[{"available":true,"c_guid":"96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A család az M3-as autópályán ragadt be a forgalomba.","shortLead":"A család az M3-as autópályán ragadt be a forgalomba.","id":"20250518_Rendorok-dugo-vajudo-kismama-M3-autopalya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae.jpg","index":0,"item":"083a47b6-ac67-4e95-b192-8d523e322ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250518_Rendorok-dugo-vajudo-kismama-M3-autopalya","timestamp":"2025. május. 18. 13:12","title":"Rendőrök szabadították ki a dugóból a vajúdó kismamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dac93c-1ca8-489b-849b-af7f5d916fee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már tesztelik az első olyan oltóanyagot, amit nem szükséges alacsony hőmérsékleten tárolni. A gyártója állítja: több mint 60 különböző vakcinát tud a jövőben átalakítani szobahőmérséklet-tűrővé.","shortLead":"Már tesztelik az első olyan oltóanyagot, amit nem szükséges alacsony hőmérsékleten tárolni. A gyártója állítja: több...","id":"20250517_hutesigeny-nelkuli-oltas-vakcina-stablepharma-spvx02","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03dac93c-1ca8-489b-849b-af7f5d916fee.jpg","index":0,"item":"32bc6bbe-959e-42e8-8ae2-4a5dd358b0a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_hutesigeny-nelkuli-oltas-vakcina-stablepharma-spvx02","timestamp":"2025. május. 17. 12:03","title":"+40 fokos változás néz ki a vakcináknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6b04b8-66db-4139-b389-d47eeb9cc1ad","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Hiába mérnek naponta sok milliárd élettani értéket a viselhető okoseszközök, ezeket továbbra sem lehet készpénznek venni, és főleg nem egymással összehasonlítani. A kutatók több évvel lemaradva kullognak az évente újdonságokkal előrukkoló gyártók mögött.","shortLead":"Hiába mérnek naponta sok milliárd élettani értéket a viselhető okoseszközök, ezeket továbbra sem lehet készpénznek...","id":"20250516_hvg-okosora-egezsegugyi-ertekek-tudomanyos-kutatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e6b04b8-66db-4139-b389-d47eeb9cc1ad.jpg","index":0,"item":"3d00ee02-8ed0-4b6c-b23f-8db54ffdf9b9","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-okosora-egezsegugyi-ertekek-tudomanyos-kutatasok","timestamp":"2025. május. 16. 20:00","title":"Eleget aludtam? Stresszes vagyok? Hogyan (nem) szabad értelmezni az okosóránk által mutatott adatokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838f5f90-a8ca-4e6d-9d9b-4054be168d7c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Universal Air járatainak leállítása a debreceni repteret is érinti.","shortLead":"A Universal Air járatainak leállítása a debreceni repteret is érinti.","id":"20250516_universal-air-malta-pecs-pogany-debrecen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/838f5f90-a8ca-4e6d-9d9b-4054be168d7c.jpg","index":0,"item":"cd45b21e-58a2-4e8d-8d0d-0ff6551ea6cf","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_universal-air-malta-pecs-pogany-debrecen","timestamp":"2025. május. 16. 19:32","title":"Megszűnik az összes menetrend szerinti járat a pécsi reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94ec5e1-cefe-4993-bb23-6c152bf35fc9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az esélytelenebbnek tartott Crystal Palace 1-0 legyőzte Pep Guardiola Manchester Cityjét a Wembleyben, ezzel története első FA Kupa-címét szerezte meg.","shortLead":"Az esélytelenebbnek tartott Crystal Palace 1-0 legyőzte Pep Guardiola Manchester Cityjét a Wembleyben, ezzel története...","id":"20250517_manchester-city-crystal-palace-fa-kupa-pep-guardiola-erling-haaland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d94ec5e1-cefe-4993-bb23-6c152bf35fc9.jpg","index":0,"item":"aa8feef0-5b80-4a59-9b98-1fe384f42b99","keywords":null,"link":"/sport/20250517_manchester-city-crystal-palace-fa-kupa-pep-guardiola-erling-haaland","timestamp":"2025. május. 17. 20:44","title":"Hoppon maradtak Haalandék, meglepetés az FA Kupa döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c4386d-1b37-40ed-b7d3-b88a53a6f11c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárt frakcióvezetőjét egy órán át kérdezte a Mandiner. Sokféle jelzőt talált a független sajtó munkatársaira.","shortLead":"A kormánypárt frakcióvezetőjét egy órán át kérdezte a Mandiner. Sokféle jelzőt talált a független sajtó munkatársaira.","id":"20250518_Kocsis-Mate-beszelgetes-egyetem-Magyar-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49c4386d-1b37-40ed-b7d3-b88a53a6f11c.jpg","index":0,"item":"8d916008-ee18-484a-8a20-fc15d9704b09","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Kocsis-Mate-beszelgetes-egyetem-Magyar-Peter-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 14:50","title":"Kocsis Máté már az egyetemen is utálta Magyar Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02faf2ee-4e88-4687-9cae-11e7b98d77a6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly 2,5 milliárd forintnyi, külföldi számlára érkezett jövedelmet nem vallottak be a magyar adózók a NAV szerint.","shortLead":"Tavaly 2,5 milliárd forintnyi, külföldi számlára érkezett jövedelmet nem vallottak be a magyar adózók a NAV szerint.","id":"20250517_nav-revolut-adobevallas-szja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02faf2ee-4e88-4687-9cae-11e7b98d77a6.jpg","index":0,"item":"5f4fb360-1ab9-438a-a859-d94bad748ac0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_nav-revolut-adobevallas-szja","timestamp":"2025. május. 17. 18:25","title":"Az adóbevallás előtt figyelmeztet a NAV: rálátnak a Revolut-számlákra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek a közösségi médiában. Arra szolgálnak, hogy megtévesszék a szexuális tartalmak szűrését igen ellentmondásosan végző algoritmust. Mi az algospeak, mit jelent a cseresznye, kikre van a legrosszabb hatással a hibásan működő prüdéria, és mit szól mindehhez a szexuálpszichológus és a kommunikációs szakember?","shortLead":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek...","id":"20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3.jpg","index":0,"item":"37d7fe38-6246-414d-bd52-c54c590cb288","keywords":null,"link":"/360/20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","timestamp":"2025. május. 17. 16:30","title":"A Seggs vajon mi? Így butította le a szexről való beszédet a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]