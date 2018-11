Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b711b40-7506-4b21-a4b2-4471bd2334de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A balesetben egy ember meghalt, 44-en pedig megsérültek.","shortLead":"A balesetben egy ember meghalt, 44-en pedig megsérültek.","id":"20181120_Foldcsuszamlas_miatt_kisiklott_egy_vonat_Barcelona_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b711b40-7506-4b21-a4b2-4471bd2334de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07113e-a03d-4ac9-bddc-129189bc3cae","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Foldcsuszamlas_miatt_kisiklott_egy_vonat_Barcelona_kozeleben","timestamp":"2018. november. 20. 08:06","title":"Földcsuszamlás miatt kisiklott egy vonat Barcelona közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy leépítésre készül az IKEA, mert úgy látja a cégvezetés, nem sikerültek elég hatékonyra az elmúlt évek átszervezései. Az átalakítás nem hagyja érintetlenül Magyarországot sem.","shortLead":"Nagy leépítésre készül az IKEA, mert úgy látja a cégvezetés, nem sikerültek elég hatékonyra az elmúlt évek...","id":"20181121_7500_dolgozot_kuld_el_az_IKEA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc396a-e8ac-4070-8539-3897c9594081","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_7500_dolgozot_kuld_el_az_IKEA","timestamp":"2018. november. 21. 16:18","title":"7500 dolgozót küld el az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1387e7-e817-4b1e-87f2-dc733f753f2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ferencvárosi Imre utcában levő egykori dunai halászház helyi védettségének feloldását javasolja az ingatlan tulajdonosa, hogy aztán nagyobb épületet lehessen a helyére felhúzni. A főépítész tiltakozik.","shortLead":"A ferencvárosi Imre utcában levő egykori dunai halászház helyi védettségének feloldását javasolja az ingatlan...","id":"20181121_Veszelyben_az_utolso_pesti_halaszhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd1387e7-e817-4b1e-87f2-dc733f753f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e030896-d01e-40fa-b759-ab1be4cb3f33","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_Veszelyben_az_utolso_pesti_halaszhaz","timestamp":"2018. november. 21. 13:38","title":"Veszélyben az utolsó pesti halászház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terror Háza főigazgatója általános iskolában kizárólag magyar történelmet tanítana, és szakítana azzal a szemlélettel, hogy Magyarország eltérésben van Nyugat-Európához képest. ","shortLead":"A Terror Háza főigazgatója általános iskolában kizárólag magyar történelmet tanítana, és szakítana azzal...","id":"20181120_Schmidt_Maria_megmondta_milyen_tortenelemoktatast_szeretne_a_NERben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3563f15-5adf-45d5-914b-8eaf8278a6c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Schmidt_Maria_megmondta_milyen_tortenelemoktatast_szeretne_a_NERben","timestamp":"2018. november. 20. 16:52","title":"Schmidt Mária megmondta, milyen történelemoktatást szeretne a NER-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra felrúgta a kislányt, egy rendkívül fontos szabályt is felrúgott. Vélemény.","shortLead":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra...","id":"20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb5d712-c9a6-4628-b0e8-a158229eb06b","keywords":null,"link":"/velemeny/20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","timestamp":"2018. november. 20. 16:25","title":"Balavány: Ezért nem szabad László Petrát felmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Létezik-e természet adta tehetség, vagy a fenomének sikere esetleg magyarázható valami mással is? – teszi fel a kérdést Anders Ericsson kiválóságkutató.","shortLead":"Létezik-e természet adta tehetség, vagy a fenomének sikere esetleg magyarázható valami mással is? – teszi fel a kérdést...","id":"20181120_Mozart_szuletett_tehetseg_volt_vagy_valami_mas_titka_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd56029f-bdfc-472d-b05e-c8a97298ccab","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181120_Mozart_szuletett_tehetseg_volt_vagy_valami_mas_titka_volt","timestamp":"2018. november. 20. 19:30","title":"Mozart született tehetség volt, vagy valami más titka volt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszország ellen eljárást javasol az Európai Bizottság, mert nem hisz abban, hogy a költségvetési terv elegendő lenne a hiány leszorítására.","shortLead":"Olaszország ellen eljárást javasol az Európai Bizottság, mert nem hisz abban, hogy a költségvetési terv elegendő lenne...","id":"20181121_Megint_400_milliardos_kiigazitasra_szolitotta_fel_Brusszel_a_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc34433-8254-4a08-b8e7-cdf860ee3f71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Megint_400_milliardos_kiigazitasra_szolitotta_fel_Brusszel_a_kormanyt","timestamp":"2018. november. 21. 15:44","title":"Megint 400 milliárdos kiigazításra szólította fel Brüsszel a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"„Óriási összegeket mostunk tisztára, melyek jórészt Oroszországból érkeztek” – vallotta Koppenhágában a parlament előtt a Danske bank baltikumi exfőnöke, aki lerántotta a leplet az eddigi legnagyobb pénzmosási botrányról, mely legalább annyira kínos Putyin elnöknek, mint azoknak a nagy nyugati bankoknak, melyek részt vettek benne.","shortLead":"„Óriási összegeket mostunk tisztára, melyek jórészt Oroszországból érkeztek” – vallotta Koppenhágában a parlament előtt...","id":"20181120_Nem_hianyzik_Putyinnak_800_milliard_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3ff598-6210-47d7-b3aa-50ac67da6d63","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Nem_hianyzik_Putyinnak_800_milliard_euro","timestamp":"2018. november. 20. 14:07","title":"Nem hiányzik Putyinnak 800 milliárd euró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]