Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1e85530-d34b-4594-8cb3-efc554934579","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pár órával a színpadra lépése előtt landolt a feleségével.","shortLead":"Pár órával a színpadra lépése előtt landolt a feleségével.","id":"20181124_Itt_az_elso_foto_Chuck_Norrisrol_aki_megerkezett_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1e85530-d34b-4594-8cb3-efc554934579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003f8d4d-94a3-4c92-9808-655f06ed29ad","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Itt_az_elso_foto_Chuck_Norrisrol_aki_megerkezett_Budapestre","timestamp":"2018. november. 24. 14:23","title":"Itt az első fotó Chuck Norrisról, aki megérkezett Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Óriási mérföldkőhöz érkezett augusztusban az Apple: elérte az ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációt. Az azóta eltelt idő azonban hozott némi meglepetést.","shortLead":"Óriási mérföldkőhöz érkezett augusztusban az Apple: elérte az ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációt. Az azóta...","id":"20181124_apple_billio_dollar_piaci_kapitalizacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55536667-dc80-4b50-9296-582865db6d82","keywords":null,"link":"/tudomany/20181124_apple_billio_dollar_piaci_kapitalizacio","timestamp":"2018. november. 24. 14:03","title":"Nem tartott soká: már nem billió dolláros cég az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3471a0-7146-46ea-89b0-e7618f216b16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vastagon fogott az LG ceruzája, amikor meghatározta kijelzős okoshangszórójának az árát. Kérdés, hogy jól tette-e ezt, ugyanis számos olcsóbb konkurens van már a piacon.","shortLead":"Vastagon fogott az LG ceruzája, amikor meghatározta kijelzős okoshangszórójának az árát. Kérdés, hogy jól tette-e ezt...","id":"20181123_lg_xboom_ai_thinq_wk9_kepernyos_okoshangszoro_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc3471a0-7146-46ea-89b0-e7618f216b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677ae310-ee6e-419d-9ec0-18440c9557c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_lg_xboom_ai_thinq_wk9_kepernyos_okoshangszoro_ara","timestamp":"2018. november. 23. 17:03","title":"Árulni kezdték az LG kijelzős okoshangszóróját, de ki veszi majd meg ennyiért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap az ügyre rálátó forrásokra hivatkozik, de az nem derül ki, milyen mélységében ismerik az ügyet, és mire alapozzák állításukat","shortLead":"A lap az ügyre rálátó forrásokra hivatkozik, de az nem derül ki, milyen mélységében ismerik az ügyet, és mire alapozzák...","id":"20181124_Politico_A_magyar_hirszerzes_is_segithette_Gruevszki_szokeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290deee9-146a-4e97-97ca-2d20ea990da6","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Politico_A_magyar_hirszerzes_is_segithette_Gruevszki_szokeset","timestamp":"2018. november. 24. 19:16","title":"A Politico szerint a magyar hírszerzés is segített Gruevszkinek megszökni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9e2f2-94f0-49ea-82d8-1e1fe3915518","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fábry Sándor humorista fél perc alatt jobban leoltotta a kormánysajtót, mint a parlamenti ellenzék fél év alatt. Mindezt pedig a Duna TV-ben.","shortLead":"Fábry Sándor humorista fél perc alatt jobban leoltotta a kormánysajtót, mint a parlamenti ellenzék fél év alatt...","id":"20181125_Varatlan_helyrol_fasisztaztak_le_a_kormanyparti_teveket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d9e2f2-94f0-49ea-82d8-1e1fe3915518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7d6fa2-318c-4c4a-9e33-946907cb4571","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Varatlan_helyrol_fasisztaztak_le_a_kormanyparti_teveket","timestamp":"2018. november. 25. 13:31","title":"Fábry Sándor nemes egyszerűséggel lefasisztázta a kormánypárti tévéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873d6bf2-a388-469b-9221-d117134b5c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181123_Ingyen_vagtak_a_hajlektalanok_hajat_a_Blaha_Lujza_teri_aluljaroban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=873d6bf2-a388-469b-9221-d117134b5c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeaad404-be0d-43dd-86aa-34f8bcc6b02a","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Ingyen_vagtak_a_hajlektalanok_hajat_a_Blaha_Lujza_teri_aluljaroban","timestamp":"2018. november. 23. 20:40","title":"Ingyen vágták a hajléktalanok haját a Blaha Lujza téri aluljáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Durván drágul jövőre a pálinka a chipsadó miatt, miközben a netet elborítja az olcsó, otthon főzött párlat. A „legális” pálinkások támogatásra várnak.","shortLead":"Durván drágul jövőre a pálinka a chipsadó miatt, miközben a netet elborítja az olcsó, otthon főzött párlat. A „legális”...","id":"20181125_Kedvenc_palinkajat_nyomja_agyon_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35d330f-0c2b-4749-b4d8-693b226cd75b","keywords":null,"link":"/kkv/20181125_Kedvenc_palinkajat_nyomja_agyon_a_kormany","timestamp":"2018. november. 25. 11:23","title":"Kedvenc pálinkáját nyomja agyon a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436b6e8b-c8f7-4c8d-843b-320a9d687d8e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az előző idényben bronzérmes és a Bajnokok Ligájában elődöntős AS Roma meglepetésre kikapott az Udinese vendégeként (1-0) az olasz labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának nyitómérkőzésén.\r

\r

","shortLead":"Az előző idényben bronzérmes és a Bajnokok Ligájában elődöntős AS Roma meglepetésre kikapott az Udinese vendégeként...","id":"20181124_Kikapott_a_Madrid_es_Roma_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=436b6e8b-c8f7-4c8d-843b-320a9d687d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e481ed6-8889-426f-b833-a575fd5bd214","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Kikapott_a_Madrid_es_Roma_is","timestamp":"2018. november. 24. 18:18","title":"Kikapott a Madrid és Roma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]