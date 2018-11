Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP egykori vezetője szerint a Gruevszki-üggyel olyan módon rúgja fel Magyarország az íratlan diplomáciai szabályokat, hogy ennek nagyon súlyos következményei lehetnek az országra nézve. Szerinte kellemetlen ma Magyarországon élni.","shortLead":"Az LMP egykori vezetője szerint a Gruevszki-üggyel olyan módon rúgja fel Magyarország az íratlan diplomáciai...","id":"20181123_Schiffer_Eselyes_hogy_2030ig_Orban_hatalmon_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dcd8b0-4a2d-4cfc-b077-78b4c054acab","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Schiffer_Eselyes_hogy_2030ig_Orban_hatalmon_marad","timestamp":"2018. november. 23. 11:08","title":"Schiffer: Esélyes, hogy 2030-ig Orbán hatalmon marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd0a73d-63c9-49e4-972e-e7d33d10e99a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem cél a már megszületett gyerekek elismerése, csak a további szaporulat.","shortLead":"Nem cél a már megszületett gyerekek elismerése, csak a további szaporulat.","id":"20181123_Meg_szabad_kulonboztetni_az_iden_es_a_korabban_szuletett_gyerekeket__mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bd0a73d-63c9-49e4-972e-e7d33d10e99a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec5457b-0dc0-4d17-8969-ccb99feafadd","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Meg_szabad_kulonboztetni_az_iden_es_a_korabban_szuletett_gyerekeket__mondta_ki_az_Alkotmanybirosag","timestamp":"2018. november. 23. 13:21","title":"Meg szabad különböztetni az idén és a korábban született gyerekeket – mondta ki az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trafó után a Szegedi Szabadtéri Játékokon is fellép majd a színész a sztrókja után.","shortLead":"A Trafó után a Szegedi Szabadtéri Játékokon is fellép majd a színész a sztrókja után.","id":"20181122_Megnezne_Kulka_Janost_a_szinpadon_Irany_Szeged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35eecc18-31e2-4030-9d2e-360acece52b3","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Megnezne_Kulka_Janost_a_szinpadon_Irany_Szeged","timestamp":"2018. november. 22. 13:32","title":"Megnézné Kulka Jánost a színpadon? Irány Szeged!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Több mint ötvenezer szurkoló volt kíváncsi a Boca Juniors labdarúgócsapatának nyilvános edzésére, ez is mutatja, hogy a futball-láz a tetőfokára hág Buenos Airesben, ahol szombaton rendezik a Libertadores Kupa döntőjének visszavágóját.","shortLead":"Több mint ötvenezer szurkoló volt kíváncsi a Boca Juniors labdarúgócsapatának nyilvános edzésére, ez is mutatja...","id":"20181123_fociorulet_csak_az_edzest_50_ezren_neztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1548b53a-4f61-4dde-98d4-bd244b7ba83d","keywords":null,"link":"/sport/20181123_fociorulet_csak_az_edzest_50_ezren_neztek","timestamp":"2018. november. 23. 11:56","title":"Fociőrület: csak az edzést 50 ezren nézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Szegeden örülnek, mert megtisztulhat a dögvíz, másutt viszont aggódnak, mert nem halad a kármentesítés. Vajon végül hol hiányoznak majd a milliárdok?","shortLead":"Szegeden örülnek, mert megtisztulhat a dögvíz, másutt viszont aggódnak, mert nem halad a kármentesítés. Vajon végül hol...","id":"20181123_szegedi_holt_tisza_szennyezes_karmentesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cdf32a8-0da3-4203-896c-47625f9c2726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1174384-6c22-4ad9-bb28-48fd922b49a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_szegedi_holt_tisza_szennyezes_karmentesites","timestamp":"2018. november. 23. 06:30","title":"Pöcegödör lett a szegedi Holt-Tiszából, ahol még a szúnyogoktól is pánik tör ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A születésnapján látogatták meg, csakúgy mint Vidnyánszky Attila.","shortLead":"A születésnapján látogatták meg, csakúgy mint Vidnyánszky Attila.","id":"20181123_Torocsik_Mari_megolelte_a_Ripost_munkatarsait_aztan_kidobta_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f72992-2307-4ae9-8dd5-0a69d685ddc0","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Torocsik_Mari_megolelte_a_Ripost_munkatarsait_aztan_kidobta_oket","timestamp":"2018. november. 23. 09:03","title":"Törőcsik Mari megölelte a Ripost munkatársait, aztán kidobta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d1d442-4f08-499a-a99b-daac2ed5c69f","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A magyar gazdaságba is meghozta a piactisztulást a fellendülés: az idei első félévben bő tízezerrel kevesebb vállalkozás működött, mint egy évvel korábban – derül ki a Bisnode első félévet elemző tanulmányából. A leglátványosabb a konszolidáció a kereskedelemben, míg az építőiparban stagnálás tapasztalható. ","shortLead":"A magyar gazdaságba is meghozta a piactisztulást a fellendülés: az idei első félévben bő tízezerrel kevesebb...","id":"bchbisnode_20181121_Csokkeno_cegszamot_hoz_a_gazdasagi_novekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89d1d442-4f08-499a-a99b-daac2ed5c69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3f8cce-b6d2-4945-a9c1-14166f0a8315","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20181121_Csokkeno_cegszamot_hoz_a_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2018. november. 22. 12:19","title":"Csökkenő cégszámot hoz a gazdasági növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos indoklások szerint nem a tüntetések szervezése miatt vették őrizetbe a pakisztáni iszlamisták vezetőjét, hanem a közélet és a javak védelme miatt.","shortLead":"A hivatalos indoklások szerint nem a tüntetések szervezése miatt vették őrizetbe a pakisztáni iszlamisták vezetőjét...","id":"20181124_Letartoztattak_a_pakisztani_kereszteny_no_felmentese_miatti_tuntetesek_szervezojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa98309-b66b-42b5-a4e9-b6898023b765","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Letartoztattak_a_pakisztani_kereszteny_no_felmentese_miatti_tuntetesek_szervezojet","timestamp":"2018. november. 24. 09:02","title":"Letartóztatták a pakisztáni keresztény nő felmentése miatti tüntetések szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]