[{"available":true,"c_guid":"77b3f231-3578-41ad-92a8-82ecbc834bca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hol máshol, mint Angliában készítenének egy ilyen listát. Ellenoldalként, azért a legbiztonságosabb ötöt is összeszedték.","shortLead":"Hol máshol, mint Angliában készítenének egy ilyen listát. Ellenoldalként, azért a legbiztonságosabb ötöt is...","id":"20181120_legveszelyesebb_zenek_autozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77b3f231-3578-41ad-92a8-82ecbc834bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b528ac-9804-4dd4-8efa-04d70bee0815","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_legveszelyesebb_zenek_autozas","timestamp":"2018. november. 21. 04:08","title":"Ezek a legveszélyesebb zenék vezetés közben. Hallgatná őket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2-ről 5 milliárd forintra emelték a keretösszeget, így mindenkinek jut az ingyenpénzből.","shortLead":"2-ről 5 milliárd forintra emelték a keretösszeget, így mindenkinek jut az ingyenpénzből.","id":"20181122_Mindenki_aki_palyazott_nyert_a_haztartasi_nagygepek_csereprogramjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0fd403-2e08-46ab-9748-0ae30adcc993","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Mindenki_aki_palyazott_nyert_a_haztartasi_nagygepek_csereprogramjaban","timestamp":"2018. november. 22. 11:34","title":"Mindenki, aki pályázott, nyert is a háztartási nagygépek csereprogramjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Hürriyet Daily News című török hírportál azt írja: a CIA birtokában lévő felvételen Mohamed bin Szalmán arra ad utasítást, hogy az újságírót a lehető leghamarabb el kell hallgattatni.","shortLead":"A Hürriyet Daily News című török hírportál azt írja: a CIA birtokában lévő felvételen Mohamed bin Szalmán arra ad...","id":"20181122_dzsamal_hasogdzsi_ujsagiro_gyilkossag_szaud_arabia_koronaherceg_cia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f436b5b7-9a36-4ed8-bc72-3d57fc7898c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_dzsamal_hasogdzsi_ujsagiro_gyilkossag_szaud_arabia_koronaherceg_cia","timestamp":"2018. november. 22. 11:35","title":"Hasogdzsi-gyilkosság: hangfelvétel bizonyíthatja, hogy koronaherceg rendelte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbd656f-7054-4de8-afb9-44f724de3a3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Holnap Black Friday, a következő pózok javasoltak a szenvedő férfiaknak.","shortLead":"Holnap Black Friday, a következő pózok javasoltak a szenvedő férfiaknak.","id":"20181122_Ez_a_ket_foto_mindent_elmond_arrol_mit_ereznek_a_ferfiak_mig_a_nok_vasarolnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dbd656f-7054-4de8-afb9-44f724de3a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4be6d1-bf4e-4a4a-8296-52ecbed536c4","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Ez_a_ket_foto_mindent_elmond_arrol_mit_ereznek_a_ferfiak_mig_a_nok_vasarolnak","timestamp":"2018. november. 22. 14:14","title":"Ez a két fotó mindent elmond arról, mit éreznek a férfiak, míg a nők vásárolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc19b0ac-40c9-4efd-9b53-5b36ea6cfcf9","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék úgy vizsgálja a múzeumi negyedet építő Városliget Zrt. tevékenységét 2012-től, hogy a cég akkor még gazdasági tevékenységet nem is végzett. Az átvilágítást amúgy másfél éve indították, de a jelentés még mindig nem készült el.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék úgy vizsgálja a múzeumi negyedet építő Városliget Zrt. tevékenységét 2012-től, hogy a cég akkor...","id":"20181120_Idocsapda_ujabb_rejtely_a_Varosliget_Zrt_ASZvizsgalata_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc19b0ac-40c9-4efd-9b53-5b36ea6cfcf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e020287-c84a-4850-a1d0-cfb5a72ab3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Idocsapda_ujabb_rejtely_a_Varosliget_Zrt_ASZvizsgalata_korul","timestamp":"2018. november. 21. 13:29","title":"Időcsapda: újabb rejtély a Városliget Zrt. ÁSZ-vizsgálata körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a856f49-9314-498a-a3b1-e890ed0a9722","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ha így folytatjuk, alig lesz esős nap, de azokon úgy fog szakadni, hogy még veszélyesebb lesz a helyzet","shortLead":"Ha így folytatjuk, alig lesz esős nap, de azokon úgy fog szakadni, hogy még veszélyesebb lesz a helyzet","id":"20181121_Tizenket_nap_alatt_leesik_az_eves_csapadekmennyiseg_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a856f49-9314-498a-a3b1-e890ed0a9722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b0685d-c819-4231-8fbb-c75fb5120890","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Tizenket_nap_alatt_leesik_az_eves_csapadekmennyiseg_fele","timestamp":"2018. november. 21. 21:06","title":"Tizenkét nap alatt leesik az éves csapadékmennyiség fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9483312c-37cc-440c-ba1c-8cba81f40698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miami népe engedélyt adott a városnak, hogy tárgyalásokat kezdhet Beckhammel.","shortLead":"Miami népe engedélyt adott a városnak, hogy tárgyalásokat kezdhet Beckhammel.","id":"20181121_A_varos_ahol_megkerdeztek_a_lakokat_epithete_nekik_David_Beckham_egy_stadiont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9483312c-37cc-440c-ba1c-8cba81f40698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070e7de3-be70-49cc-a49f-538c99b3794c","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_A_varos_ahol_megkerdeztek_a_lakokat_epithete_nekik_David_Beckham_egy_stadiont","timestamp":"2018. november. 21. 10:33","title":"A város, ahol megkérdezték a lakókat, építhet-e nekik David Beckham egy stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt macedón miniszterelnök a kormánypárti Magyar Idők szerint politikai menedékjogot kapott. Mit lehet erre mondani? A Kétfarkúak szerint Soros György.","shortLead":"A volt macedón miniszterelnök a kormánypárti Magyar Idők szerint politikai menedékjogot kapott. Mit lehet erre mondani...","id":"20181120_A_Kutyapart_a_Gruevszkiugyrol_Putyint_meg_jo_lenne_befogadni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c726e51c-0cdf-44cf-b3a6-221785b37e21","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_A_Kutyapart_a_Gruevszkiugyrol_Putyint_meg_jo_lenne_befogadni","timestamp":"2018. november. 20. 15:52","title":"A Kutyapárt a Gruevszki-ügyről: Putyint még jó lenne befogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]