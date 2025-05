Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"589acf92-68fc-4f7d-ba45-a61789095953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 óra alatt több mint 150 terrorista célpontra mértek csapást a Gázai övezet egész területén.","shortLead":"24 óra alatt több mint 150 terrorista célpontra mértek csapást a Gázai övezet egész területén.","id":"20250517_izrael-gaza-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/589acf92-68fc-4f7d-ba45-a61789095953.jpg","index":0,"item":"6c3fbf7a-12fe-4e9d-a81a-d1b42ea63d40","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_izrael-gaza-tamadas","timestamp":"2025. május. 17. 11:48","title":"Trump hazautazott, Izrael támadásba lendült Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec82f09-22fe-4234-9534-9a57cc9efec2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A szombat este történt New York-i vízi balesetben 19-en megsérültek, két ember meghalt.","shortLead":"A szombat este történt New York-i vízi balesetben 19-en megsérültek, két ember meghalt.","id":"20250518_Mexikoi-vitorlas-Brooklyn-hid-utkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fec82f09-22fe-4234-9534-9a57cc9efec2.jpg","index":0,"item":"daf6d441-0fc4-48ca-9fbc-ceb44778e25c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_Mexikoi-vitorlas-Brooklyn-hid-utkozes","timestamp":"2025. május. 18. 09:37","title":"Videón, ahogy a Brooklyn hídnak ütközik a mexikói haditengerészet hajója – két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK egykori elnökének lemondása jóval nagyobb érdeklődést váltott ki, mint a Tisza Párt által a második őszödi beszédként emlegetett leleplezés.","shortLead":"A DK egykori elnökének lemondása jóval nagyobb érdeklődést váltott ki, mint a Tisza Párt által a második őszödi...","id":"20250517_Gyurcsany-Ferenc-Magyar-Peter-oszodi-beszed-google-trends-erdeklodes-internet-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b46d6ac-7d7e-4bf7-b13c-f860edb7af9e.jpg","index":0,"item":"d899354b-34e4-41ca-a301-9717271f63b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Gyurcsany-Ferenc-Magyar-Peter-oszodi-beszed-google-trends-erdeklodes-internet-kereses","timestamp":"2025. május. 17. 08:05","title":"A nap, amikor Gyurcsány Ferenc lenyomta Magyar Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdb2902-776c-456e-96c5-b5a7c1e2ef10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt a rendőrség is megállapította, hogy a bűnös sosem keresett rá gyermekpornóra az interneten. Ez ugyan nem mentség, de pusztán linkekre kattintgatva került egyre lejjebb egy csúszós lejtőn. Egyre többen keverednek így bajba.","shortLead":"Azt a rendőrség is megállapította, hogy a bűnös sosem keresett rá gyermekpornóra az interneten. Ez ugyan nem mentség...","id":"20250517_hvg-pornooldal-perverz-videok-buncselekmeny-pedofilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bdb2902-776c-456e-96c5-b5a7c1e2ef10.jpg","index":0,"item":"d2b291a5-1b72-4acc-8108-4fb4ad649fd5","keywords":null,"link":"/360/20250517_hvg-pornooldal-perverz-videok-buncselekmeny-pedofilia","timestamp":"2025. május. 17. 16:15","title":"Legális pornóoldalakon kattintgatnak, így kerülnek végül pedofilként börtönbe egyre többen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf99e92-7dcf-4c85-b1a2-2e1ca608dcb3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Első angol nyelvű filmjében Lily-Rose Depp és Jacob Elordi fog szerepelni. ","shortLead":"Első angol nyelvű filmjében Lily-Rose Depp és Jacob Elordi fog szerepelni. ","id":"20250517_nemes-jeles-laszlo-lily-rose-depp-odakint-a-sotetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cf99e92-7dcf-4c85-b1a2-2e1ca608dcb3.jpg","index":0,"item":"963b313d-ab93-4f1c-8e6b-4d8b07c7fdfb","keywords":null,"link":"/kultura/20250517_nemes-jeles-laszlo-lily-rose-depp-odakint-a-sotetseg","timestamp":"2025. május. 17. 09:24","title":"Nemes Jeles László Hollywood két feltörekvő sztárjával forgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen betegség, a prosztatagyulladás áll. A prosztatitisz nem ritka probléma, ez a férfiak egyik leggyakoribb betegsége, noha gyógyításához csak kevés esetben kérnek orvosi segítséget. Pedig ha már nagy a baj és a tünetek hónapok óta fennállnak, a terápia hosszú és nehézkes lehet. Ezért érdemes már az első panaszok jelentkezésekor szakorvos segítségét kérni. ","shortLead":"Potenciazavarok, romló szexuális teljesítmény, meddőség: a férfiak számára legrémisztőbb gondok mögött sokszor egyetlen...","id":"20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c4b378e-a5da-4c1d-b008-cd280292edfb.jpg","index":0,"item":"b6d47bb6-bd53-47d6-864d-c6d7347c9964","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250418_Ferfiak-nepbetegsege-prosztatagyulladas-proxelan","timestamp":"2025. május. 18. 19:30","title":"A férfiak népbetegsége: a prosztatagyulladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c1e97b84-bc62-4560-8c71-96aedfe7ab38","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az egészségkövető viselhető eszközök egyre népszerűbb képviselői az okosgyűrűk. Úgy tűnik, hogy a világ harmadik legnagyobb számítógépgyártója, az Acer is úgy gondolta, van mit keresnie ezen a piacon.","shortLead":"Az egészségkövető viselhető eszközök egyre népszerűbb képviselői az okosgyűrűk. Úgy tűnik, hogy a világ harmadik...","id":"20250518_computex-2025-acer-okosgyuru-freesense-ring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e97b84-bc62-4560-8c71-96aedfe7ab38.jpg","index":0,"item":"ee501c74-58e5-4dd4-ae44-1e493c8abd9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_computex-2025-acer-okosgyuru-freesense-ring","timestamp":"2025. május. 18. 21:03","title":"Váratlan szereplő jelent meg az okosgyűrűk piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Ma már szerencsére közhely, hogy minden test bikinitest, úgyhogy ha végre tényleg beköszönt a nyár, bátran indulhatunk a vízpartra. A boltban kismillió fajta fürdőruha közül választhatunk, aki a bőség zavarával küzd, annak néhány praktikus és alkati szempontot is érdemes mérlegelnie. A legfontosabb paraméter, hogy hogyan viszonyulunk a testünkhöz, miben érezzük kényelmesen magunkat. Képes segédletünk következik.","shortLead":"Ma már szerencsére közhely, hogy minden test bikinitest, úgyhogy ha végre tényleg beköszönt a nyár, bátran indulhatunk...","id":"20250517_bikini-test-tipus-furdoruha-alkat-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382.jpg","index":0,"item":"886529ed-c0c1-4232-87d0-9bd19c4e5fc8","keywords":null,"link":"/360/20250517_bikini-test-tipus-furdoruha-alkat-kepek","timestamp":"2025. május. 17. 10:30","title":"Az alma, a homokóra, a téglalap – hogyan válasszunk fürdőruhát a testalkatunkhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]