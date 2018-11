Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96519674-02f3-4f86-b767-e91ccb984a91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint saját weboldaluk volt, ahol több mint száz hirdetés volt elérhető.","shortLead":"A hatóságok szerint saját weboldaluk volt, ahol több mint száz hirdetés volt elérhető.","id":"20181127_Tobb_tucatnyi_lanyt_dolgoztatott_prostitualtkent_egy_magyar_no_es_rendor_ferje_Londonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96519674-02f3-4f86-b767-e91ccb984a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee5c99e-cd22-48f9-8d44-545d1cb2aca9","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Tobb_tucatnyi_lanyt_dolgoztatott_prostitualtkent_egy_magyar_no_es_rendor_ferje_Londonban","timestamp":"2018. november. 27. 09:13","title":"Többtucatnyi lányt dolgoztatott prostituáltként egy magyar nő és rendőr férje Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már a 38. hellyel is karriercsúcsot ért el.","shortLead":"Már a 38. hellyel is karriercsúcsot ért el.","id":"20181126_Fucsovics_nem_all_meg_mar_a_36_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb500e7-3704-42e8-8e0d-f150e2b7d6a9","keywords":null,"link":"/sport/20181126_Fucsovics_nem_all_meg_mar_a_36_a_ferfi_teniszezok_vilagranglistajan","timestamp":"2018. november. 26. 11:01","title":"Fucsovics nem áll meg: már a 36. a férfi teniszezők világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kulturális bizottság fideszes elnöke szerint még tart a tervezet véglegesítéséről szóló vita.","shortLead":"A kulturális bizottság fideszes elnöke szerint még tart a tervezet véglegesítéséről szóló vita.","id":"20181126_Biztosan_nem_vezetik_be_jovore_az_uj_alaptantervet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27967f35-f378-4353-bf96-a4a6a95feef0","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Biztosan_nem_vezetik_be_jovore_az_uj_alaptantervet","timestamp":"2018. november. 26. 13:27","title":"Biztosan nem vezetik be jövőre az új alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393dd4dc-7abf-4260-b65d-92766b4d5b14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady ismét megmutatta, hogyan fest majd a Fehér Ház karácsonyi dekorációja. 