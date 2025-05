Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a12acd3f-1651-4111-9277-81cff583db6d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A pénzmosás elleni szabályok kiforgatásával revolverez a kormány mindenkit, aki közélettel foglalkozik; elkészült az új MNB-törvény tervezete; Magyarországra hozzák a BYD európai központját. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A pénzmosás elleni szabályok kiforgatásával revolverez a kormány mindenkit, aki közélettel foglalkozik; elkészült az új...","id":"20250518_Es-akkor-szuverenitasvedelem-mnb-byd-akku-jarvany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a12acd3f-1651-4111-9277-81cff583db6d.jpg","index":0,"item":"c72faaf5-55d9-437b-ade9-477be8ce184e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250518_Es-akkor-szuverenitasvedelem-mnb-byd-akku-jarvany-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 07:00","title":"És akkor a Mikulás, a nyuszi és a fogtündér sem hozhat ajándékot külföldről a szuverén magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fd0024-3b04-42d1-81dd-dab9f8e762c7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokkal összetettebb a Jupiteren látható sarki fény – és most a NASA egyik legfejlettebb űrteleszkópja segített jobban megérteni, miben más, mint a földi sarki fények.","shortLead":"Sokkal összetettebb a Jupiteren látható sarki fény – és most a NASA egyik legfejlettebb űrteleszkópja segített jobban...","id":"20250518_nasa-james-webb-urteleszkop-jupiter-sarki-feny-reszecskek-felvetelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41fd0024-3b04-42d1-81dd-dab9f8e762c7.jpg","index":0,"item":"162215b2-9a6f-42d8-b145-7b63ebf57fa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_nasa-james-webb-urteleszkop-jupiter-sarki-feny-reszecskek-felvetelek","timestamp":"2025. május. 18. 08:03","title":"Káprázatos felvételeket készített a James Webb űrteleszkóp a Jupiteren pompázó sarki fényről (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549f40d2-f051-401e-9da3-8fca41ddd36d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Kizárólag a politikai szempontok számítanak – derül ki a 2026-os költségvetés tervezetéből. Újra a választások előtti féktelen osztogatással erősítenék a kormánypártok győzelmi esélyeit.","shortLead":"Kizárólag a politikai szempontok számítanak – derül ki a 2026-os költségvetés tervezetéből. Újra a választások előtti...","id":"20250518_hvg-koltsegvetes-2026-elemzes-csore-toltve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/549f40d2-f051-401e-9da3-8fca41ddd36d.jpg","index":0,"item":"0fb73b7b-7505-4817-80e3-db3399078b6b","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-koltsegvetes-2026-elemzes-csore-toltve","timestamp":"2025. május. 18. 10:00","title":"Megnéztük közelebbről a 2026-os költségvetést, és elképesztő arcátlanságokat is találtunk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d049eb3-bf00-4291-aa50-6a5665a6d65b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét Rómában gyűltek össze a világ vezetői, Magyarországot Sulyok Tamás képviseli.","shortLead":"Ismét Rómában gyűltek össze a világ vezetői, Magyarországot Sulyok Tamás képviseli.","id":"20250518_XIV-Leo-papa-beiktatas-Volodimir-Zelenszkij-J-D-Vance-kezfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d049eb3-bf00-4291-aa50-6a5665a6d65b.jpg","index":0,"item":"93fa4f0c-f9b4-4194-be26-85880ef48233","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_XIV-Leo-papa-beiktatas-Volodimir-Zelenszkij-J-D-Vance-kezfogas","timestamp":"2025. május. 18. 11:57","title":"XIV. Leó pápa beiktatásán fogott kezet Volodimir Zelenszkij és J. D. Vance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6fa273-1b0b-4c5b-b418-ceb65ca69ac7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szingapúri kutatók bemutatták, hogyan használhatók fel megfelelő alapanyagok és a 3D-s ételnyomtatás technológiája arra, hogy mind ízben, mind állagban leutánozzák a tenger gyümölcseinek egyik fontos képviselőjét, a tintahalkarikát.","shortLead":"Szingapúri kutatók bemutatták, hogyan használhatók fel megfelelő alapanyagok és a 3D-s ételnyomtatás technológiája...","id":"20250518_hvg-3d-etelnyomtatas-tintahalkarika-laborbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff6fa273-1b0b-4c5b-b418-ceb65ca69ac7.jpg","index":0,"item":"6ff000b2-5bdd-4ef5-bae0-dd0632e5934e","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-3d-etelnyomtatas-tintahalkarika-laborbol","timestamp":"2025. május. 18. 15:45","title":"Sikerült a tintahalkarika-nyomtatás, ízre és állagra is tökéletesnek mondják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d83159-3612-4839-b6b5-988b51e2b511","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy- és kiskereskedelemre alapított vállalatot Budapesten a kolozsvári Poultry Investment S. A., a Székely Csürke márkanév tulajdonosa.","shortLead":"Nagy- és kiskereskedelemre alapított vállalatot Budapesten a kolozsvári Poultry Investment S. A., a Székely Csürke...","id":"20250517_hvg-szekely-csurke-kerezsi-miklos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7d83159-3612-4839-b6b5-988b51e2b511.jpg","index":0,"item":"c053d085-2e2a-408f-ad62-1b911b7ed22d","keywords":null,"link":"/360/20250517_hvg-szekely-csurke-kerezsi-miklos","timestamp":"2025. május. 17. 08:30","title":"Minden és mindenki székely, barcasági vagy legalább erdélyi: terjeszkedik a Székely Csürke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265abb47-7b72-45db-9e75-66d067143d23","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Beindult a cannes-i versenyprogram és láttunk már sárga mellényes francia tüntetőkről filmet, valamint a huszadik század krónikáját német lányok szemén keresztül. A vörös szőnyegen Tom Cruise körül volt a legnagyobb a felhajtás, aki a Mission: Impossible utolsó részével zár le egy harminc éve tartó sorozatot és a karrierjének egy fontos szakaszát. Folytatódik a helyszíni podcast tudósításunk a cannes-i filmfesztiválról.","shortLead":"Beindult a cannes-i versenyprogram és láttunk már sárga mellényes francia tüntetőkről filmet, valamint a huszadik...","id":"20250517_cannes-filmfesztival-tom-cruise-mission-impossible","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/265abb47-7b72-45db-9e75-66d067143d23.jpg","index":0,"item":"e1e54edb-8728-406a-bca9-8a99fad58e67","keywords":null,"link":"/kultura/20250517_cannes-filmfesztival-tom-cruise-mission-impossible","timestamp":"2025. május. 17. 15:48","title":"Lezárult Tom Cruise akcióhős korszaka Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dac93c-1ca8-489b-849b-af7f5d916fee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már tesztelik az első olyan oltóanyagot, amit nem szükséges alacsony hőmérsékleten tárolni. A gyártója állítja: több mint 60 különböző vakcinát tud a jövőben átalakítani szobahőmérséklet-tűrővé.","shortLead":"Már tesztelik az első olyan oltóanyagot, amit nem szükséges alacsony hőmérsékleten tárolni. A gyártója állítja: több...","id":"20250517_hutesigeny-nelkuli-oltas-vakcina-stablepharma-spvx02","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03dac93c-1ca8-489b-849b-af7f5d916fee.jpg","index":0,"item":"32bc6bbe-959e-42e8-8ae2-4a5dd358b0a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_hutesigeny-nelkuli-oltas-vakcina-stablepharma-spvx02","timestamp":"2025. május. 17. 12:03","title":"+40 fokos változás néz ki a vakcináknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]