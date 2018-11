Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb adat szerint már 1011 ember szerepel az eltűntek listáján.","shortLead":"A legfrissebb adat szerint már 1011 ember szerepel az eltűntek listáján.","id":"20181117_Kaliforniai_tuzvesz_mar_71_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c24511-cd86-4834-b6fa-5a74afa86448","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Kaliforniai_tuzvesz_mar_71_halott","timestamp":"2018. november. 17. 08:21","title":"Kaliforniai tűzvész: már 71 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Voxox nevű cég szerverein tárolt SMS-eket szinte semmilyen titkosítás nem védte, így akár valós időben is el lehetett lopni a kétfaktoros azonosításhoz kiküldött kódokat.","shortLead":"Az amerikai Voxox nevű cég szerverein tárolt SMS-eket szinte semmilyen titkosítás nem védte, így akár valós időben is...","id":"20181116_voxox_sms_ketfatkoros_azonositas_adatszivargas_kiberbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1d4434-f9ba-4049-8c2c-03b4557ea97c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_voxox_sms_ketfatkoros_azonositas_adatszivargas_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. november. 16. 16:33","title":"Itt az újabb adatszivárgási ügy: 26 millió SMS-t loptak el a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a Soros vezette, nemzetközi, bevándorláspárti erők zsoldjába lépett. ","shortLead":"Orbán Viktor a Soros vezette, nemzetközi, bevándorláspárti erők zsoldjába lépett. ","id":"20181116_hont_pavatanc_szakadek_szelen_gruevszki_soros_bevandorlas_migrans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e27562-04a3-4ea7-b2f7-7aae95062596","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_hont_pavatanc_szakadek_szelen_gruevszki_soros_bevandorlas_migrans","timestamp":"2018. november. 16. 14:41","title":"Hont: Pávatánc a szakadék szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határellenőrző rendszer szerint a Hani I Hotit határátkelőn ment át a kocsi, amely a volt macedón miniszterelnököt szállította. ","shortLead":"A határellenőrző rendszer szerint a Hani I Hotit határátkelőn ment át a kocsi, amely a volt macedón miniszterelnököt...","id":"20181115_Alban_lapok_szerint_magyar_kovetsegi_autoval_vittek_at_Montenegroba_Guevszkit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9880bec4-f152-4987-82b6-1742dfa964c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Alban_lapok_szerint_magyar_kovetsegi_autoval_vittek_at_Montenegroba_Guevszkit","timestamp":"2018. november. 15. 18:46","title":"Albán lapok szerint magyar követségi autóval vitték át Montenegróba Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20b7398-c694-4324-b3c5-1b7d12026b5d","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Befektetőnek lefekvő, az építési szabályzattal gyurmaként játszó városfejlesztéssel, áron aluli telekértékesítéssel és a lakosság érdekeinek teljes figyelmen kívül hagyásával vádolják a szentendrei önkormányzatot a civilek. A városvezetés és a beruházó szerint viszont mindenre van logikus magyarázat, csak a civileknek nincs fülük rá, hogy meghallják.","shortLead":"Befektetőnek lefekvő, az építési szabályzattal gyurmaként játszó városfejlesztéssel, áron aluli telekértékesítéssel és...","id":"20181115_Egymasnak_feszultek_a_civilek_es_az_onkormanyzat_a_botranyos_szentendrei_forum_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20b7398-c694-4324-b3c5-1b7d12026b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd99d8fc-2276-4e9e-b09e-170d8e9b4b18","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Egymasnak_feszultek_a_civilek_es_az_onkormanyzat_a_botranyos_szentendrei_forum_utan","timestamp":"2018. november. 15. 14:45","title":"\"Toronyház\" a szentendrei Duna-partra? Összecsaptak a civilek a városvezetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d450e88-0fb1-41d2-b114-0dd95c09e036","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Három éve létezik, sokan mégis ódzkodnak tőle: a magyarok fele a megszokott Windows-kiadásoknál maradva máig nem frissített az új, 10-es rendszerre. Sok olvasónk túlzott modernitást emleget, de a félelem is nagy úr. ","shortLead":"Három éve létezik, sokan mégis ódzkodnak tőle: a magyarok fele a megszokott Windows-kiadásoknál maradva máig nem...","id":"20181115_windows_10_8_7_windows_frissites_kekhalal_microsoft_operacios_rendszerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d450e88-0fb1-41d2-b114-0dd95c09e036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0bd5e6-5d65-42ad-96ab-3b5f839ce531","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_windows_10_8_7_windows_frissites_kekhalal_microsoft_operacios_rendszerek","timestamp":"2018. november. 15. 17:45","title":"“Ez legalább nem fagy le” – miért esküszik sok magyar ma is a Windows XP-re és a 7-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fbd512-e174-42fc-9659-f3874114a131","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos 100 éves korában elhunyt és a kocsikat őrző helyiség sem bírta tovább.","shortLead":"A tulajdonos 100 éves korában elhunyt és a kocsikat őrző helyiség sem bírta tovább.","id":"20181116_oldtimer_klasszikus_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2fbd512-e174-42fc-9659-f3874114a131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283c1f0d-14e9-42d4-ac09-cc770e063561","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_oldtimer_klasszikus_auto","timestamp":"2018. november. 16. 10:25","title":"Tucatnyi klasszikus autót mentettek ki egy elhagyott pajtából, ami összedőlt – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt vizsgálta volna az ENSZ-küldöttség, hogy miként érvényesülnek a fogvatartott menedékkérők jogai, de nem engedték be őket a hatóságok a tranzitzónákba, ezért felfüggesztették a hivatalos látogatásukat.","shortLead":"Azt vizsgálta volna az ENSZ-küldöttség, hogy miként érvényesülnek a fogvatartott menedékkérők jogai, de nem engedték be...","id":"20181115_Nem_engedtek_az_ENSZ_szakertoit_a_tranzitzonakba_a_hataron_felfuggesztettek_a_latogatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2480968e-4cc2-4a08-a899-734b98f298e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Nem_engedtek_az_ENSZ_szakertoit_a_tranzitzonakba_a_hataron_felfuggesztettek_a_latogatast","timestamp":"2018. november. 15. 17:16","title":"Nem engedték az ENSZ szakértőit a tranzitzónákba a határon, felfüggesztették a látogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]