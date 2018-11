Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0107e596-9a89-4e87-b928-4aa9d72324ac","c_author":"Benda László","category":"gazdasag","description":"32 milliárd forintos befektetés érkezik a Tatabánya-Környe ipari parkba. A dél-koreai Doosan ipari óriás épít 80 ezer négyzetméteres vörösréz-fólia üzemet. A cég 122 éves történetét Benda László idézi föl.","shortLead":"32 milliárd forintos befektetés érkezik a Tatabánya-Környe ipari parkba. A dél-koreai Doosan ipari óriás épít 80 ezer...","id":"20181124_Porszemekbol_hegyet_fukar_hazalo_aruskent_kezdte_a_tatabanyai_nagyberuhazast_tervezo_delkoreai_oriasceg_alapitoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0107e596-9a89-4e87-b928-4aa9d72324ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5730e0-906d-4f0a-aaf5-f935cb933186","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Porszemekbol_hegyet_fukar_hazalo_aruskent_kezdte_a_tatabanyai_nagyberuhazast_tervezo_delkoreai_oriasceg_alapitoja","timestamp":"2018. november. 24. 07:15","title":"„Porszemekből hegyet”- házaló árusként kezdte a Tatabányán beruházó dél-koreai óriáscég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9b868e-39b5-4ecd-b6b5-8324e1768e71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dungaree zenekar a legendás londoni Toe Rag stúdióban rögzítette új albumát. Kisfilmet készített minderről, s az itt a hvg.hu-n már látható.



","shortLead":"A Dungaree zenekar a legendás londoni Toe Rag stúdióban rögzítette új albumát. Kisfilmet készített minderről, s az itt...","id":"20181124_Egy_szegedi_rockbanda_a_White_Stripes_hangmernokevel_dolgozott_Londonban__kisfilmpremier_a_hvghun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad9b868e-39b5-4ecd-b6b5-8324e1768e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af070eff-aae9-4975-8a7e-5d2e4e829a60","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Egy_szegedi_rockbanda_a_White_Stripes_hangmernokevel_dolgozott_Londonban__kisfilmpremier_a_hvghun","timestamp":"2018. november. 24. 10:06","title":"A White Stripes hangmérnökével dolgozott Londonban egy szegedi rockbanda – mutatjuk, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Értesüléseink szerint két laktanyából is megindultak a szerbek lakta Észak-Koszovó felé a koszovói albán erők – állította csütörtökön Alekszandar Vucsics szerb államfő. \r

","shortLead":"Értesüléseink szerint két laktanyából is megindultak a szerbek lakta Észak-Koszovó felé a koszovói albán erők –...","id":"20181122_Alban_csapatok_tartanak_EszakKoszovo_fele__allitja_Belgrad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=556907b1-8357-4cd0-adee-0b1e995f5e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75afecb-dced-48b5-ae6e-7bd671e07996","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Alban_csapatok_tartanak_EszakKoszovo_fele__allitja_Belgrad","timestamp":"2018. november. 22. 14:52","title":"Vucsics: Koszovói albán csapatok tartanak Észak-Koszovó felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad7bd26-cf3f-4320-ada1-b11cfa3b24c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Paprikás krumpli hozzávalójaként azonban még nem ajánlják. ","shortLead":"Paprikás krumpli hozzávalójaként azonban még nem ajánlják. ","id":"20181122_Talaltak_egy_uj_tucsokfajt_amit_elvileg_nyugodtan_meg_lehet_enni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ad7bd26-cf3f-4320-ada1-b11cfa3b24c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca46182-a6a1-4b09-8207-ac2e8dca9a19","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Talaltak_egy_uj_tucsokfajt_amit_elvileg_nyugodtan_meg_lehet_enni","timestamp":"2018. november. 22. 15:14","title":"Találtak egy új tücsökfajt, amit elvileg nyugodtan meg lehet enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06c16e-4a5b-4bbb-a3d3-0e2264f7699c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy adták át a Kispest akadémiájának utánpótlásközpontját, hogy a klub hírességei ott voltak, de Détári Lajos nem jelent meg. A klub azt is megmagyarázta, miért.","shortLead":"Úgy adták át a Kispest akadémiájának utánpótlásközpontját, hogy a klub hírességei ott voltak, de Détári Lajos nem...","id":"20181122_Detari_nem_mehetett_be_a_kispesti_akademia_avatojara_a_klub_szerint_nem_volt_turelmes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd06c16e-4a5b-4bbb-a3d3-0e2264f7699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55e9eb5-d672-4b2b-bede-c7967d25ec0b","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Detari_nem_mehetett_be_a_kispesti_akademia_avatojara_a_klub_szerint_nem_volt_turelmes","timestamp":"2018. november. 22. 18:59","title":"Détári nem mehetett be a kispesti akadémia avatójára, a klub szerint nem volt türelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b8bc50-5a07-4ab6-b2db-9ce795c31ae6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ szabályait is megsérthették a videó alapján azok a biztonsági emberek, akik az újpesti szurkolókat verték a Mol Vidi FC stadionavatóján a vendégszektorban. A pályarendszabály ráadásul egy olyan biztonsági céget nevesít, amely már nem is létezik.","shortLead":"Az MLSZ szabályait is megsérthették a videó alapján azok a biztonsági emberek, akik az újpesti szurkolókat verték a Mol...","id":"20181122_Rejtelyes_biztonsagiak_utottek_az_ujpestieket_a_Vidi_stadionavatojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b8bc50-5a07-4ab6-b2db-9ce795c31ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025680ad-1698-4af0-bf30-538d0bd18121","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Rejtelyes_biztonsagiak_utottek_az_ujpestieket_a_Vidi_stadionavatojan","timestamp":"2018. november. 22. 15:01","title":"Rejtélyes biztonságiak ütötték az újpestieket a Vidi stadionavatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lovasi András, Menyhárt Jenő, Szűcs Krisztián, Frenk és sokan mások is fellépnek december 10-én az utcán élőkért.","shortLead":"Lovasi András, Menyhárt Jenő, Szűcs Krisztián, Frenk és sokan mások is fellépnek december 10-én az utcán élőkért.","id":"20181123_A_Blahan_a_Blahan__aluljarokoncertet_szerveznek_a_hajlektalanokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95814f9e-e8a9-4ad6-abd5-b4bb5b6e1cdf","keywords":null,"link":"/elet/20181123_A_Blahan_a_Blahan__aluljarokoncertet_szerveznek_a_hajlektalanokert","timestamp":"2018. november. 23. 16:49","title":"„A Blahán, a Blahán” – aluljárókoncertet szerveznek a hajléktalanokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az izraeli kormány az Airbnb bojkottjára szólít fel, a telepesek pedig diszkrimináció miatt perlik a szállásportált, miután az letiltotta a ciszjordániai zsidó telepeken lévő kiadó lakások hirdetéseit. A Human Rights Watch közben az Eurovíziós Dalfesztiválért aggódik.","shortLead":"Az izraeli kormány az Airbnb bojkottjára szólít fel, a telepesek pedig diszkrimináció miatt perlik a szállásportált...","id":"20181123_Megobbento_lepesre_szanta_el_magat_az_Airbnb_Ciszjordaniaban_bojkottra_hiv_a_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39985d53-11e4-4f48-9c76-a9f55c40d0cc","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Megobbento_lepesre_szanta_el_magat_az_Airbnb_Ciszjordaniaban_bojkottra_hiv_a_miniszter","timestamp":"2018. november. 23. 11:40","title":"Merész lépésre szánta el magát az Airbnb Ciszjordániában, az Eurovízió bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]