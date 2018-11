Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanis az, hogy egy lábtörlőn karácsonyfa van, az ünnep meggyalázást jelenti.","shortLead":"Ugyanis az, hogy egy lábtörlőn karácsonyfa van, az ünnep meggyalázást jelenti.","id":"20181127_Karacsonyi_labtorlo_miatt_ment_neki_az_Aldinak_a_Magyar_Idok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1af2d03-12b7-4dfb-ac87-d7bedb49b8a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Karacsonyi_labtorlo_miatt_ment_neki_az_Aldinak_a_Magyar_Idok","timestamp":"2018. november. 27. 16:58","title":"Karácsonyi lábtörlő miatt ment neki az Aldinak a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034eb50c-e853-4688-8e95-e987946365cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Postának legalább egy hónap kell a kézbesítéshez, de a kormány még nem jelentette be, hogy idén jár utalvány. Nagy valószínűséggel megtörik egy hagyomány.","shortLead":"A Magyar Postának legalább egy hónap kell a kézbesítéshez, de a kormány még nem jelentette be, hogy idén jár utalvány...","id":"20181127_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_iden_karacsonykor_nem_kapnak_Erzsebetutalvanyt_a_nyugdijasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=034eb50c-e853-4688-8e95-e987946365cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b193ca59-f15a-4f92-a135-f739735d277f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_iden_karacsonykor_nem_kapnak_Erzsebetutalvanyt_a_nyugdijasok","timestamp":"2018. november. 27. 15:16","title":"Nagyon úgy néz ki, hogy idén karácsonykor nem kapnak Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234dcbcf-36f7-43f4-aca2-981e41f0dd60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fülöp-szigetek fővárosa Ázsia egyik legzsúfoltabb agglomerációja. Jelenleg 12 millió ember él itt, 1995 és 2015 között ötven százalékkal nőtt a megapolisz lakossága. Ezzel a növekedéssel nem tudott lépést tartani a tömegközlekedési infrastruktúra. ","shortLead":"A Fülöp-szigetek fővárosa Ázsia egyik legzsúfoltabb agglomerációja. Jelenleg 12 millió ember él itt, 1995 és 2015...","id":"20181127_Az_eletukkel_jatszanak_az_osszeganyolt_sinautokkal_a_manilaiak_megeri_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=234dcbcf-36f7-43f4-aca2-981e41f0dd60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eacd16f9-7e88-4426-a54e-9f32bd52de18","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_Az_eletukkel_jatszanak_az_osszeganyolt_sinautokkal_a_manilaiak_megeri_fotok","timestamp":"2018. november. 27. 10:27","title":"Az életükkel játszanak az összegányolt sínautókkal a manilaiak, megéri? (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erősek az európai antiszemita sztereotípiák, miközben lassan feledésbe merül a holokauszt tragédiája – ez derül ki a CNN közvélemény-kutatásából.","shortLead":"Erősek az európai antiszemita sztereotípiák, miközben lassan feledésbe merül a holokauszt tragédiája – ez derül ki...","id":"20181127_Minden_otodik_magyarnak_eloitelete_van_a_zsidokkal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bcc8bc-d910-4752-a1ce-5b04156b8f26","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Minden_otodik_magyarnak_eloitelete_van_a_zsidokkal_szemben","timestamp":"2018. november. 27. 14:57","title":"Minden ötödik magyarnak előítélete van a zsidókkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta automatikusan (és helyesen) vágjuk rá a választ a címben feltett kérdésre: természetesen az Apple. Most viszont más a helyzet, legalábbis mást mutat egy pillanatkép.","shortLead":"Évek óta automatikusan (és helyesen) vágjuk rá a választ a címben feltett kérdésre: természetesen az Apple. Most...","id":"20181126_apple_microsoft_jelenleg_a_vilag_legertekesebb_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f71320a-57b7-4adb-8b07-b3c317c80dc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_apple_microsoft_jelenleg_a_vilag_legertekesebb_cege","timestamp":"2018. november. 26. 20:03","title":"Ön szerint melyik a világ legértékesebb cége? Szinte biztos, hogy tévedni fog a válasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22264f98-4d26-411f-b3d9-c1b841e9a488","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját hatáskörben is adhatnak az önkormányzatok Erzsébet-utalványt vagy más fajta karácsonyi támogatást, több helyen élnek is a lehetőséggel.","shortLead":"Saját hatáskörben is adhatnak az önkormányzatok Erzsébet-utalványt vagy más fajta karácsonyi támogatást, több helyen...","id":"20181128_Nehany_varosban_akkor_is_jar_ajandek_Erzsebetutalvany_ha_a_kormany_nem_ad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22264f98-4d26-411f-b3d9-c1b841e9a488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bbe50f-0a44-4ed8-8c30-9942405f0e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Nehany_varosban_akkor_is_jar_ajandek_Erzsebetutalvany_ha_a_kormany_nem_ad","timestamp":"2018. november. 28. 14:53","title":"Néhány városban akkor is jár ajándék Erzsébet-utalvány, ha a kormány nem ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Marek Chrzanowski a bankfelügyelet jóindulatú hozzáállását ígérte az ország egyik legnagyobb bankjának, két héttel a lemondása után letartóztatták.","shortLead":"Marek Chrzanowski a bankfelügyelet jóindulatú hozzáállását ígérte az ország egyik legnagyobb bankjának, két héttel...","id":"20181127_Letartoztatta_a_korrupcio_elleni_hivatal_a_lengyel_bankfelugyelet_bukott_elnoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3915e4-30aa-479a-acbc-17075e91edd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Letartoztatta_a_korrupcio_elleni_hivatal_a_lengyel_bankfelugyelet_bukott_elnoket","timestamp":"2018. november. 27. 09:47","title":"Letartóztatta a korrupció elleni hivatal a lengyel bankfelügyelet bukott elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eed49f-5baa-4b27-bee2-c294806a7c62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 1,3 milliárd forint kárt okoztak a csalók, akiket a NAV elfogott. Ha a bíróság bűnösnek ítéli őket, akár tíz év szabadságvesztést is kaphatnak.","shortLead":"Összesen 1,3 milliárd forint kárt okoztak a csalók, akiket a NAV elfogott. Ha a bíróság bűnösnek ítéli őket, akár tíz...","id":"20181127_Hasznalt_autokkal_csalo_bunszervezetre_csapott_le_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80eed49f-5baa-4b27-bee2-c294806a7c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d1ba70-5f62-46e7-927c-154481fcec04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Hasznalt_autokkal_csalo_bunszervezetre_csapott_le_a_NAV","timestamp":"2018. november. 27. 10:57","title":"Használt autókkal csaló bűnszervezetre csapott le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]