[{"available":true,"c_guid":"1cf99e92-7dcf-4c85-b1a2-2e1ca608dcb3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Első angol nyelvű filmjében Lily-Rose Depp és Jacob Elordi fog szerepelni. ","shortLead":"Első angol nyelvű filmjében Lily-Rose Depp és Jacob Elordi fog szerepelni. ","id":"20250517_nemes-jeles-laszlo-lily-rose-depp-odakint-a-sotetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cf99e92-7dcf-4c85-b1a2-2e1ca608dcb3.jpg","index":0,"item":"963b313d-ab93-4f1c-8e6b-4d8b07c7fdfb","keywords":null,"link":"/kultura/20250517_nemes-jeles-laszlo-lily-rose-depp-odakint-a-sotetseg","timestamp":"2025. május. 17. 09:24","title":"Nemes Jeles László Hollywood két feltörekvő sztárjával forgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Ma már szerencsére közhely, hogy minden test bikinitest, úgyhogy ha végre tényleg beköszönt a nyár, bátran indulhatunk a vízpartra. A boltban kismillió fajta fürdőruha közül választhatunk, aki a bőség zavarával küzd, annak néhány praktikus és alkati szempontot is érdemes mérlegelnie. A legfontosabb paraméter, hogy hogyan viszonyulunk a testünkhöz, miben érezzük kényelmesen magunkat. Képes segédletünk következik.","shortLead":"Ma már szerencsére közhely, hogy minden test bikinitest, úgyhogy ha végre tényleg beköszönt a nyár, bátran indulhatunk...","id":"20250517_bikini-test-tipus-furdoruha-alkat-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382.jpg","index":0,"item":"886529ed-c0c1-4232-87d0-9bd19c4e5fc8","keywords":null,"link":"/360/20250517_bikini-test-tipus-furdoruha-alkat-kepek","timestamp":"2025. május. 17. 10:30","title":"Az alma, a homokóra, a téglalap – hogyan válasszunk fürdőruhát a testalkatunkhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad4c860-7eb6-4bc7-8471-7fc0d4b32e2d","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Tárt karokkal várja a magyar vállalatokat Hongkong, ami hiába Kína része, a világ harmadik legjelentősebb pénzügyi központjaként rendkívül nyitott gazdaságot működtet, és minden lehetőséget megad arra a külföldi vállalatoknak, hogy mindenki megelégedésére elkölthessék a pénzüket. Alpha Lauval, az Invest Hong Kong (InvestHK) állami befektetésösztönző ügynökség főigazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"Tárt karokkal várja a magyar vállalatokat Hongkong, ami hiába Kína része, a világ harmadik legjelentősebb pénzügyi...","id":"20250517_Hongkong-alpha-lau-HK-invest-Kina-orban-magyar-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad4c860-7eb6-4bc7-8471-7fc0d4b32e2d.jpg","index":0,"item":"9b688e09-7a10-4625-8856-bcd499a7c0d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_Hongkong-alpha-lau-HK-invest-Kina-orban-magyar-befektetes","timestamp":"2025. május. 17. 09:27","title":"Csak 400 dollár kell, és Hongkong megnyitja Kína kapuit a magyar cégek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0d3c3-d153-455d-8c10-237771c7ab7f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt pánikjelenségnek, a Fidesz kétségbeesett kísérletének tekinti az átláthatósági törvényt, amellyel a törzsszavazóikat akarják megszólítani – nyilatkozta a párt egyik német EP-képviselője az EUrologusnak. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy vizsgálják, de nem kommentálják a tervezetet, csak ha majd a parlament elfogadja.","shortLead":"Az Európai Néppárt pánikjelenségnek, a Fidesz kétségbeesett kísérletének tekinti az átláthatósági törvényt, amellyel...","id":"20250516_atlathatosagi-torveny-jogallamisag-europai-bizottsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe0d3c3-d153-455d-8c10-237771c7ab7f.jpg","index":0,"item":"de2628ba-eb4a-4c97-b6a9-6deb0aab1567","keywords":null,"link":"/eurologus/20250516_atlathatosagi-torveny-jogallamisag-europai-bizottsag-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 19:17","title":"Az Európai Néppárt szerint Orbán pánikol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1dcb21a-0655-424d-9389-cc29634afab5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozón a magyar szurkolók rasszista rigmusokat skandáltak, pirotechnikai eszközöket használtak és tárgyakat dobáltak a pályára. Az MLSZ-nek 30 millió forintot kell fizetnie.","shortLead":"A törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozón a magyar szurkolók rasszista rigmusokat skandáltak, pirotechnikai...","id":"20250517_mlsz-magyar-valogatott-uefa-buntetes-rasszizmus-puskas-arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1dcb21a-0655-424d-9389-cc29634afab5.jpg","index":0,"item":"824d565d-1de6-4cee-8625-8498867356ec","keywords":null,"link":"/elet/20250517_mlsz-magyar-valogatott-uefa-buntetes-rasszizmus-puskas-arena","timestamp":"2025. május. 17. 14:55","title":"Sportszerűtlen szurkolás miatt pénzbüntetésre és felfüggesztett szektorbezárásra büntette a magyar válogatottat az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Vennél tőle használt autót? – a sűrűn felbukkanó mém célkeresztjében George Simion, az elnökválasztás első körének győztese áll. A vasárnapi második fordulóban is neki áll a zászló.","shortLead":"Vennél tőle használt autót? – a sűrűn felbukkanó mém célkeresztjében George Simion, az elnökválasztás első körének...","id":"20250518_hvg-kontur-george-simion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"82bb707a-9111-42a4-9769-97c3206293cc","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-kontur-george-simion","timestamp":"2025. május. 18. 08:30","title":"Az erőszakos és törleszkedő, akiben a fociultrák sem bíztak: ki az a George Simion, akit Orbán a magyargyűlölet mellett is támogat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump abban bízik, hogy közvetítésével létrejöhet a tűzszünet, amelyről az oroszok és az ukránok a pénteki közvetlen tárgyaláson nem tudtak megállapodni.","shortLead":"Donald Trump abban bízik, hogy közvetítésével létrejöhet a tűzszünet, amelyről az oroszok és az ukránok a pénteki...","id":"20250517_donald-trump-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij-targyalas-haboru-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"1f5d054a-c579-4e56-8100-7dd14ec4420f","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_donald-trump-vlagyimir-putyin-volodimir-zelenszkij-targyalas-haboru-telefon","timestamp":"2025. május. 17. 17:56","title":"Trump hétfőn telefonon tárgyal Putyinnal és Zelenszkijjel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12277ac7-57cd-4c9a-9489-3b04d794770a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 4000 méter magas Eigeren történt a szerencsétlenség.","shortLead":"A 4000 méter magas Eigeren történt a szerencsétlenség.","id":"20250517_Lavina-temetett-maga-ala-embereket-a-svajci-Alpokban-folyik-a-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12277ac7-57cd-4c9a-9489-3b04d794770a.jpg","index":0,"item":"4527079a-a562-40c0-8c56-49c0bbe034a9","keywords":null,"link":"/elet/20250517_Lavina-temetett-maga-ala-embereket-a-svajci-Alpokban-folyik-a-mentes","timestamp":"2025. május. 17. 20:00","title":"Lavina temetett maga alá embereket a svájci Alpokban, nagyszabású mentőakciót indítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]