben: CÖFCÖFCÖFCÖFCÖF – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2d6270-67d3-4447-8137-dd243c0c91f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azzal együtt, vagyis inkább annak ellenére kaphatta meg kinevezését a japán kiberminiszter, hogy saját bevallása szerint sosem használt még számítógépet.","shortLead":"Azzal együtt, vagyis inkább annak ellenére kaphatta meg kinevezését a japán kiberminiszter, hogy saját bevallása...","id":"20181115_japan_kiberminiszter_szakurada_jositaka_szamitogep_tokioi_olimpia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe2d6270-67d3-4447-8137-dd243c0c91f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf01258-3c5c-453d-8cd6-6dfd180b0940","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_japan_kiberminiszter_szakurada_jositaka_szamitogep_tokioi_olimpia","timestamp":"2018. november. 15. 20:03","title":"Úgy volt, hogy ő védi meg Japánt – aztán kiderült, hogy sosem használt még számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]