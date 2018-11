Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"813cc095-abc1-44b2-98e5-8e2736f832b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új 911-es kicsit szélesebb, 30 lóerővel erősebb és sokkal okosabb lett, mint az elődje. ","shortLead":"Az új 911-es kicsit szélesebb, 30 lóerővel erősebb és sokkal okosabb lett, mint az elődje. ","id":"20181128_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi_turbomotor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=813cc095-abc1-44b2-98e5-8e2736f832b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5fc03a-bd58-455f-815f-4d4f6eeb5380","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_porsche_911_sportkocsi_turbomotor","timestamp":"2018. november. 28. 08:21","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbf1650-9935-4060-81d8-b96422066349","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"kultura","description":"Emir Kusturica emblematikus figurája a 80-as, 90-es évekbeli Közép-Kelet Európának, aki saját bőrén is megtapasztalhatta a rendszerváltás időszakát. A Spektrum legújabb saját gyártású dokusorozata éppen ezt a világot igyekszik bemutatni a nézőknek, melynek házigazdája maga a filmrendező. ","shortLead":"Emir Kusturica emblematikus figurája a 80-as, 90-es évekbeli Közép-Kelet Európának, aki saját bőrén is...","id":"20181129_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_Emir_Kusturica_forgatas_Spektrum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cbf1650-9935-4060-81d8-b96422066349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cfa06a-18ef-4b34-b790-804c1d222997","keywords":null,"link":"/kultura/20181129_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_Emir_Kusturica_forgatas_Spektrum","timestamp":"2018. november. 29. 14:12","title":"Kusturica attól félt, hogy a magyar tévések elcsalják a szavait - a Spektrum nagy dobásának forgatásán jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira furcsa volt a szegénységről szóló adat, hogy a statisztikusokat kérdeztük meg, mi történt. Elmagyarázták, mi a változás oka.","shortLead":"Annyira furcsa volt a szegénységről szóló adat, hogy a statisztikusokat kérdeztük meg, mi történt. Elmagyarázták, mi...","id":"20181128_Valaszolt_a_KSH_ezert_tunik_ugy_hogy_nagyot_csokkent_a_szegenyek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3351c99-440b-41a3-8805-63ac9f7c6afb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Valaszolt_a_KSH_ezert_tunik_ugy_hogy_nagyot_csokkent_a_szegenyek_szama","timestamp":"2018. november. 28. 17:04","title":"Válaszolt a KSH: ezért tűnik úgy, hogy nagyot csökkent a szegények száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b5dd82-86fe-4e9b-9b02-fc5d41deb9f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akad néhány olyan sofőr, aki akár csak egyetlen percnyi időnyereségért is bevállal egyszerre több szabálysértést.","shortLead":"Akad néhány olyan sofőr, aki akár csak egyetlen percnyi időnyereségért is bevállal egyszerre több szabálysértést.","id":"20181128_a_nap_videoja_piros_lampanal_zebranal_elozott_a_gyori_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0b5dd82-86fe-4e9b-9b02-fc5d41deb9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11391559-187f-45b2-a7d9-24fe3bdb1c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_a_nap_videoja_piros_lampanal_zebranal_elozott_a_gyori_autos","timestamp":"2018. november. 28. 06:41","title":"A nap videója: piros lámpánál, zebránál előzött a győri autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár még sok részlet nem tisztázott, az eszközkezelőtől visszavásárolandó ingatlanok is megdrágultak az utóbbi években. ","shortLead":"Bár még sok részlet nem tisztázott, az eszközkezelőtől visszavásárolandó ingatlanok is megdrágultak az utóbbi években. ","id":"20181128_30_ezer_lakas_terhet_vissza_a_piacra_az_Eszkozkezelotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d551bcd0-a7fa-4425-9180-1a7e5e1e7359","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_30_ezer_lakas_terhet_vissza_a_piacra_az_Eszkozkezelotol","timestamp":"2018. november. 28. 10:01","title":"30 ezer lakás térhet vissza a piacra az Eszközkezelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc97b394-f8d9-443c-8b20-2374f52714c0","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Frissítő smoothie az edzés után, forró csalántea egy jóleső fürdővel a nap végén. Ilyen és ehhez hasonló tippeket és trükköket gyűjtöttünk össze azoknak a férfiaknak, akik szeretik élvezni az élet minden percét, méghozzá úgy, hogy közben az egészségükről – egészen pontosan a prosztatájuk jólétéről – sem feledkeznek meg. ","shortLead":"Frissítő smoothie az edzés után, forró csalántea egy jóleső fürdővel a nap végén. Ilyen és ehhez hasonló tippeket és...","id":"proxelan_20181128_utmutato_prosztata_problemak_tippek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc97b394-f8d9-443c-8b20-2374f52714c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a1d1df-710e-463d-a312-070eca1be362","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181128_utmutato_prosztata_problemak_tippek","timestamp":"2018. november. 28. 13:45","title":"Hedonista útmutató prosztataproblémák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Károly Intézetet érintő kijelentései miatt kötelezték erre.","shortLead":"Az Eötvös Károly Intézetet érintő kijelentései miatt kötelezték erre.","id":"20181127_Nemeth_Szilard_elnezest_ker_es_sajnalkozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b8e3bf-1f21-4fba-a229-dc9ebfec6da3","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Nemeth_Szilard_elnezest_ker_es_sajnalkozik","timestamp":"2018. november. 27. 15:54","title":"Németh Szilárd elnézést kér és sajnálkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai kormány 2020-ban élesítené hivatalosan a rendszerét, amivel képesek lennének mindent és mindenkit megfigyelni. A tesztek már így is brutális eredményt hoztak.","shortLead":"A kínai kormány 2020-ban élesítené hivatalosan a rendszerét, amivel képesek lennének mindent és mindenkit megfigyelni...","id":"20181128_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f48d7d-1c7f-47c7-81d1-ed189ba9b63f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","timestamp":"2018. november. 28. 12:03","title":"Működik Kína mindenkit megfigyelő rendszere: 15 millió embert már letiltott az utazásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]