[{"available":true,"c_guid":"f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája idei kiírásában. ","shortLead":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán...","id":"20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf19a99-9e09-4910-8036-f3fcd5c0e48a","keywords":null,"link":"/sport/20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:58","title":"Ronaldo nélkül is nyert a Juventus, bekezdett a Real és a ManU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2eaca17-5c72-4e9f-b3aa-08f7bb38a3de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Noha egyformán hasznosak, a darazsakat utálja, a méheket szereti az emberek többsége egy brit tanulmány szerint.","shortLead":"Noha egyformán hasznosak, a darazsakat utálja, a méheket szereti az emberek többsége egy brit tanulmány szerint.","id":"20180919_mehek_darazsak_kozvelemenykutatas_hasznos_rovarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2eaca17-5c72-4e9f-b3aa-08f7bb38a3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c63889-0882-4a69-bbb3-589a8301e5f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_mehek_darazsak_kozvelemenykutatas_hasznos_rovarok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:03","title":"Miért van az, hogy a méheket csípjük, a darazsakat meg nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Salzburgban történt a különös jelenet.\r

","shortLead":"Salzburgban történt a különös jelenet.\r

","id":"20180921_Macron_es_Orban_kezfogasa_alighanem_a_honap_legfurcsabb_politikai_pillanata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec776c0-a579-42c6-accc-a2f4189d7791","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Macron_es_Orban_kezfogasa_alighanem_a_honap_legfurcsabb_politikai_pillanata","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:55","title":"Macron és Orbán kézfogása alighanem a hónap legérdekesebb politikai pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikatudomány egyre inkább az új törzsies gondolkodást tartja a világszerte előretörő jobboldali nacionalista populizmus felhajtóerejének, a mai demokráciák legfőbb kihívásának. A jelenség hazai mérésével lengyel–magyar összehasonlító vizsgálat keretében a Political Capital foglalkozott elsőként. Ennek fő eredményeiről írt Krekó Péter ügyvezető igazgató és Juhász Attila főmunkatárs a HVG eheti számában.","shortLead":"A politikatudomány egyre inkább az új törzsies gondolkodást tartja a világszerte előretörő jobboldali nacionalista...","id":"20180920_kreko_juhasz_populizmus_tekintelyelvuseg_orban_gyurcsany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bc7386-e29b-48cd-83a7-f98092d67752","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_kreko_juhasz_populizmus_tekintelyelvuseg_orban_gyurcsany","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:45","title":"\"Orbán retorikája tankönyvszerűen populista\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fcb956-97aa-4323-a126-3ca8b6e1b187","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Koreai Gazdasági Kutatóintézet szerint ez az egyetlen jó megoldás.","shortLead":"A Koreai Gazdasági Kutatóintézet szerint ez az egyetlen jó megoldás.","id":"20180920_lebonthatjak_a_teli_olimpia_helyszineit_tul_draga_a_fenntartasuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02fcb956-97aa-4323-a126-3ca8b6e1b187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9be1d6-3aff-49ec-acf8-d411190e81a0","keywords":null,"link":"/sport/20180920_lebonthatjak_a_teli_olimpia_helyszineit_tul_draga_a_fenntartasuk","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:25","title":"Lebonthatják a téli olimpia helyszíneit, túl drága a fenntartásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7852fb84-2703-45bb-bf62-b9e3c6a30e97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV úgy tudja, az épületet borító lapok egy része meglazult, félő, hogy a burkolat darabjai lezuhanhatnak.","shortLead":"Az ATV úgy tudja, az épületet borító lapok egy része meglazult, félő, hogy a burkolat darabjai lezuhanhatnak.","id":"20180920_pecsi_egyetem_klinikai_tomb_burkolat_hibak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7852fb84-2703-45bb-bf62-b9e3c6a30e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2696e045-c8cd-432c-be0f-e9d1ba7dc58b","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_pecsi_egyetem_klinikai_tomb_burkolat_hibak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:16","title":"Három éve újították fel, máris veszélyes lehet a pécsi egyetemi klinika burkolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5998f979-d028-4ac5-b4bf-b5b8049f263c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tőzsdén is vizsgálják, hogyan engedhették meg, hogy egy ember ekkora kockázatot vállaljon. 114 millió euró a túlzott kockáztatás vesztesége.","shortLead":"A tőzsdén is vizsgálják, hogyan engedhették meg, hogy egy ember ekkora kockázatot vállaljon. 114 millió euró a túlzott...","id":"20180919_Nehany_nap_alatt_elvesztette_minden_vagyonat_az_egyik_leggazdagabb_norveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5998f979-d028-4ac5-b4bf-b5b8049f263c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b798329e-4399-432a-b2af-b381d0f0d2bf","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Nehany_nap_alatt_elvesztette_minden_vagyonat_az_egyik_leggazdagabb_norveg","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:46","title":"Néhány nap alatt elvesztette minden vagyonát az egyik leggazdagabb norvég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d09f555-272e-477e-8f8b-002741a8c20e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A minisztérium nyelvtanulást ösztönző programjának egyik pontját sokan félreérthették, ezért most igyekeznek megnyugtatni mindenkit.","shortLead":"A minisztérium nyelvtanulást ösztönző programjának egyik pontját sokan félreérthették, ezért most igyekeznek...","id":"20180920_Nem_szunnek_meg_a_szinkronizalt_filmek_csak_tobb_lesz_az_eredeti_nyelven_felirattal_nezheto_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d09f555-272e-477e-8f8b-002741a8c20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61893be-dbb5-4c4b-8276-2cca8e7fdfdb","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Nem_szunnek_meg_a_szinkronizalt_filmek_csak_tobb_lesz_az_eredeti_nyelven_felirattal_nezheto_film","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:10","title":"Nem szűnnek meg a szinkronizált filmek, csak több lesz az eredeti nyelven, felirattal nézhető film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]