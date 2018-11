Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az északi-északnyugati országrészben egyre többfelé vált havazásba az eső, hegycsúcsok már kifehéredtek.","shortLead":"Az északi-északnyugati országrészben egyre többfelé vált havazásba az eső, hegycsúcsok már kifehéredtek.","id":"20181127_A_Kekesen_mar_szankozni_is_lehet__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d35f3a-b210-4dc9-b403-1b1fefb5719c","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_A_Kekesen_mar_szankozni_is_lehet__video","timestamp":"2018. november. 27. 11:08","title":"A Kékesen már szánkózni is lehet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"L. Simon László korábbi kulturális államtitkár beszélt az áfacsökkentésről, szerinte komoly injekció lenne a kulturális élet szereplői számára, ha a kulturális termékek áfáját 27-ről 5 százalékra csökkentenék.","shortLead":"L. Simon László korábbi kulturális államtitkár beszélt az áfacsökkentésről, szerinte komoly injekció lenne a kulturális...","id":"20181127_Afacsokkentes_johet_a_kulturaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9a8df2-e427-4b4e-a1ca-531e13b7a0b9","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Afacsokkentes_johet_a_kulturaban","timestamp":"2018. november. 27. 09:18","title":"Áfacsökkentés jöhet a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szeviép-ügy \"Botka László személyes ügye, Botka László büntetőügye\" – jelentette ki kedden Szabó Bálint ügyvéd, a Szeviép egykori beszállítóinak egy részét képviselő Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője, aki feljelentést tett a szegedi polgármester és Ujhelyi István szocialista politikus ellen.","shortLead":"A Szeviép-ügy \"Botka László személyes ügye, Botka László büntetőügye\" – jelentette ki kedden Szabó Bálint ügyvéd...","id":"20181127_Feljelentest_tettek_Botka_Laszlo_ellen_a_Szeviepugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07f1838-2929-4886-bdda-0e6af9ab46e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Feljelentest_tettek_Botka_Laszlo_ellen_a_Szeviepugyben","timestamp":"2018. november. 27. 11:56","title":"Feljelentést tettek Botka László ellen a Szeviép-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c22c23f-df01-4f46-b47f-88375eb0a4f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel autógyártás apró gyöngyszeme nemcsak Európában, hanem a világ másik felén is megpróbált sikeres lenni.","shortLead":"A lengyel autógyártás apró gyöngyszeme nemcsak Európában, hanem a világ másik felén is megpróbált sikeres lenni.","id":"20181126_niki_vagyis_a_vilaghodito_kispolszki_amit_szinte_senki_sem_ismer_fsm_fiat_126p","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c22c23f-df01-4f46-b47f-88375eb0a4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c71354-29d1-4b7f-8168-49bebf9f903d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_niki_vagyis_a_vilaghodito_kispolszki_amit_szinte_senki_sem_ismer_fsm_fiat_126p","timestamp":"2018. november. 26. 06:41","title":"Niki, vagyis a világhódító Kispolszki, amit szinte senki sem ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többes ügynöki tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok és fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt kapták a bírságot. ","shortLead":"Többes ügynöki tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok és fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése miatt kapták...","id":"20181126_17_milliora_birsagolta_az_MNB_a_Duna_House_hitelcentrumat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b96f669-1fef-4f9b-9cc6-4354f7525516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d7f69c-82b5-418b-b6e6-7835bdae085e","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_17_milliora_birsagolta_az_MNB_a_Duna_House_hitelcentrumat","timestamp":"2018. november. 26. 19:10","title":"17 millióra bírságolta az MNB a Duna House hitelcentrumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c32bbb-18b5-482b-b9d8-1dd29a85bb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat hónapnál is nagyobb lehet a késés a határidőhöz képest a most építés alatt álló lakások majdnem felénél, összesen alig 40 százalék készülhet el időre.","shortLead":"Hat hónapnál is nagyobb lehet a késés a határidőhöz képest a most építés alatt álló lakások majdnem felénél, összesen...","id":"20181126_Az_epulo_lakasok_60_szazalekanal_kicsuszhatnak_a_hataridobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c32bbb-18b5-482b-b9d8-1dd29a85bb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e57210b-6236-4c0d-bdf5-cb76368b7533","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Az_epulo_lakasok_60_szazalekanal_kicsuszhatnak_a_hataridobol","timestamp":"2018. november. 26. 11:28","title":"Az épülő lakások 60 százalékánál kicsúszhatnak a határidőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d35a944-3b5d-43c2-8a3e-06b21ea84ec4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181127_Hat_persze_hogy_Orban_is_pozolt_Chuck_Norrisszal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d35a944-3b5d-43c2-8a3e-06b21ea84ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64da21cd-1551-47b3-a7e5-3ea068964c3e","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Hat_persze_hogy_Orban_is_pozolt_Chuck_Norrisszal","timestamp":"2018. november. 27. 15:15","title":"Hát persze, hogy Orbán is pózolt Chuck Norris-szal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált kommunikációs gurukat küldhetnek a városba a szocialista polgármester ellen.","shortLead":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált...","id":"20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b324d7d9-c96b-4e2a-a506-964320298d03","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","timestamp":"2018. november. 26. 10:25","title":"A Fidesz beveti a nehéztüzérséget Botka ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]