[{"available":true,"c_guid":"a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iparág magyarországi szereplői a napokban alapították meg az UTM Innovation Hub nevű szervezetet, ami a jövőben a drónreptetés szabályozásán, valamint az ezt lehetővé tévő keretrendszer fejlesztésén is dolgozik.","shortLead":"Az iparág magyarországi szereplői a napokban alapították meg az UTM Innovation Hub nevű szervezetet, ami a jövőben...","id":"20181122_dron_szabalyozas_utm_innovation_hub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac314940-cc83-40d6-840e-2841dd3aa4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_dron_szabalyozas_utm_innovation_hub","timestamp":"2018. november. 22. 11:36","title":"Új világ jön a magyarországi drónosokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Miklós bejelentette, azért fog plusz öt nap szabadság járni a központi közigazgatásban, ha valaki házas.","shortLead":"Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Miklós bejelentette, azért fog plusz öt nap szabadság járni...","id":"20181122_Ot_plusz_nap_szabadsag_jar_a_kozszolgaknak_ha_hazasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1b2222-4fa0-4be2-8900-b7044fe81afa","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Ot_plusz_nap_szabadsag_jar_a_kozszolgaknak_ha_hazasok","timestamp":"2018. november. 22. 06:00","title":"Öt plusz nap szabadság jár a közszolgáknak, ha összeházasodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a5d4cb-3f00-46b6-9348-b863fa57fea4","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"Migrációs konferencián jártunk, de azt is megtudtuk Orbán Balázs államtitkártól, hogy a családvédelmi konzultáció kérdései nehezen megválaszolható kérdések, és hogy a kormányzati gyűlöletkampány és a kormányközeli média üdvözlendő, a pluralizmust elősegítő jelenség. A lengyelek pótolni tudják a kiáramló lengyel munkaerőt ukránokkal, az Európai Uniónak pedig példát kéne venni az Osztrák–Magyar Monarchiáról. ","shortLead":"Migrációs konferencián jártunk, de azt is megtudtuk Orbán Balázs államtitkártól, hogy a családvédelmi konzultáció...","id":"20181122_Ne_akarjon_az_EU_birodalomma_valni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24a5d4cb-3f00-46b6-9348-b863fa57fea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8604f24e-aaf2-4413-9d13-187aac6e3362","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Ne_akarjon_az_EU_birodalomma_valni","timestamp":"2018. november. 22. 18:00","title":"A kormány szerint ha lesz is munkaerőhiány, majd a magyarok megoldják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3273c9-b78a-4af1-8f72-f4d6dfecef0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség büntetőeljárást indított.","shortLead":"A rendőrség büntetőeljárást indított.","id":"20181123_sarvar_iskola_also_tagozat_mergezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e3273c9-b78a-4af1-8f72-f4d6dfecef0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa81807-d748-4a7b-a27f-736afbdae5a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_sarvar_iskola_also_tagozat_mergezes","timestamp":"2018. november. 23. 17:18","title":"Alsósok akarták megmérgezni egy osztálytársukat Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy főváros környéki iskolában dolgozó tanár észrevette, hogy kicsivel többet utalnak neki fizetésként, mint eddig. Ezért megnézte az erre az évre szóló kinevezési dokumentumait és megdöbbent. Van egy csavar a történetben ugyanis.","shortLead":"Egy főváros környéki iskolában dolgozó tanár észrevette, hogy kicsivel többet utalnak neki fizetésként, mint eddig...","id":"20181123_Titokban_csokkentettek_egy_tanar_fizeteset_de_eszrevette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3060fad3-6f28-4ede-b180-3a14cfd794b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Titokban_csokkentettek_egy_tanar_fizeteset_de_eszrevette","timestamp":"2018. november. 23. 08:29","title":"Titokban csökkentették egy tanár fizetését, de észrevette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ef77ba-76f8-4f1c-8159-907bc1f21757","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen legalább 280 esetről lehet szó, jelenleg 65 büntetőeljárás van folyamatban.","shortLead":"Összesen legalább 280 esetről lehet szó, jelenleg 65 büntetőeljárás van folyamatban.","id":"20181122_hamis_ajanloivek_alairas_eljaras_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ef77ba-76f8-4f1c-8159-907bc1f21757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e788472-661f-41d1-8f45-3e41e7d5b5f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_hamis_ajanloivek_alairas_eljaras_vademeles","timestamp":"2018. november. 22. 11:11","title":"Még csak egy esetben emeltek vádat a hamis ajánlóívekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is kapott.","shortLead":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is...","id":"20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91318357-84f6-4589-9639-0bbf3ff4a2b2","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","timestamp":"2018. november. 23. 12:50","title":"Hatmillió forintra büntették az RTL-t a Szenzációs Négyes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellentmondást a Kreml szóvivője oldotta föl, aki megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint voltak őrizetbe vételek az elnöki rezidenciát építő vállalatnál \"állami források eltulajdonítása\" miatt.","shortLead":"Az ellentmondást a Kreml szóvivője oldotta föl, aki megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint voltak...","id":"20181123_Loptak_a_Putyin_dacsajat_epito_cegnel_de_az_nem_is_Putyin_dacsaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfcc8d5-7a50-4a6e-8d52-03fc843ef6e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_Loptak_a_Putyin_dacsajat_epito_cegnel_de_az_nem_is_Putyin_dacsaja","timestamp":"2018. november. 23. 12:24","title":"Loptak a Putyin dácsáját építő cégnél, de az nem is Putyin dácsája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]