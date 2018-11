Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán festői környezetben, Hawaiin mutatja be a Qualcomm a legújabb, bivalyerős lapkakészletét, a Snapdragon 8150-et.","shortLead":"Igazán festői környezetben, Hawaiin mutatja be a Qualcomm a legújabb, bivalyerős lapkakészletét, a Snapdragon 8150-et.","id":"20181126_qualcomm_snapdragon_8150_bemutatoja_december_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332c8618-dcc0-44ec-b654-f8ab9dd36c3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_qualcomm_snapdragon_8150_bemutatoja_december_4","timestamp":"2018. november. 26. 10:03","title":"Kimentek a meghívók: végre tudni, mikor jön a Qualcomm minden mást verő lapkakészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ugyanaz a férfi az egyik nap nem verekszik, a másikon már igen - a kormánymédia úgy döntött, eljött az idő, hogy rászálljon a bangladesiekre.","shortLead":"Ugyanaz a férfi az egyik nap nem verekszik, a másikon már igen - a kormánymédia úgy döntött, eljött az idő...","id":"20181125_Ha_a_migransok_elleni_uszitasrol_van_szo_sajat_anyagait_is_atirja_a_kozteve_Hiradoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b2a781-1fad-4e9b-8090-6559439df3a9","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Ha_a_migransok_elleni_uszitasrol_van_szo_sajat_anyagait_is_atirja_a_kozteve_Hiradoja","timestamp":"2018. november. 25. 10:12","title":"Ha a migránsok elleni uszításról van szó, saját anyagait is átírja a köztévé Híradója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ahogy a világon mindenütt, a XII. kerületben is sorra érkeztek a hírek a középiskolákból a különböző netes zaklatásokról, kiközösítésekről. Erre Pokorni Zoltán szerint nem jó válasz a kriminalizálás, ezért egy, a szülőket, tanárokat és gyerekeket is célzó programot dolgoztak ki a kerületében. Ennek része a kortárs segítő program, amikor nem a tanárok, hanem gimnazista diákok érzékenyítik a net veszélyeire a felsősöket. És a módszer működik: mérhető eredményeket hozott.","shortLead":"Ahogy a világon mindenütt, a XII. kerületben is sorra érkeztek a hírek a középiskolákból a különböző netes...","id":"20181126_Nem_egyegy_buta_kamasz_csinytevese_hanem_egy_jol_erezheto_tarsadalmi_problema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f0d375-835b-44c0-ac5a-428ec68d9691","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Nem_egyegy_buta_kamasz_csinytevese_hanem_egy_jol_erezheto_tarsadalmi_problema","timestamp":"2018. november. 26. 16:05","title":"Az ön gyereke zaklatott már másokat a neten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Segítségül hívták a nemrég látványcsapatsporttá átminősített strandröplabdát.","shortLead":"Segítségül hívták a nemrég látványcsapatsporttá átminősített strandröplabdát.","id":"20181126_polgarmester_szorf_Balatonfuzfo_tao_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba08bfe3-078f-45a9-b054-3a8ebe85d4d2","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_polgarmester_szorf_Balatonfuzfo_tao_tamogatas","timestamp":"2018. november. 26. 11:46","title":"Nem nyert pályázatot, közpénzből építene szörfös klubházat a polgármester fia Balatonfűzfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6601d08b-b512-43bc-88e0-529e01f361f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Final Fantasy Tactics: WotL érdekessége, hogy eredetileg a PlayStation konzoljaira szerelt játék volt, de népszerűsége miatt mobilokra is elkészítették. Egy több mint 4 ezer forintba kerülő játékról van szó, de a fejlesztő most 70 százalékkal olcsóbban adja.","shortLead":"A Final Fantasy Tactics: WotL érdekessége, hogy eredetileg a PlayStation konzoljaira szerelt játék volt, de...","id":"20181126_final_fantasy_tactics_war_of_the_lions_szerepjatek_android_mobiljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6601d08b-b512-43bc-88e0-529e01f361f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf8586e-a55b-48a2-885e-d3e1692ce96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_final_fantasy_tactics_war_of_the_lions_szerepjatek_android_mobiljatek","timestamp":"2018. november. 26. 12:03","title":"70%-os akció van most az egyik legjobb és legdrágább mobilos játékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3d7963-78c1-40c0-8a2b-12a06a8dab95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónapra előre időjárást jósolni tudományosan nem annyira megalapozott. De azért ön is biztosan kíváncsi az eredményre.","shortLead":"Egy hónapra előre időjárást jósolni tudományosan nem annyira megalapozott. De azért ön is biztosan kíváncsi...","id":"20181125_Elaruljuk_hogy_feher_karacsonyunk_lesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c3d7963-78c1-40c0-8a2b-12a06a8dab95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1046ba57-7ac6-4378-bd0e-956a9befd076","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Elaruljuk_hogy_feher_karacsonyunk_lesze","timestamp":"2018. november. 25. 17:45","title":"Eláruljuk, hogy fehér karácsonyunk lesz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közelítünk a 350 forintos benzinárhoz. A gázolaj 400 forint fölött marad, de ez is sokkal olcsóbb lesz a hét közepétől.","shortLead":"Közelítünk a 350 forintos benzinárhoz. A gázolaj 400 forint fölött marad, de ez is sokkal olcsóbb lesz a hét közepétől.","id":"20181126_Nagyot_esik_a_benzin_es_a_gazolaj_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711ab7c5-e473-43b6-b901-bac7b46463b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Nagyot_esik_a_benzin_es_a_gazolaj_ara","timestamp":"2018. november. 26. 12:11","title":"Nagyot esik a benzin és a gázolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c788acd-b91f-4f36-8f40-ccbf43698bcf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egerszalóki Hotel Salirist tavasszal vásárolta meg a Konzum, az MSZP egyik képviselője szerint nem egészen szabályosan.","shortLead":"Az Egerszalóki Hotel Salirist tavasszal vásárolta meg a Konzum, az MSZP egyik képviselője szerint nem egészen...","id":"20181126_A_Fovarosi_Fougyeszseg_ele_kerul_Meszaros_Lorinc_egyik_hotelvasarlasi_ugye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c788acd-b91f-4f36-8f40-ccbf43698bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4bf62c-faef-4d7c-98b1-8657c1c16bfa","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_A_Fovarosi_Fougyeszseg_ele_kerul_Meszaros_Lorinc_egyik_hotelvasarlasi_ugye","timestamp":"2018. november. 26. 13:03","title":"A Fővárosi Főügyészség elé kerül Mészáros Lőrinc egyik hotelvásárlási ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]