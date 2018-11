Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külgazdasági és külügyminiszter Németországban járt, rögtön el is mondta a sajtónak, milyen jó, hogy a jelenlegi 250 óráról 400 órára növelhetik az egy évben elrendelhető túlórák számát.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter Németországban járt, rögtön el is mondta a sajtónak, milyen jó, hogy a jelenlegi 250...","id":"20181126_Szijjarto_A_nemet_multik_orulnek_hogy_mostantol_tobbet_lehet_tuloraztatni_a_magyarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3565379d-7bdc-4c99-85a6-cc90543cdbb8","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Szijjarto_A_nemet_multik_orulnek_hogy_mostantol_tobbet_lehet_tuloraztatni_a_magyarokat","timestamp":"2018. november. 26. 13:43","title":"Szijjártó: A német multik örülnek, hogy mostantól többet lehet túlóráztatni a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea91f0d0-5f22-441d-b6ec-68d8da2431bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első eset, hogy magyar parlamenti képviselőt választottak a Parlamenti Közgyűlésben frakcióvezetőnek.","shortLead":"Ez az első eset, hogy magyar parlamenti képviselőt választottak a Parlamenti Közgyűlésben frakcióvezetőnek.","id":"20181125_A_NATOban_vezeti_a_baloldali_frakciot_Mesterhazy_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea91f0d0-5f22-441d-b6ec-68d8da2431bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d89821f-31de-42bf-9f03-76979dd13f24","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_A_NATOban_vezeti_a_baloldali_frakciot_Mesterhazy_Attila","timestamp":"2018. november. 25. 11:23","title":"A NATO-ban vezeti a baloldali frakciót Mesterházy Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87de6840-8376-48d1-b681-e0814eff95c6","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Idén nyárra a mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött képeken, amelyek depresszióra utalhatnak. Milyen képek és posztok jellemzik a depresszióban szenvedőket? Honnan lehet felismerni a bajt? Hogyan segíthet a betegeken a digitális technika? ","shortLead":"Idén nyárra a mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött...","id":"remotivextra_20171108_Igy_arulkodik_a_depressziorol_az_Instagram_es_a_Twitterfiokunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87de6840-8376-48d1-b681-e0814eff95c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75d6d1-7aca-421d-b168-87c3043e37aa","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20171108_Igy_arulkodik_a_depressziorol_az_Instagram_es_a_Twitterfiokunk","timestamp":"2018. november. 26. 07:35","title":"Ezek a képek és posztok jellemzik a depresszióban szenvedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-főtitkár felszólította Oroszországot, hogy azonnal engedje szabadon az elfogott ukrán hajókat. ","shortLead":"A NATO-főtitkár felszólította Oroszországot, hogy azonnal engedje szabadon az elfogott ukrán hajókat. ","id":"20181126_Megszolalt_a_NATO_az_orosz_agressziorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc19c09-1469-456b-9f9e-7e6bd4a6d032","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Megszolalt_a_NATO_az_orosz_agressziorol","timestamp":"2018. november. 26. 18:36","title":"Megszólalt a NATO az orosz agresszióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970b9923-c50f-4f57-b7c2-a10947099b30","c_author":"","category":"itthon","description":"Több százezer forintot lopott a szomódi férfi, alig maradt belőle valami.","shortLead":"Több százezer forintot lopott a szomódi férfi, alig maradt belőle valami.","id":"20181125_Bolcsodebe_ovodakba_tort_be_elfogtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970b9923-c50f-4f57-b7c2-a10947099b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9356a26f-78b9-4539-b954-7803cacee49b","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Bolcsodebe_ovodakba_tort_be_elfogtak","timestamp":"2018. november. 25. 13:09","title":"Bölcsődébe, óvodákba tört be, elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Riadókészültségbe helyezték az ukrán haditengerészet teljes állományát a fekete-tengeri orosz agresszió miatt, minden hadihajót kivezényelnek a tengerre - közölte az ukrán haditengerészet.\r

","shortLead":"Riadókészültségbe helyezték az ukrán haditengerészet teljes állományát a fekete-tengeri orosz agresszió miatt, minden...","id":"20181125_Ukrajna_riadokeszultseget_rendelt_el_az_orosz_agresszio_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8428d0e9-c279-4a82-b8d8-211f0988abc7","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Ukrajna_riadokeszultseget_rendelt_el_az_orosz_agresszio_miatt","timestamp":"2018. november. 25. 23:24","title":"Az ukrán haditengerészet riadókészültséget rendelt el az orosz agresszió miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd8af66-da92-4de4-99b0-28d46fb9734c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jól sikerült a hatos lottó szülinapi partija.","shortLead":"Jól sikerült a hatos lottó szülinapi partija.","id":"20181124_Hatalmas_bulit_csapott_Sting_es_Shaggy_a_hosok_teren__galeria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bd8af66-da92-4de4-99b0-28d46fb9734c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a73520-11fc-4586-936d-ca001c8335f0","keywords":null,"link":"/kultura/20181124_Hatalmas_bulit_csapott_Sting_es_Shaggy_a_hosok_teren__galeria","timestamp":"2018. november. 24. 21:54","title":"Hatalmas bulit csapott Sting és Shaggy a Hősök terén - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eda1b15-f369-4b43-b3d5-18f879736e6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új márkanevet regisztrált az LG. Sokatmondó szavakról van szó, amelyek a dél-koreai cég terveire is utalhatnak.","shortLead":"Három új márkanevet regisztrált az LG. Sokatmondó szavakról van szó, amelyek a dél-koreai cég terveire is utalhatnak.","id":"20181126_osszehajthato_telefonok_lg_g_flex_foldi_duplex_bendi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eda1b15-f369-4b43-b3d5-18f879736e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c59207-7e60-4ee4-8df6-799d36ecf922","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_osszehajthato_telefonok_lg_g_flex_foldi_duplex_bendi","timestamp":"2018. november. 26. 15:03","title":"Jöhet még meglepetés: árulkodó márkaneveket regisztrált az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]