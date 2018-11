Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években a hazai webshopokban is tapasztalt, ráadásul egyre intenzívebb fekete pénteki érdeklődés miatt ideiglenesen változtatást léptet életbe a vásárlási folyamatban az Extreme Digital. Szokatlan lehet, de mindenkinek jobb így. Megnéztük azt is, mivel készülnek a többiek, az eMag, a Media Markt, az Alza.hu és a Mall.hu.","shortLead":"Az elmúlt években a hazai webshopokban is tapasztalt, ráadásul egyre intenzívebb fekete pénteki érdeklődés miatt...","id":"20181115_extreme_digital_edigital_fekete_pentek_akciok_megrendeles_online_fizetes_mediamarkt_alzahu_emag_mallhu_black_friday_arak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e046ac-28d7-4c9a-aef1-f7681aef5857","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_extreme_digital_edigital_fekete_pentek_akciok_megrendeles_online_fizetes_mediamarkt_alzahu_emag_mallhu_black_friday_arak","timestamp":"2018. november. 15. 19:33","title":"Ne lepődjön meg: éjféltől változtatnak a webshopok, mindegyik máshogy készül a fekete péntekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6058ac-e3b5-408d-b720-e64325fab716","c_author":"Muck Tibor","category":"itthon","description":"Közelednek a jövő évi önkormányzati választások, ismét egyre több szó esik az M3-as metró káposztásmegyeri meghosszabbításáról.","shortLead":"Közelednek a jövő évi önkormányzati választások, ismét egyre több szó esik az M3-as metró káposztásmegyeri...","id":"201846__metrohosszabbitas__kaposztasmegyer__szuperparkolo__kinek_nem_epul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6058ac-e3b5-408d-b720-e64325fab716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c39e235-957a-4422-a0c5-f47b1135d1a8","keywords":null,"link":"/itthon/201846__metrohosszabbitas__kaposztasmegyer__szuperparkolo__kinek_nem_epul","timestamp":"2018. november. 17. 10:00","title":"Indul az ígéretdömping: kinek (nem) épül tovább a metró? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7593212e-2c6d-487e-8780-d71c821a435e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November környékén kevésbé jut az ember eszébe, de májustól szeptemberig sokszor komoly prolémát jelent a magas UV-sugárzás. A L'Oréal egy olyan eszközt fejlesztett, ami segíthet megelőzni a bajt.","shortLead":"November környékén kevésbé jut az ember eszébe, de májustól szeptemberig sokszor komoly prolémát jelent a magas...","id":"20181115_loreal_la_roche_posay_my_skin_track_szenzor_orvostechnologia_uv_sugarzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7593212e-2c6d-487e-8780-d71c821a435e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ad7522-231c-4bd3-a353-9fc0d52a13d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_loreal_la_roche_posay_my_skin_track_szenzor_orvostechnologia_uv_sugarzas","timestamp":"2018. november. 15. 17:03","title":"A L'Oréal újdonsága nagyon kicsi, de nagyon jó, hogy szól, mielőtt baj lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apró mozaikokból egyre tisztább kép áll össze a volt macedón miniszterelnök Budapestre vezető útjáról. Albán lapok szerint magyar követségi autó vitte át Albániából Montenegróba. A Magyar Helsinki Bizottság azt mondja, Pintér Sándor engedélyével indulhatott el a magyar követségről Gruevszki Budapest felé. ","shortLead":"Apró mozaikokból egyre tisztább kép áll össze a volt macedón miniszterelnök Budapestre vezető útjáról. Albán lapok...","id":"20181115_Helsinki_Bizottsag_Egyre_tobb_a_kerdojel_Gruevszki_menedekkerelmenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ec4df5-a2fc-4a39-b9f3-2269e0a44013","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Helsinki_Bizottsag_Egyre_tobb_a_kerdojel_Gruevszki_menedekkerelmenel","timestamp":"2018. november. 15. 19:07","title":"Belügyminiszteri külön engedéllyel léphetett az országba Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"182fd850-5793-4f4f-8a0f-01a7a93f7d72","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Frantz Adam elismert francia pszichiáter volt, és több mint három évet szolgált az I. világháború alatt. A katonák életéről készített fotói közeli betekintést engednek a háború mindennapjaiba, legyen szó német katonákról, akik megadják magukat, egy papról, aki feladja az utolsó kenetet, egy olvasgató katonai orvosi segédről, vagy rögbiző francia katonákról. ","shortLead":"Frantz Adam elismert francia pszichiáter volt, és több mint három évet szolgált az I. világháború alatt. A katonák...","id":"20181116_Elso_Vilaghaboru_loveszarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=182fd850-5793-4f4f-8a0f-01a7a93f7d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a060d539-e343-4049-abf6-38801e490152","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181116_Elso_Vilaghaboru_loveszarok","timestamp":"2018. november. 16. 17:55","title":"Élet és halál a lövészárokban – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02285d8-141b-4963-9fd4-6078f33fd84d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A macedón Kanal 5 televíziós csatorna értesülése szerint Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő nem akar sokáig Magyarországon maradni. ","shortLead":"A macedón Kanal 5 televíziós csatorna értesülése szerint Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő nem akar sokáig...","id":"20181115_Gruevszki_csak_idot_akar_nyerni_Magyarorszagon_innen_kelet_fele_menekulne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e02285d8-141b-4963-9fd4-6078f33fd84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c085d54f-b566-452a-972d-d51ef2274145","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Gruevszki_csak_idot_akar_nyerni_Magyarorszagon_innen_kelet_fele_menekulne","timestamp":"2018. november. 15. 17:08","title":"Gruevszki csak időt akar nyerni Magyarországon, innen kelet felé menekülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965a132e-55c1-45bc-bbb1-589ebe1525a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia olyannyira nem sci-fi, hogy a Volkswagen nagy divatterepjárójában már el is érhető.","shortLead":"Az új technológia olyannyira nem sci-fi, hogy a Volkswagen nagy divatterepjárójában már el is érhető.","id":"20181116_leszamol_a_tukrozodessel_a_vilag_elso_ivelt_kijelzos_muszerfala_suv_divatterepjaro_volkswagen_touareg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=965a132e-55c1-45bc-bbb1-589ebe1525a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ddb3be-12a4-47fc-b582-bac3a6d1e870","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_leszamol_a_tukrozodessel_a_vilag_elso_ivelt_kijelzos_muszerfala_suv_divatterepjaro_volkswagen_touareg","timestamp":"2018. november. 16. 13:21","title":"Leszámol a tükröződéssel a világ első ívelt kijelzős műszerfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb7773b-c69e-471b-963d-2dc957024efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Deutsche Welle macedón kiadása állította össze a körözött politikus itinerét.","shortLead":"A Deutsche Welle macedón kiadása állította össze a körözött politikus itinerét.","id":"20181116_nikola_gruevszki_hataratlepes_utvonal_deutsche_welle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb7773b-c69e-471b-963d-2dc957024efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e22878-bb11-496a-948f-16a701070f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_nikola_gruevszki_hataratlepes_utvonal_deutsche_welle","timestamp":"2018. november. 16. 16:22","title":"Összerakták, hogy jöhetett Magyarországra Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]