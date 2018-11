Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60e6123b-bb3f-4a4a-bd0a-37a41f55e6eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bekapcsolva maradt mikrofonjáról nem vett tudomást.","shortLead":"A bekapcsolva maradt mikrofonjáról nem vett tudomást.","id":"20181128_Videon_ahogy_Lezsak_kitalalja_hogy_hallgattathatna_el_az_ellenzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60e6123b-bb3f-4a4a-bd0a-37a41f55e6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0f0757-2b38-4f81-bbe3-0b709f2d853e","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Videon_ahogy_Lezsak_kitalalja_hogy_hallgattathatna_el_az_ellenzeket","timestamp":"2018. november. 28. 10:13","title":"Videón, ahogy Lezsák kitalálja, hogy hallgattathatná el az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Hány lélegeztetőgépet lehet venni egy (üresen álló) stadion árából? – Az \"elmúlt nyolc év\" sportberuházásainak kritikájaként sokszor elhangzó kérdést most épp a Honvédkórház koraszülött intenzív osztályának bezárása tette aktuálissá: bár itt nem lélegeztetőgépekről, hanem szakorvosi bérekről van (lenne) szó, szakmai és szülői szervezetek körében is forrnak az indulatok a már nem is cáfolt lépés miatt. ","shortLead":"Hány lélegeztetőgépet lehet venni egy (üresen álló) stadion árából? – Az \"elmúlt nyolc év\" sportberuházásainak...","id":"20181129_Honved_PIC_koraszulott_centrum_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e4baf-f762-46e0-a3eb-ffa70ed9040c","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Honved_PIC_koraszulott_centrum_bezaras","timestamp":"2018. november. 29. 11:00","title":"\"Ez egyszerűen nem történhet meg!\" – óriási indulatokat kavart a koraszülöttcentrum bezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe a Samsung, hogy a jövőben minőségi mobiljátékokat készítsenek. A tervnek azonban kellemetlen végeredménye is lehet.","shortLead":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe...","id":"20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409ebcd4-bd23-46c0-b2fc-de971f4664c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","timestamp":"2018. november. 28. 12:33","title":"Rágyúr a mobiljátékokra a Samsung, 11 milliárd(!) forintot adnak a Pokémon Go fejlesztőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253cbad5-8e8a-4875-ba51-2f2ad6bdcb8d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig közel 50 orosz állampolgárt nem engedtek be Ukrajnába a hétfő este kihirdetett hadiállapot óta. ","id":"20181127_Fokozodik_a_helyzet_nem_nagyon_engedik_belepni_Ukrajnaba_az_orosz_allampolgarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=253cbad5-8e8a-4875-ba51-2f2ad6bdcb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b881967-6342-4ffa-9e6d-f612e4a89305","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Fokozodik_a_helyzet_nem_nagyon_engedik_belepni_Ukrajnaba_az_orosz_allampolgarokat","timestamp":"2018. november. 27. 15:15","title":"Fokozódik a helyzet, nem nagyon engedik belépni Ukrajnába az orosz állampolgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d5aa3d-05bb-4b60-8635-58556401fa7e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt mondjuk lehet, hogy hamarabb kellett volna. ","id":"20181127_A_macedon_parlament_felfuggesztette_Gruevszki_mentelmi_jogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d5aa3d-05bb-4b60-8635-58556401fa7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f71e912-8cf2-486f-a0b9-27b3b6ce62c5","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_A_macedon_parlament_felfuggesztette_Gruevszki_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. november. 27. 21:47","title":"A macedón parlament felfüggesztette Gruevszki mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e57f23-32e8-4a12-a850-188ea9b4530a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány titkosításra hivatkozva nem árulja el, milyen sportberuházásra költ csaknem 2 milliárd forintot.","shortLead":"A kormány titkosításra hivatkozva nem árulja el, milyen sportberuházásra költ csaknem 2 milliárd forintot.","id":"20181128_A_leendo_csilleberci_sportakademiara_kolthet_kozel_2_milliardot_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e57f23-32e8-4a12-a850-188ea9b4530a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebcc36f-d0c0-4c8c-9e70-3ebf27103dfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_A_leendo_csilleberci_sportakademiara_kolthet_kozel_2_milliardot_a_kormany","timestamp":"2018. november. 28. 14:12","title":"A leendő csillebérci sportakadémiára költhet közel 2 milliárdot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa03eff-2767-4468-9ce5-4d42e4a2086e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közel 10 másodpercig ragyogott.","shortLead":"Közel 10 másodpercig ragyogott.","id":"20181129_Tuzgombot_lehetett_latni_hajnalban__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa03eff-2767-4468-9ce5-4d42e4a2086e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0549f26-8ccb-4c5a-a527-2b9de4a7400b","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Tuzgombot_lehetett_latni_hajnalban__foto","timestamp":"2018. november. 29. 08:46","title":"Tűzgömböt lehetett látni hajnalban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b6e03d-67c4-41c3-82ef-a342d6c17d10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez alatt több mint 1700 kilométert tett meg. Kész csoda, hogy előkerült.","shortLead":"Ez alatt több mint 1700 kilométert tett meg. Kész csoda, hogy előkerült.","id":"20181128_Ennek_a_kutyanak_18_honap_kimaradt_az_eletebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1b6e03d-67c4-41c3-82ef-a342d6c17d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ec40d4-3187-47f6-a090-1ed33459c15b","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Ennek_a_kutyanak_18_honap_kimaradt_az_eletebol","timestamp":"2018. november. 28. 10:40","title":"Ennek a kutyának 18 hónap kimaradt az életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]